Подарочные сертификаты на услуги Егозы

Теперь подарочные сертификаты "Егозы" можно купить не только на Егозе...
ЧЕЛЯБИНСК // СНЕЖИНСК // ОЗЕРСК // КЫШТЫМ
в этих городах вы сможете приобрести в ПОДАРОК близким наши особые скипассы с депозитом на 1500 рублей.
Депозит можно потратить в любое время* на:
- подъёмник
- прокат
- ЗАНЯТИЕ С ИНСТРУКТОРОМ
Как приобрести?
1. Если вы из ОЗЁРСКА, просто купите их в м-не "РЕФОРМА" на пр. К. Маркса, 8 или в офисе "Уральских кабельных сетей" на пр. Победы, 8
2. Если нет, то просто оплатите стоимость сертификата на расчетный счет (по QR-коду на картинке ниже), пришлите нам на почту adm@glk-egoza.ru квитанцию и название города (из списка ниже), где хотите забрать сертификат. После быстрой проверки, вы можете заехать за ним к одному из наших партнеров:
ЧЕЛЯБИНСК
ZAVBUS Team | Горнолыжные туры, прокат Челябинск
ул.Тимирязева 41.
График работы:
Ежедневно 10.00 - 20.00
Конт.тел.: +7(351)750-72-87
СНЕЖИНСК
Уральские кабельные сети - Снежинск
ул. Забабахина, 37
КЫШТЫМ
Уральские кабельные сети - Кыштым
ул. Горелова, 63