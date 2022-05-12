Подарочные сертификаты на услуги Егозы

Теперь подарочные сертификаты "Егозы" можно купить не только на Егозе...

ЧЕЛЯБИНСК // СНЕЖИНСК // ОЗЕРСК // КЫШТЫМ

в этих городах вы сможете приобрести в ПОДАРОК близким наши особые скипассы с депозитом на 1500 рублей.



Депозит можно потратить в любое время* на:

- подъёмник

- прокат

- ЗАНЯТИЕ С ИНСТРУКТОРОМ



Как приобрести?



1. Если вы из ОЗЁРСКА, просто купите их в м-не "РЕФОРМА" на пр. К. Маркса, 8 или в офисе "Уральских кабельных сетей" на пр. Победы, 8



2. Если нет, то просто оплатите стоимость сертификата на расчетный счет (по QR-коду на картинке ниже), пришлите нам на почту adm@glk-egoza.ru квитанцию и название города (из списка ниже), где хотите забрать сертификат. После быстрой проверки, вы можете заехать за ним к одному из наших партнеров:



ЧЕЛЯБИНСК

ZAVBUS Team | Горнолыжные туры, прокат Челябинск

ул.Тимирязева 41.

График работы:

Ежедневно 10.00 - 20.00

Конт.тел.: +7(351)750-72-87



СНЕЖИНСК

Уральские кабельные сети - Снежинск

ул. Забабахина, 37



КЫШТЫМ

Уральские кабельные сети - Кыштым

ул. Горелова, 63



