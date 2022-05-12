Белые стрелы. Новый сезон

Зимний сезон уже совсем близко!



Начинаем запись детей на групповые тренировки в клуб "Белые стрелы" на Егозе на зимний сезон 2024-25.



Присоединяйтесь к нашей дружной компании!



Принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет на горные лыжи и от 9 до 18 лет на сноубординг.

Умеющие стоять на лыжах/борде и пользоваться подъёмниками (бугельными).



Стоимость занятий в группах с тренером 1200 рублей в месяц!

Пользование подъёмником оплачивается отдельно перед каждым занятием (для членов клуба будут действовать льготные тарифы) .

Прокат горнолыжного оборудования тоже оплачивается отдельно. Но на первые 3 занятия снаряжение может быть предоставлено бесплатно!



Расписание занятий с декабря 2024 года:



СР 18:30 - 20:00 (лыжи)

ЧТ 18:30 – 20:00 (сноуборд)

ПТ 18:30 - 20:00 (лыжи)

СБ 15:30 - 17:00 (сноуборд)

ВС 15:30 - 17:00 (совместная тренировка)



С детьми работают профессиональные тренеры Чугунова Наталья Сергеевна и Брялин Павел Александрович.



Запись, вопросы и информация - https://t.me/Natalimetallurg (Наталья Сергеевна).