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Будем кататься по взрослому! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » Будем кататься по взрослому!
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    Будем кататься по взрослому!

    Автор: Егозавр от 11 декабрь 2024, раздел: Информация, просмотров 47

    Друзья!
    Информация подтвердилась... В эти выходные открываем для вас трассу "Спортивная" с 8ой опоры и запускаем основной подъёмник!

    Будем кататься по взрослому!

    Цены на большой подъемник можно подсмотреть тут
    https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
    Обратите внимание, цены на часовые подъёмы с прошлого года не изменились, а также появились новые выгодные блочные тарифы!

    Подъёмник "Эгоист" (тарелочный, для новичков) также будет работать для вас в эти выходные. Бэби-лифт пока нет.
    Инструкторы, прокат, кафе, скисервис - конечно, все тоже будет.

    Ждем вас!
    Гоу на гору!

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Будем кататься по взрослому!

Автор: Егозавр от 11 декабрь 2024, раздел: Информация, просмотров 47

Друзья!
Информация подтвердилась... В эти выходные открываем для вас трассу "Спортивная" с 8ой опоры и запускаем основной подъёмник!

Будем кататься по взрослому!

Цены на большой подъемник можно подсмотреть тут
https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Обратите внимание, цены на часовые подъёмы с прошлого года не изменились, а также появились новые выгодные блочные тарифы!

Подъёмник "Эгоист" (тарелочный, для новичков) также будет работать для вас в эти выходные. Бэби-лифт пока нет.
Инструкторы, прокат, кафе, скисервис - конечно, все тоже будет.

Ждем вас!
Гоу на гору!

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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