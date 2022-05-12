График работы Егозы

Предлагаем ознакомиться с графиком работы ГЛК "Егоза" на ближайшую неделю и приближающиеся праздничные дни



16 и 17.12 (понедельник и вторник) - выходные дни

18, 19 и 20.12 (среда, четверг, пятница) - с 18:00 до 21:00



Будут работать только подъемник "Эгоист" (тарелочный, для начинающих) и нижняя часть трассы "Спортивная".

По техническим причинам пока не можем запускать Большой подъёмник в гору и соответственно выходить на заявленные ранее график работы с 15:00.



21.12 и 22.12 (суббота и воскресенье) - c 10:00 до 17:00



Будут открыты:

трасса "Спортивная" (с 9ой опоры)

подъёмники "Вершина" (основной) и "Эгоист" (бугельный, тарелочного типа)



Также для вас в выходные будут работать:

основной прокат,

прокат детских электро-снегоходов

ОСНОВНОЕ КАФЕ (работает в этом сезоне с 9:00 до последнего клиента!)

кафе 613

прокат премиального оборудования Экстремальный Урал 74

скисервис



РАБОТАЕТ СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ!

В начале сезона есть возможность попасть к лучшим инструкторам в удобное время и научиться кататься и/или улучшить свою технику катания. Записаться к инструктору можно по телефону +7 (982) 277-63-33

Прайс - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ* ГРАФИК РАБОТЫ НА ПРАЗДНИКИ:

23 и 24.12 (понедельник и вторник) - выходные дни

25, 26, 27 и 28.12 (среда, четверг, пятница и суббота) - по графику будних дней (точное время работы будет опубликовано накануне)

29, 30 и 31.12 - с 10:00 до 17:00

1.01 (в первый день нового года) - с 12:00 до 17:00

2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.01 (все праздничные дни) - с 10:00 до 17:00

9 и 10.01 - выходные дни

с 11.01.2025 возвращаемся к привычному расписанию



* возможны изменения по погодным или техническим причинам.



Фото Евгений Гецев



Гоу на гору!!!!!