Крайний день работы Байк-парка

Байк-парк работает последний день в этом сезоне:

28.09 (суббота) с 11:00 до 17:00



ПОДЪЕМНИК:

1 день - 1400₽

2,5 часа - 800₽

1 подъём - 250₽



КСТАТИ:



Байк-парк Егоза стал доступнее для начинающих райдеров, а также появилась возможность кататься по будням и воскресеньям!

Мы запустили новую услугу - заброски на гору на шаттле, в т.ч. в сопровождении гида-инструктора и с арендой байков.



Важно! Пока забрасываем только на трассу для начинающих и к нижней части трейла "Пушка". В будни запускаем шаттл при наборе группы от 5 человек.



Для того, чтобы воспользоваться любой из этих услуг:

- заброска

- гид

- аренда DH-велосипедов и экипировки

требуется предварительная запись по телефону +7 (982) 277-63-33!



Гоу на гору!



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Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Просьба только соблюдать наши правила и оплачивать экосбор с машин и автобусов, а также мангальные зоны.

Возможно проведение семейных, школьных и корпоративных мероприятий. Огромная просьба предупреждать о них администратора Егозы и обязательно бронировать мангальные зоны (если они вам нужны). +7 (982) 277-63-33

Сейчас сезон Дней здоровья, поэтому зоны регулярно занимают большие компании.





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Палаточный лагерь продолжает работать до конца сентября.

Предварительная брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85