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Сугомак и Егоза: рекомендации для мотоциклистов и владельцев других транспортных средств » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Сугомак и Егоза: рекомендации для мотоциклистов и владельцев других транспортных средств

    Автор: Егозавр от 06 май 2024, раздел: Информация, просмотров 67

    Информация от Центр развития туризма Кыштыма

    Сугомак и Егоза: рекомендации для мотоциклистов и владельцев других транспортных средств


    Горы Сугомак, Егоза и территория между ними - визитная карточка Кыштымского городского округа. Здесь расположены уникальные исторические и природные объекты. В частности, особо охраняемая природная территория – пещера и озеро Сугомак. Природа вокруг гор Сугомак и Егоза удивительно красива, живописна и пользуется популярностью у местных жителей, туристов и спортсменов. При этом требует бережного отношения посетителей.

    В связи с началом летнего сезона напоминаем спортсменам -мотоциклистам, владельцам квадроциклов, мопедов, скутеров и другой техники правила посещения таких объектов.

    1. Спортивная езда на мотоциклах по особо охраняемым природным территориям природных памятников ЗАПРЕЩЕНА и влечёт за собой административную ответственность, штраф (4000 рублей) и конфискацию транспортного средства. Согласно режиму особой охраны запрещён проезд и стоянка любых транспортных средств, за исключением транспортных средств, используемых для охраны природных памятников, а также иных случаев, предусмотренных законодательством. За причинение ущерба особо охраняемым объектам предусматривается уголовная ответственность.

    Территория вокруг озера Сугомак является также водоохранной зоной.

    2. Территория ГЛК «Егоза» является частной территорией и местом повышенного туристического трафика. Передвижение на любом автотранспорте по ней возможно только по парковке и/или с разрешения администрации ГЛК.

    3. Перед поездкой убедитесь, что в данный момент в Кыштымском городском округе не действует ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. В рамках наложенных ограничений запрещается вход/въезд в леса. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

    Кроме того, пребывание на вышеуказанных территориях на мототехнике может причинить вред жизни и здоровью пешим посетителям. Будьте внимательны!

    В связи с развитием локального туризма появилась потребность в упорядочивании туристического и спортивного трафика. Центр развития туризма Кыштыма принял участие в маркировке маршрутов для пеших и велотуристов, которые прошли по исторически сложившимся, относительно безопасным тропам и дорогам.
    Настоятельно РЕКОМЕНДУЕМ мотоциклистам и владельцам других транспортных средств избегать движения по этим маршрутам или передвигаться по ним с особым вниманием.

    Для наглядности нашими специалистами разработана карта-схема и трек для мобильных устройств, которые помогут выбрать оптимальный маршрут, не подвергая природу наших гор и людей опасности.

    Надеемся на взаимопонимание!

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Сугомак и Егоза: рекомендации для мотоциклистов и владельцев других транспортных средств

Автор: Егозавр от 06 май 2024, раздел: Информация, просмотров 67

Информация от Центр развития туризма Кыштыма

Сугомак и Егоза: рекомендации для мотоциклистов и владельцев других транспортных средств


Горы Сугомак, Егоза и территория между ними - визитная карточка Кыштымского городского округа. Здесь расположены уникальные исторические и природные объекты. В частности, особо охраняемая природная территория – пещера и озеро Сугомак. Природа вокруг гор Сугомак и Егоза удивительно красива, живописна и пользуется популярностью у местных жителей, туристов и спортсменов. При этом требует бережного отношения посетителей.

В связи с началом летнего сезона напоминаем спортсменам -мотоциклистам, владельцам квадроциклов, мопедов, скутеров и другой техники правила посещения таких объектов.

1. Спортивная езда на мотоциклах по особо охраняемым природным территориям природных памятников ЗАПРЕЩЕНА и влечёт за собой административную ответственность, штраф (4000 рублей) и конфискацию транспортного средства. Согласно режиму особой охраны запрещён проезд и стоянка любых транспортных средств, за исключением транспортных средств, используемых для охраны природных памятников, а также иных случаев, предусмотренных законодательством. За причинение ущерба особо охраняемым объектам предусматривается уголовная ответственность.

Территория вокруг озера Сугомак является также водоохранной зоной.

2. Территория ГЛК «Егоза» является частной территорией и местом повышенного туристического трафика. Передвижение на любом автотранспорте по ней возможно только по парковке и/или с разрешения администрации ГЛК.

3. Перед поездкой убедитесь, что в данный момент в Кыштымском городском округе не действует ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. В рамках наложенных ограничений запрещается вход/въезд в леса. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Кроме того, пребывание на вышеуказанных территориях на мототехнике может причинить вред жизни и здоровью пешим посетителям. Будьте внимательны!

В связи с развитием локального туризма появилась потребность в упорядочивании туристического и спортивного трафика. Центр развития туризма Кыштыма принял участие в маркировке маршрутов для пеших и велотуристов, которые прошли по исторически сложившимся, относительно безопасным тропам и дорогам.
Настоятельно РЕКОМЕНДУЕМ мотоциклистам и владельцам других транспортных средств избегать движения по этим маршрутам или передвигаться по ним с особым вниманием.

Для наглядности нашими специалистами разработана карта-схема и трек для мобильных устройств, которые помогут выбрать оптимальный маршрут, не подвергая природу наших гор и людей опасности.

Надеемся на взаимопонимание!

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