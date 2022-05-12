Проживание в отелях-партнёрах

У ГЛК «Егоза» нет своего номерного фонда. Но мы сотрудничаем с несколькими отелями в радиусе 40 км, которые готовы предложить Вам оптимальные условия для проживания и даже… СКИДКИ!



Мы обновили и дополнили список отелей, в которых вы можете остановится, планируя свой отдых на Егозе в сезоне 2024//25, и получить при этом приятную скидку.



Загородный клуб «Лесное поместье» оз. Акакуль

Скидки до 20% при предъявлении купона



Гости - Дом отдыха и ресторан на озере Увильды

Скидки 10% на проживание или ужин в ресторане при предъявлении купона или бронировании по телефону



МАНДАЛА - ДОМИКИ У ОЗЕРА

Скидка 5% при бронировании на сайте по секретному промокоду.



Загородный комплекс «Дача на Каникулах» Увильды

Скидка на проживание в 10% по купонам (или промокоду)



Список всех отелей-партнёров - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html