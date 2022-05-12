Друзья!
Информация подтвердилась... В эти выходные открываем для вас трассу "Спортивная" с 8ой опоры и запускаем основной подъёмник!
Будем кататься по взрослому!
Цены на большой подъемник можно подсмотреть тут
https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Обратите внимание, цены на часовые подъёмы с прошлого года не изменились, а также появились новые выгодные блочные тарифы!
Подъёмник "Эгоист" (тарелочный, для новичков) также будет работать для вас в эти выходные. Бэби-лифт пока нет.
Инструкторы, прокат, кафе, скисервис - конечно, все тоже будет.
Ждем вас!
Гоу на гору!