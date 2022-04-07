Top.Mail.Ru
Вакансии » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: 18 °C, Влажность: 77 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: 18°C, Влажность: 77%

Вход
﻿
» » Вакансии
    ﻿

    Вакансии

    Автор: Егозавр от 16 июль 2024, раздел: Информация, просмотров 36

    Внимание! В наш дружный коллектив требуются

    КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА
    СТОРОЖ
    МЕДСЕСТРА

    КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА

    Обязанности:
    Поддержание порядка и безопасности на канатной дороге и склоне;
    Подготовка склонов к работе;
    Контроль прохода клиентов через турникет;
    Работы на горнолыжном склоне.

    Условия:
    Официальное трудоустройство на постоянной основе (но рассмотрим предложения по совместительству и сезонной работе)
    Заработная плата: от 40 000 руб., в зимний сезон - от 60 000 рублей.
    График 5/2 или по договоренности с руководителем.
    Дополнительные дни к отпуску.

    СТОРОЖ

    Обязанности:
    Проживание на Егозе, наблюдение за порядком.

    Условия:
    Комфортные условия. Возможно проживание с семьёй. Для второй половины готовы также предоставить работу на Егозе (уборщица, кассир).

    Заработная плата:
    от 20 000 руб.

    Возможно совмещение ставок сторожа и контролера, с з/п от 60 000 рублей.

    МЕДСЕСТРА

    Условия:
    Работа по совместительству по выходным дням. Оплата посменно. Официальное трудоустройство.

    Заработная плата:
    при собеседовании.

    Все наши сотрудники имеют возможность пользоваться услугами ГЛК (безлимитное катание в свободное время)!!!

    Обращайтесь по телефону +7 919 346-61-45

    Вакансии

    Похожие новости
    ﻿
  • Вакансии
    • ﻿
  • Май на Егозе. График и мероприятия
    • ﻿
  • ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ КАНАТНЫХ ДОРОГ
    • ﻿
  • Комплексные предложения. Проживание + катание
    • ﻿
  • Лошади. Пони. Настоящий верблюд. Олени.
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Вакансии

Автор: Егозавр от 16 июль 2024, раздел: Информация, просмотров 36

Внимание! В наш дружный коллектив требуются

КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА
СТОРОЖ
МЕДСЕСТРА

КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА

Обязанности:
Поддержание порядка и безопасности на канатной дороге и склоне;
Подготовка склонов к работе;
Контроль прохода клиентов через турникет;
Работы на горнолыжном склоне.

Условия:
Официальное трудоустройство на постоянной основе (но рассмотрим предложения по совместительству и сезонной работе)
Заработная плата: от 40 000 руб., в зимний сезон - от 60 000 рублей.
График 5/2 или по договоренности с руководителем.
Дополнительные дни к отпуску.

СТОРОЖ

Обязанности:
Проживание на Егозе, наблюдение за порядком.

Условия:
Комфортные условия. Возможно проживание с семьёй. Для второй половины готовы также предоставить работу на Егозе (уборщица, кассир).

Заработная плата:
от 20 000 руб.

Возможно совмещение ставок сторожа и контролера, с з/п от 60 000 рублей.

МЕДСЕСТРА

Условия:
Работа по совместительству по выходным дням. Оплата посменно. Официальное трудоустройство.

Заработная плата:
при собеседовании.

Все наши сотрудники имеют возможность пользоваться услугами ГЛК (безлимитное катание в свободное время)!!!

Обращайтесь по телефону +7 919 346-61-45

Вакансии

Похожие новости
﻿
  • Вакансии
    • ﻿
  • Май на Егозе. График и мероприятия
    • ﻿
  • ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ КАНАТНЫХ ДОРОГ
    • ﻿
  • Комплексные предложения. Проживание + катание
    • ﻿
  • Лошади. Пони. Настоящий верблюд. Олени.
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013