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Крайний день работы Байк-парка » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Крайний день работы Байк-парка

    Автор: Егозавр от 23 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 33

    Байк-парк работает последний день в этом сезоне:
    28.09 (суббота) с 11:00 до 17:00

    ПОДЪЕМНИК:
    1 день - 1400₽
    2,5 часа - 800₽
    1 подъём - 250₽

    КСТАТИ:

    Байк-парк Егоза стал доступнее для начинающих райдеров, а также появилась возможность кататься по будням и воскресеньям!
    Мы запустили новую услугу - заброски на гору на шаттле, в т.ч. в сопровождении гида-инструктора и с арендой байков.

    Важно! Пока забрасываем только на трассу для начинающих и к нижней части трейла "Пушка". В будни запускаем шаттл при наборе группы от 5 человек.

    Для того, чтобы воспользоваться любой из этих услуг:
    - заброска
    - гид
    - аренда DH-велосипедов и экипировки
    требуется предварительная запись по телефону +7 (982) 277-63-33!

    Гоу на гору!

    _____________________________________________________________________

    Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Просьба только соблюдать наши правила и оплачивать экосбор с машин и автобусов, а также мангальные зоны.
    Возможно проведение семейных, школьных и корпоративных мероприятий. Огромная просьба предупреждать о них администратора Егозы и обязательно бронировать мангальные зоны (если они вам нужны). +7 (982) 277-63-33
    Сейчас сезон Дней здоровья, поэтому зоны регулярно занимают большие компании.


    ______________________________________________________________________

    Палаточный лагерь продолжает работать до конца сентября.
    Предварительная брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85

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Крайний день работы Байк-парка

Автор: Егозавр от 23 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 33

Байк-парк работает последний день в этом сезоне:
28.09 (суббота) с 11:00 до 17:00

ПОДЪЕМНИК:
1 день - 1400₽
2,5 часа - 800₽
1 подъём - 250₽

КСТАТИ:

Байк-парк Егоза стал доступнее для начинающих райдеров, а также появилась возможность кататься по будням и воскресеньям!
Мы запустили новую услугу - заброски на гору на шаттле, в т.ч. в сопровождении гида-инструктора и с арендой байков.

Важно! Пока забрасываем только на трассу для начинающих и к нижней части трейла "Пушка". В будни запускаем шаттл при наборе группы от 5 человек.

Для того, чтобы воспользоваться любой из этих услуг:
- заброска
- гид
- аренда DH-велосипедов и экипировки
требуется предварительная запись по телефону +7 (982) 277-63-33!

Гоу на гору!

_____________________________________________________________________

Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Просьба только соблюдать наши правила и оплачивать экосбор с машин и автобусов, а также мангальные зоны.
Возможно проведение семейных, школьных и корпоративных мероприятий. Огромная просьба предупреждать о них администратора Егозы и обязательно бронировать мангальные зоны (если они вам нужны). +7 (982) 277-63-33
Сейчас сезон Дней здоровья, поэтому зоны регулярно занимают большие компании.


______________________________________________________________________

Палаточный лагерь продолжает работать до конца сентября.
Предварительная брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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