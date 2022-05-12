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Белые стрелы. Новый сезон » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Белые стрелы. Новый сезон

    Автор: Егозавр от 28 октябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 27

    Зимний сезон уже совсем близко!

    Начинаем запись детей на групповые тренировки в клуб "Белые стрелы" на Егозе на зимний сезон 2024-25.

    Присоединяйтесь к нашей дружной компании!

    Принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет на горные лыжи и от 9 до 18 лет на сноубординг.
    Умеющие стоять на лыжах/борде и пользоваться подъёмниками (бугельными).

    Стоимость занятий в группах с тренером 1200 рублей в месяц!
    Пользование подъёмником оплачивается отдельно перед каждым занятием (для членов клуба будут действовать льготные тарифы) .
    Прокат горнолыжного оборудования тоже оплачивается отдельно. Но на первые 3 занятия снаряжение может быть предоставлено бесплатно!

    Расписание занятий с декабря 2024 года:

    СР 18:30 - 20:00 (лыжи)
    ЧТ 18:30 – 20:00 (сноуборд)
    ПТ 18:30 - 20:00 (лыжи)
    СБ 15:30 - 17:00 (сноуборд)
    ВС 15:30 - 17:00 (совместная тренировка)

    С детьми работают профессиональные тренеры Чугунова Наталья Сергеевна и Брялин Павел Александрович.

    Запись, вопросы и информация - https://t.me/Natalimetallurg (Наталья Сергеевна).

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Белые стрелы. Новый сезон

Автор: Егозавр от 28 октябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 27

Зимний сезон уже совсем близко!

Начинаем запись детей на групповые тренировки в клуб "Белые стрелы" на Егозе на зимний сезон 2024-25.

Присоединяйтесь к нашей дружной компании!

Принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет на горные лыжи и от 9 до 18 лет на сноубординг.
Умеющие стоять на лыжах/борде и пользоваться подъёмниками (бугельными).

Стоимость занятий в группах с тренером 1200 рублей в месяц!
Пользование подъёмником оплачивается отдельно перед каждым занятием (для членов клуба будут действовать льготные тарифы) .
Прокат горнолыжного оборудования тоже оплачивается отдельно. Но на первые 3 занятия снаряжение может быть предоставлено бесплатно!

Расписание занятий с декабря 2024 года:

СР 18:30 - 20:00 (лыжи)
ЧТ 18:30 – 20:00 (сноуборд)
ПТ 18:30 - 20:00 (лыжи)
СБ 15:30 - 17:00 (сноуборд)
ВС 15:30 - 17:00 (совместная тренировка)

С детьми работают профессиональные тренеры Чугунова Наталья Сергеевна и Брялин Павел Александрович.

Запись, вопросы и информация - https://t.me/Natalimetallurg (Наталья Сергеевна).

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