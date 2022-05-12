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Новый график. Новые цены » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Новый график. Новые цены

    Автор: Егозавр от 02 апрель 2025, раздел: Информация, просмотров 23

    5 и 6 апреля ждем вас с 10:00 до 15:00.

    Работают:
    Тарелочный подъёмник "Эгоист" и нижняя часть трассы "Спортивная"
    С вероятностью 50% - основной подъёмник и трасса "Спортивная" с 9ой опоры
    Прокат.

    Стоимость катания:
    Тарелочный подъёмник "Эгоист" - 500 рублей за свободное катание с 10:00 до 15:00
    Основной подъёмник - 1000 рублей за свободное катание с 10:00 до 15:00

    Стоимость проката:
    Любой комплект - 500 рублей до 15:00.

    Парковка бесплатная.

    Поскольку мы сильно зависим от погоды, просьба еще раз проверить актуальные новости перед поездкой на Егозу. Или перезвонить по телефону +7 (982) 277-63-33.

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Новый график. Новые цены

Автор: Егозавр от 02 апрель 2025, раздел: Информация, просмотров 23

5 и 6 апреля ждем вас с 10:00 до 15:00.

Работают:
Тарелочный подъёмник "Эгоист" и нижняя часть трассы "Спортивная"
С вероятностью 50% - основной подъёмник и трасса "Спортивная" с 9ой опоры
Прокат.

Стоимость катания:
Тарелочный подъёмник "Эгоист" - 500 рублей за свободное катание с 10:00 до 15:00
Основной подъёмник - 1000 рублей за свободное катание с 10:00 до 15:00

Стоимость проката:
Любой комплект - 500 рублей до 15:00.

Парковка бесплатная.

Поскольку мы сильно зависим от погоды, просьба еще раз проверить актуальные новости перед поездкой на Егозу. Или перезвонить по телефону +7 (982) 277-63-33.

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    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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