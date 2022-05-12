Top.Mail.Ru
График работы Егозы » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -8 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -8°C, Влажность: 99%

Вход
﻿
» » График работы Егозы
    ﻿

    График работы Егозы

    Автор: Егозавр от 16 декабрь 2024, раздел: Информация, просмотров 135

    Предлагаем ознакомиться с графиком работы ГЛК "Егоза" на ближайшую неделю и приближающиеся праздничные дни

    16 и 17.12 (понедельник и вторник) - выходные дни
    18, 19 и 20.12 (среда, четверг, пятница) - с 18:00 до 21:00

    Будут работать только подъемник "Эгоист" (тарелочный, для начинающих) и нижняя часть трассы "Спортивная".
    По техническим причинам пока не можем запускать Большой подъёмник в гору и соответственно выходить на заявленные ранее график работы с 15:00.

    21.12 и 22.12 (суббота и воскресенье) - c 10:00 до 17:00

    Будут открыты:
    трасса "Спортивная" (с 9ой опоры)
    подъёмники "Вершина" (основной) и "Эгоист" (бугельный, тарелочного типа)

    Также для вас в выходные будут работать:
    основной прокат,
    прокат детских электро-снегоходов
    ОСНОВНОЕ КАФЕ (работает в этом сезоне с 9:00 до последнего клиента!)
    кафе 613
    прокат премиального оборудования Экстремальный Урал 74
    скисервис

    РАБОТАЕТ СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ!
    В начале сезона есть возможность попасть к лучшим инструкторам в удобное время и научиться кататься и/или улучшить свою технику катания. Записаться к инструктору можно по телефону +7 (982) 277-63-33
    Прайс - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ* ГРАФИК РАБОТЫ НА ПРАЗДНИКИ:
    23 и 24.12 (понедельник и вторник) - выходные дни
    25, 26, 27 и 28.12 (среда, четверг, пятница и суббота) - по графику будних дней (точное время работы будет опубликовано накануне)
    29, 30 и 31.12 - с 10:00 до 17:00
    1.01 (в первый день нового года) - с 12:00 до 17:00
    2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.01 (все праздничные дни) - с 10:00 до 17:00
    9 и 10.01 - выходные дни
    с 11.01.2025 возвращаемся к привычному расписанию

    * возможны изменения по погодным или техническим причинам.

    Фото Евгений Гецев

    Гоу на гору!!!!!

    Похожие новости
    ﻿
  • График работы на текущую неделю
    • ﻿
  • Внимание! Сокращенный график!
    • ﻿
  • График работы на конец ноября, начало декабря
    • ﻿
  • График работы в праздники и накануне
    • ﻿
  • Утвержден график работы на ближайшее время
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

График работы Егозы

Автор: Егозавр от 16 декабрь 2024, раздел: Информация, просмотров 135

Предлагаем ознакомиться с графиком работы ГЛК "Егоза" на ближайшую неделю и приближающиеся праздничные дни

16 и 17.12 (понедельник и вторник) - выходные дни
18, 19 и 20.12 (среда, четверг, пятница) - с 18:00 до 21:00

Будут работать только подъемник "Эгоист" (тарелочный, для начинающих) и нижняя часть трассы "Спортивная".
По техническим причинам пока не можем запускать Большой подъёмник в гору и соответственно выходить на заявленные ранее график работы с 15:00.

21.12 и 22.12 (суббота и воскресенье) - c 10:00 до 17:00

Будут открыты:
трасса "Спортивная" (с 9ой опоры)
подъёмники "Вершина" (основной) и "Эгоист" (бугельный, тарелочного типа)

Также для вас в выходные будут работать:
основной прокат,
прокат детских электро-снегоходов
ОСНОВНОЕ КАФЕ (работает в этом сезоне с 9:00 до последнего клиента!)
кафе 613
прокат премиального оборудования Экстремальный Урал 74
скисервис

РАБОТАЕТ СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ!
В начале сезона есть возможность попасть к лучшим инструкторам в удобное время и научиться кататься и/или улучшить свою технику катания. Записаться к инструктору можно по телефону +7 (982) 277-63-33
Прайс - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ* ГРАФИК РАБОТЫ НА ПРАЗДНИКИ:
23 и 24.12 (понедельник и вторник) - выходные дни
25, 26, 27 и 28.12 (среда, четверг, пятница и суббота) - по графику будних дней (точное время работы будет опубликовано накануне)
29, 30 и 31.12 - с 10:00 до 17:00
1.01 (в первый день нового года) - с 12:00 до 17:00
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.01 (все праздничные дни) - с 10:00 до 17:00
9 и 10.01 - выходные дни
с 11.01.2025 возвращаемся к привычному расписанию

* возможны изменения по погодным или техническим причинам.

Фото Евгений Гецев

Гоу на гору!!!!!

Похожие новости
﻿
  • График работы на текущую неделю
    • ﻿
  • Внимание! Сокращенный график!
    • ﻿
  • График работы на конец ноября, начало декабря
    • ﻿
  • График работы в праздники и накануне
    • ﻿
  • Утвержден график работы на ближайшее время
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013