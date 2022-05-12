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В новом сезоне - новый график » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    В новом сезоне - новый график

    Автор: Егозавр от 28 октябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 45

    Итак... что же нового ждет нас в сезоне 2024//25 на любимой Егозе?
    И прежде всего... ГРАФИК!
    Мы впервые за 10 с лишним лет решили его изменить.

    ПН и ВТ - выходные
    СР - с 18:00 до 21:00
    ЧТ и ПТ - с 15:00 до 21:00
    СБ и ВС - с 10:00 до 17:00

    Для вас работают

    ОСНОВНОЙ ПРОКАТ - по графику горы.
    СКИ-СЕРВИС и второй ПРОКАТ* оборудования - по графику горы
    ПОДЪЁМНИКИ - в будни "Вершина" (основной, бугельный) и "Эгоист" (тарелочный). В выходные они же + "Бэби-лифт" (детский бугельный).
    СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ - ПТ, СБ и ВС.
    КАФЕ (основное) - СБ и ВС

    Постепенно мы расскажем о всех новшествах. И, конечно, сообщим дату открытия сезона.

    Оставайтесь на связи!
    А еще лучше подписывайтесь на новости https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928
    И на канал в телеграме https://t.me/glk_egoza
    Так вы точно ничего не пропустите и откроете сезон ПЕРВЫМИ!

    * в данном прокате можно взять в прокат почти новое оборудование, а также там существует возможность взять снаряжение на длительный срок.

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В новом сезоне - новый график

Автор: Егозавр от 28 октябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 45

Итак... что же нового ждет нас в сезоне 2024//25 на любимой Егозе?
И прежде всего... ГРАФИК!
Мы впервые за 10 с лишним лет решили его изменить.

ПН и ВТ - выходные
СР - с 18:00 до 21:00
ЧТ и ПТ - с 15:00 до 21:00
СБ и ВС - с 10:00 до 17:00

Для вас работают

ОСНОВНОЙ ПРОКАТ - по графику горы.
СКИ-СЕРВИС и второй ПРОКАТ* оборудования - по графику горы
ПОДЪЁМНИКИ - в будни "Вершина" (основной, бугельный) и "Эгоист" (тарелочный). В выходные они же + "Бэби-лифт" (детский бугельный).
СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ - ПТ, СБ и ВС.
КАФЕ (основное) - СБ и ВС

Постепенно мы расскажем о всех новшествах. И, конечно, сообщим дату открытия сезона.

Оставайтесь на связи!
А еще лучше подписывайтесь на новости https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928
И на канал в телеграме https://t.me/glk_egoza
Так вы точно ничего не пропустите и откроете сезон ПЕРВЫМИ!

* в данном прокате можно взять в прокат почти новое оборудование, а также там существует возможность взять снаряжение на длительный срок.

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  • Старт сезона
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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