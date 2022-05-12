В новом сезоне - новый график

Итак... что же нового ждет нас в сезоне 2024//25 на любимой Егозе?
И прежде всего... ГРАФИК!
Мы впервые за 10 с лишним лет решили его изменить.
ПН и ВТ - выходные
СР - с 18:00 до 21:00
ЧТ и ПТ - с 15:00 до 21:00
СБ и ВС - с 10:00 до 17:00
Для вас работают
ОСНОВНОЙ ПРОКАТ - по графику горы.
СКИ-СЕРВИС и второй ПРОКАТ* оборудования - по графику горы
ПОДЪЁМНИКИ - в будни "Вершина" (основной, бугельный) и "Эгоист" (тарелочный). В выходные они же + "Бэби-лифт" (детский бугельный).
СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ - ПТ, СБ и ВС.
КАФЕ (основное) - СБ и ВС
Постепенно мы расскажем о всех новшествах. И, конечно, сообщим дату открытия сезона.
Оставайтесь на связи!
А еще лучше подписывайтесь на новости https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928
И на канал в телеграме https://t.me/glk_egoza
Так вы точно ничего не пропустите и откроете сезон ПЕРВЫМИ!
* в данном прокате можно взять в прокат почти новое оборудование, а также там существует возможность взять снаряжение на длительный срок.