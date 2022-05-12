Top.Mail.Ru
Проживание в отелях-партнёрах » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -5 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -5°C, Влажность: 99%

Вход
﻿
» » Проживание в отелях-партнёрах
    ﻿

    Проживание в отелях-партнёрах

    Автор: Егозавр от 08 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 96

    У ГЛК «Егоза» нет своего номерного фонда. Но мы сотрудничаем с несколькими отелями в радиусе 40 км, которые готовы предложить Вам оптимальные условия для проживания и даже… СКИДКИ!

    Мы обновили и дополнили список отелей, в которых вы можете остановится, планируя свой отдых на Егозе в сезоне 2024//25, и получить при этом приятную скидку.

    Загородный клуб «Лесное поместье» оз. Акакуль
    Скидки до 20% при предъявлении купона

    Гости - Дом отдыха и ресторан на озере Увильды
    Скидки 10% на проживание или ужин в ресторане при предъявлении купона или бронировании по телефону

    МАНДАЛА - ДОМИКИ У ОЗЕРА
    Скидка 5% при бронировании на сайте по секретному промокоду.

    Загородный комплекс «Дача на Каникулах» Увильды
    Скидка на проживание в 10% по купонам (или промокоду)

    Список всех отелей-партнёров - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html

    Похожие новости
    ﻿
  • Варианты проживания на Егозе (лето 2024)
    • ﻿
  • Скидки на проживание у парнеров
    • ﻿
  • Предложения по проживанию
    • ﻿
  • На Егозу с ночевой?!
    • ﻿
  • Теперь на кассе Егозы можно взять купон на грандиозную скидку на отдых в Загородном клубе «Лесное поместье»
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Проживание в отелях-партнёрах

Автор: Егозавр от 08 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 96

У ГЛК «Егоза» нет своего номерного фонда. Но мы сотрудничаем с несколькими отелями в радиусе 40 км, которые готовы предложить Вам оптимальные условия для проживания и даже… СКИДКИ!

Мы обновили и дополнили список отелей, в которых вы можете остановится, планируя свой отдых на Егозе в сезоне 2024//25, и получить при этом приятную скидку.

Загородный клуб «Лесное поместье» оз. Акакуль
Скидки до 20% при предъявлении купона

Гости - Дом отдыха и ресторан на озере Увильды
Скидки 10% на проживание или ужин в ресторане при предъявлении купона или бронировании по телефону

МАНДАЛА - ДОМИКИ У ОЗЕРА
Скидка 5% при бронировании на сайте по секретному промокоду.

Загородный комплекс «Дача на Каникулах» Увильды
Скидка на проживание в 10% по купонам (или промокоду)

Список всех отелей-партнёров - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html

Похожие новости
﻿
  • Варианты проживания на Егозе (лето 2024)
    • ﻿
  • Скидки на проживание у парнеров
    • ﻿
  • Предложения по проживанию
    • ﻿
  • На Егозу с ночевой?!
    • ﻿
  • Теперь на кассе Егозы можно взять купон на грандиозную скидку на отдых в Загородном клубе «Лесное поместье»
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013