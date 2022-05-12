График работы Егозы

Предлагаем ознакомиться с графиком работы ГЛК "Егоза" на ближайшую неделю и приближающиеся праздничные дни
16 и 17.12 (понедельник и вторник) - выходные дни
18, 19 и 20.12 (среда, четверг, пятница) - с 18:00 до 21:00
Будут работать только подъемник "Эгоист" (тарелочный, для начинающих) и нижняя часть трассы "Спортивная".
По техническим причинам пока не можем запускать Большой подъёмник в гору и соответственно выходить на заявленные ранее график работы с 15:00.
21.12 и 22.12 (суббота и воскресенье) - c 10:00 до 17:00
Будут открыты:
трасса "Спортивная" (с 9ой опоры)
подъёмники "Вершина" (основной) и "Эгоист" (бугельный, тарелочного типа)
Также для вас в выходные будут работать:
основной прокат,
прокат детских электро-снегоходов
ОСНОВНОЕ КАФЕ (работает в этом сезоне с 9:00 до последнего клиента!)
кафе 613
прокат премиального оборудования Экстремальный Урал 74
скисервис
РАБОТАЕТ СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ!
В начале сезона есть возможность попасть к лучшим инструкторам в удобное время и научиться кататься и/или улучшить свою технику катания. Записаться к инструктору можно по телефону +7 (982) 277-63-33
Прайс - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ* ГРАФИК РАБОТЫ НА ПРАЗДНИКИ:
23 и 24.12 (понедельник и вторник) - выходные дни
25, 26, 27 и 28.12 (среда, четверг, пятница и суббота) - по графику будних дней (точное время работы будет опубликовано накануне)
29, 30 и 31.12 - с 10:00 до 17:00
1.01 (в первый день нового года) - с 12:00 до 17:00
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.01 (все праздничные дни) - с 10:00 до 17:00
9 и 10.01 - выходные дни
с 11.01.2025 возвращаемся к привычному расписанию
* возможны изменения по погодным или техническим причинам.
Фото Евгений Гецев
Гоу на гору!!!!!