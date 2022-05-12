Новый график. Новые цены

5 и 6 апреля ждем вас с 10:00 до 15:00.



Работают:

Тарелочный подъёмник "Эгоист" и нижняя часть трассы "Спортивная"

С вероятностью 50% - основной подъёмник и трасса "Спортивная" с 9ой опоры

Прокат.



Стоимость катания:

Тарелочный подъёмник "Эгоист" - 500 рублей за свободное катание с 10:00 до 15:00

Основной подъёмник - 1000 рублей за свободное катание с 10:00 до 15:00



Стоимость проката:

Любой комплект - 500 рублей до 15:00.



Парковка бесплатная.



Поскольку мы сильно зависим от погоды, просьба еще раз проверить актуальные новости перед поездкой на Егозу. Или перезвонить по телефону +7 (982) 277-63-33.