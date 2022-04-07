Внимание! В наш дружный коллектив требуются
КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА
СТОРОЖ
МЕДСЕСТРА
КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА
Обязанности:
Поддержание порядка и безопасности на канатной дороге и склоне;
Подготовка склонов к работе;
Контроль прохода клиентов через турникет;
Работы на горнолыжном склоне.
Условия:
Официальное трудоустройство на постоянной основе (но рассмотрим предложения по совместительству и сезонной работе)
Заработная плата: от 40 000 руб., в зимний сезон - от 60 000 рублей.
График 5/2 или по договоренности с руководителем.
Дополнительные дни к отпуску.
СТОРОЖ
Обязанности:
Проживание на Егозе, наблюдение за порядком.
Условия:
Комфортные условия. Возможно проживание с семьёй. Для второй половины готовы также предоставить работу на Егозе (уборщица, кассир).
Заработная плата:
от 20 000 руб.
Возможно совмещение ставок сторожа и контролера, с з/п от 60 000 рублей.
МЕДСЕСТРА
Условия:
Работа по совместительству по выходным дням. Оплата посменно. Официальное трудоустройство.
Заработная плата:
при собеседовании.
Все наши сотрудники имеют возможность пользоваться услугами ГЛК (безлимитное катание в свободное время)!!!
Обращайтесь по телефону +7 919 346-61-45