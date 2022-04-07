Вакансии

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КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА

СТОРОЖ

МЕДСЕСТРА



КОНТРОЛЕРЫ ГОРНОЛЫЖНОГО СКЛОНА



Обязанности:

Поддержание порядка и безопасности на канатной дороге и склоне;

Подготовка склонов к работе;

Контроль прохода клиентов через турникет;

Работы на горнолыжном склоне.



Условия:

Официальное трудоустройство на постоянной основе (но рассмотрим предложения по совместительству и сезонной работе)

Заработная плата: от 40 000 руб., в зимний сезон - от 60 000 рублей.

График 5/2 или по договоренности с руководителем.

Дополнительные дни к отпуску.



СТОРОЖ



Обязанности:

Проживание на Егозе, наблюдение за порядком.



Условия:

Комфортные условия. Возможно проживание с семьёй. Для второй половины готовы также предоставить работу на Егозе (уборщица, кассир).



Заработная плата:

от 20 000 руб.



Возможно совмещение ставок сторожа и контролера, с з/п от 60 000 рублей.



МЕДСЕСТРА



Условия:

Работа по совместительству по выходным дням. Оплата посменно. Официальное трудоустройство.



Заработная плата:

при собеседовании.



Все наши сотрудники имеют возможность пользоваться услугами ГЛК (безлимитное катание в свободное время)!!!



Обращайтесь по телефону +7 919 346-61-45



