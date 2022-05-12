Белые стрелы. Новый сезон

Зимний сезон уже совсем близко!
Начинаем запись детей на групповые тренировки в клуб "Белые стрелы" на Егозе на зимний сезон 2024-25.
Присоединяйтесь к нашей дружной компании!
Принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет на горные лыжи и от 9 до 18 лет на сноубординг.
Умеющие стоять на лыжах/борде и пользоваться подъёмниками (бугельными).
Стоимость занятий в группах с тренером 1200 рублей в месяц!
Пользование подъёмником оплачивается отдельно перед каждым занятием (для членов клуба будут действовать льготные тарифы) .
Прокат горнолыжного оборудования тоже оплачивается отдельно. Но на первые 3 занятия снаряжение может быть предоставлено бесплатно!
Расписание занятий с декабря 2024 года:
СР 18:30 - 20:00 (лыжи)
ЧТ 18:30 – 20:00 (сноуборд)
ПТ 18:30 - 20:00 (лыжи)
СБ 15:30 - 17:00 (сноуборд)
ВС 15:30 - 17:00 (совместная тренировка)
С детьми работают профессиональные тренеры Чугунова Наталья Сергеевна и Брялин Павел Александрович.
Запись, вопросы и информация - https://t.me/Natalimetallurg (Наталья Сергеевна).