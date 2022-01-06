Сугомак и Егоза: рекомендации для мотоциклистов и владельцев других транспортных средств

Информация от Центр развития туризма Кыштыма





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Горы Сугомак, Егоза и территория между ними - визитная карточка Кыштымского городского округа. Здесь расположены уникальные исторические и природные объекты. В частности, особо охраняемая природная территория – пещера и озеро Сугомак. Природа вокруг гор Сугомак и Егоза удивительно красива, живописна и пользуется популярностью у местных жителей, туристов и спортсменов. При этом требует бережного отношения посетителей.В связи с началом летнего сезона напоминаем спортсменам -мотоциклистам, владельцам квадроциклов, мопедов, скутеров и другой техники правила посещения таких объектов.1. Спортивная езда на мотоциклах по особо охраняемым природным территориям природных памятников ЗАПРЕЩЕНА и влечёт за собой административную ответственность, штраф (4000 рублей) и конфискацию транспортного средства. Согласно режиму особой охраны запрещён проезд и стоянка любых транспортных средств, за исключением транспортных средств, используемых для охраны природных памятников, а также иных случаев, предусмотренных законодательством. За причинение ущерба особо охраняемым объектам предусматривается уголовная ответственность.Территория вокруг озера Сугомак является также водоохранной зоной.2. Территория ГЛК «Егоза» является частной территорией и местом повышенного туристического трафика. Передвижение на любом автотранспорте по ней возможно только по парковке и/или с разрешения администрации ГЛК.3. Перед поездкой убедитесь, что в данный момент в Кыштымском городском округе не действует ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. В рамках наложенных ограничений запрещается вход/въезд в леса. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.Кроме того, пребывание на вышеуказанных территориях на мототехнике может причинить вред жизни и здоровью пешим посетителям. Будьте внимательны!В связи с развитием локального туризма появилась потребность в упорядочивании туристического и спортивного трафика. Центр развития туризма Кыштыма принял участие в маркировке маршрутов для пеших и велотуристов, которые прошли по исторически сложившимся, относительно безопасным тропам и дорогам.Настоятельно РЕКОМЕНДУЕМ мотоциклистам и владельцам других транспортных средств избегать движения по этим маршрутам или передвигаться по ним с особым вниманием.Для наглядности нашими специалистами разработана карта-схема и трек для мобильных устройств, которые помогут выбрать оптимальный маршрут, не подвергая природу наших гор и людей опасности.Надеемся на взаимопонимание!