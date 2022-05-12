В новом сезоне - новый график

Итак... что же нового ждет нас в сезоне 2024//25 на любимой Егозе?

И прежде всего... ГРАФИК!

Мы впервые за 10 с лишним лет решили его изменить.



ПН и ВТ - выходные

СР - с 18:00 до 21:00

ЧТ и ПТ - с 15:00 до 21:00

СБ и ВС - с 10:00 до 17:00



Для вас работают



ОСНОВНОЙ ПРОКАТ - по графику горы.

СКИ-СЕРВИС и второй ПРОКАТ* оборудования - по графику горы

ПОДЪЁМНИКИ - в будни "Вершина" (основной, бугельный) и "Эгоист" (тарелочный). В выходные они же + "Бэби-лифт" (детский бугельный).

СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ - ПТ, СБ и ВС.

КАФЕ (основное) - СБ и ВС



Постепенно мы расскажем о всех новшествах. И, конечно, сообщим дату открытия сезона.



Оставайтесь на связи!

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И на канал в телеграме https://t.me/glk_egoza

Так вы точно ничего не пропустите и откроете сезон ПЕРВЫМИ!



* в данном прокате можно взять в прокат почти новое оборудование, а также там существует возможность взять снаряжение на длительный срок.