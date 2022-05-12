Расписание мероприятий

Приглашаем провести новогодние праздники на склонах "Егозы"!

Мы приготовили для вас несколько мероприятий, которые помогут создать и поддержать волшебное настроение:



Визит Деда Мороза

02 янв с 12:00

03 янв с 12:00

04 янв с 12:00

Дед Мороз заглянет к нам в гости и подарит всем малышам сладкие подарки... но в обмен на стишок!



Мастер классы от инструкторов и приглашенных спортсменов

с 04 янв по 07 янв в 12:00

Мы готовим серию уроков для уже продвинутых райдеров. Полное расписание будет опубликовано позже



Лотерея от ЦРТ

07 янв с 10:00 – 17:00

На одной из касс комплекса появится волшебная баночка с билетиками... В них добрые пожелания или милые призы от Центра развития туризма Кыштыма.



Ярмарка Уральских мастеров

07 янв с 12:00

Выставка-продажа изделий ручной работы



Не забудьте принять участие в нашем традиционном конкурсе видео-отзывов с новогоднего отдыха на Егозе. Просто публикуйте свои видео с хэштегом #егожу_на_егозе. Авторы лучших получат скипассы на 4 часа.

Ролики принимаются до 12.01. Итоги подведем к Старому новому году.



Все справки и записи по телефону +7 (982) 277-63-33



