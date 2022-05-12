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Подарочные сертификаты на услуги Егозы » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Подарочные сертификаты на услуги Егозы

    Автор: Егозавр от 11 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 1856

    Теперь подарочные сертификаты "Егозы" можно купить не только на Егозе...
    ЧЕЛЯБИНСК // СНЕЖИНСК // ОЗЕРСК // КЫШТЫМ
    в этих городах вы сможете приобрести в ПОДАРОК близким наши особые скипассы с депозитом на 1500 рублей.

    Депозит можно потратить в любое время* на:
    - подъёмник
    - прокат
    - ЗАНЯТИЕ С ИНСТРУКТОРОМ

    Как приобрести?

    1. Если вы из ОЗЁРСКА, просто купите их в м-не "РЕФОРМА" на пр. К. Маркса, 8 или в офисе "Уральских кабельных сетей" на пр. Победы, 8

    2. Если нет, то просто оплатите стоимость сертификата на расчетный счет (по QR-коду на картинке ниже), пришлите нам на почту adm@glk-egoza.ru квитанцию и название города (из списка ниже), где хотите забрать сертификат. После быстрой проверки, вы можете заехать за ним к одному из наших партнеров:

    ЧЕЛЯБИНСК
    ZAVBUS Team | Горнолыжные туры, прокат Челябинск
    ул.Тимирязева 41.
    График работы:
    Ежедневно 10.00 - 20.00
    Конт.тел.: +7(351)750-72-87

    СНЕЖИНСК
    Уральские кабельные сети - Снежинск
    ул. Забабахина, 37

    КЫШТЫМ
    Уральские кабельные сети - Кыштым
    ул. Горелова, 63

    Подарочные сертификаты на услуги Егозы
    Подарочные сертификаты на услуги Егозы
    Подарочные сертификаты на услуги Егозы
    Подарочные сертификаты на услуги Егозы
    Подарочные сертификаты на услуги Егозы


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Подарочные сертификаты на услуги Егозы

Автор: Егозавр от 11 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 1856

Теперь подарочные сертификаты "Егозы" можно купить не только на Егозе...
ЧЕЛЯБИНСК // СНЕЖИНСК // ОЗЕРСК // КЫШТЫМ
в этих городах вы сможете приобрести в ПОДАРОК близким наши особые скипассы с депозитом на 1500 рублей.

Депозит можно потратить в любое время* на:
- подъёмник
- прокат
- ЗАНЯТИЕ С ИНСТРУКТОРОМ

Как приобрести?

1. Если вы из ОЗЁРСКА, просто купите их в м-не "РЕФОРМА" на пр. К. Маркса, 8 или в офисе "Уральских кабельных сетей" на пр. Победы, 8

2. Если нет, то просто оплатите стоимость сертификата на расчетный счет (по QR-коду на картинке ниже), пришлите нам на почту adm@glk-egoza.ru квитанцию и название города (из списка ниже), где хотите забрать сертификат. После быстрой проверки, вы можете заехать за ним к одному из наших партнеров:

ЧЕЛЯБИНСК
ZAVBUS Team | Горнолыжные туры, прокат Челябинск
ул.Тимирязева 41.
График работы:
Ежедневно 10.00 - 20.00
Конт.тел.: +7(351)750-72-87

СНЕЖИНСК
Уральские кабельные сети - Снежинск
ул. Забабахина, 37

КЫШТЫМ
Уральские кабельные сети - Кыштым
ул. Горелова, 63

Подарочные сертификаты на услуги Егозы
Подарочные сертификаты на услуги Егозы
Подарочные сертификаты на услуги Егозы
Подарочные сертификаты на услуги Егозы
Подарочные сертификаты на услуги Егозы


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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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