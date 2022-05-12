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Расписание мероприятий » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Расписание мероприятий

    Автор: Егозавр от 25 декабрь 2024, раздел: События, просмотров 102

    Приглашаем провести новогодние праздники на склонах "Егозы"!
    Мы приготовили для вас несколько мероприятий, которые помогут создать и поддержать волшебное настроение:

    Визит Деда Мороза
    02 янв с 12:00
    03 янв с 12:00
    04 янв с 12:00
    Дед Мороз заглянет к нам в гости и подарит всем малышам сладкие подарки... но в обмен на стишок!

    Мастер классы от инструкторов и приглашенных спортсменов
    с 04 янв по 07 янв в 12:00
    Мы готовим серию уроков для уже продвинутых райдеров. Полное расписание будет опубликовано позже

    Лотерея от ЦРТ
    07 янв с 10:00 – 17:00
    На одной из касс комплекса появится волшебная баночка с билетиками... В них добрые пожелания или милые призы от Центра развития туризма Кыштыма.

    Ярмарка Уральских мастеров
    07 янв с 12:00
    Выставка-продажа изделий ручной работы

    Не забудьте принять участие в нашем традиционном конкурсе видео-отзывов с новогоднего отдыха на Егозе. Просто публикуйте свои видео с хэштегом #егожу_на_егозе. Авторы лучших получат скипассы на 4 часа.
    Ролики принимаются до 12.01. Итоги подведем к Старому новому году.

    Все справки и записи по телефону +7 (982) 277-63-33

    Расписание мероприятий

    Расписание мероприятий

    Расписание мероприятий

    Расписание мероприятий

    Расписание мероприятий

    Расписание мероприятий

    Расписание мероприятий

    Расписание мероприятий

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Расписание мероприятий

Автор: Егозавр от 25 декабрь 2024, раздел: События, просмотров 102

Приглашаем провести новогодние праздники на склонах "Егозы"!
Мы приготовили для вас несколько мероприятий, которые помогут создать и поддержать волшебное настроение:

Визит Деда Мороза
02 янв с 12:00
03 янв с 12:00
04 янв с 12:00
Дед Мороз заглянет к нам в гости и подарит всем малышам сладкие подарки... но в обмен на стишок!

Мастер классы от инструкторов и приглашенных спортсменов
с 04 янв по 07 янв в 12:00
Мы готовим серию уроков для уже продвинутых райдеров. Полное расписание будет опубликовано позже

Лотерея от ЦРТ
07 янв с 10:00 – 17:00
На одной из касс комплекса появится волшебная баночка с билетиками... В них добрые пожелания или милые призы от Центра развития туризма Кыштыма.

Ярмарка Уральских мастеров
07 янв с 12:00
Выставка-продажа изделий ручной работы

Не забудьте принять участие в нашем традиционном конкурсе видео-отзывов с новогоднего отдыха на Егозе. Просто публикуйте свои видео с хэштегом #егожу_на_егозе. Авторы лучших получат скипассы на 4 часа.
Ролики принимаются до 12.01. Итоги подведем к Старому новому году.

Все справки и записи по телефону +7 (982) 277-63-33

Расписание мероприятий

Расписание мероприятий

Расписание мероприятий

Расписание мероприятий

Расписание мероприятий

Расписание мероприятий

Расписание мероприятий

Расписание мероприятий

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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