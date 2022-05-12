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График работы на текущую неделю » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

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Сейчас на склоне:

Температура: 5°C, Влажность: 81%

График работы лето 2025:

по субботам с 11:00 до 17:00

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    График работы на текущую неделю

    Автор: Егозавр от 19 май 2025, раздел: Информация, просмотров 41

    На этой неделе Байк-парк Егоза снова ждет райдеров на склонах Егозы.

    В субботу, 24 мая, с 11:00 до 17:00.

    А также в воскресенье, 25 мая, с 11:00 до 17:00, но при условии, что приедет не менее 15-ти райдеров. Выразить своё желание приехать можно в чате https://t.me/bikeparkegoza/1

    Стоимость:
    1 день - 1600₽
    2,5 часа - 900₽
    1 подъём - 300₽

    Парковка - бесплатная.

    Кафе:
    11:00-17:00
    Комплексный обед - 400₽ (с 15:00)

    Участники без шлема к катанию не допускаются.
    Несовершеннолетним требуется расписка от родителей

    Переночевать или остаться погостить можно у наших партнеров, многих из которых предлагают для райдеров Егозы неплохие скидки. Обновленный список отелей и загородных комплексов уже тут - [url=http://]vk.com/@glk_egoza-prozhivanie[/url]


    _________________________

    При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон. Все правила тут -[url=http://] vk.com/wall-79156140_15117[/url]

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График работы на текущую неделю

Автор: Егозавр от 19 май 2025, раздел: Информация, просмотров 41

На этой неделе Байк-парк Егоза снова ждет райдеров на склонах Егозы.

В субботу, 24 мая, с 11:00 до 17:00.

А также в воскресенье, 25 мая, с 11:00 до 17:00, но при условии, что приедет не менее 15-ти райдеров. Выразить своё желание приехать можно в чате https://t.me/bikeparkegoza/1

Стоимость:
1 день - 1600₽
2,5 часа - 900₽
1 подъём - 300₽

Парковка - бесплатная.

Кафе:
11:00-17:00
Комплексный обед - 400₽ (с 15:00)

Участники без шлема к катанию не допускаются.
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей

Переночевать или остаться погостить можно у наших партнеров, многих из которых предлагают для райдеров Егозы неплохие скидки. Обновленный список отелей и загородных комплексов уже тут - [url=http://]vk.com/@glk_egoza-prozhivanie[/url]


_________________________

При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон. Все правила тут -[url=http://] vk.com/wall-79156140_15117[/url]

Похожие новости
﻿
  • Понеслась...
    • ﻿
  • Крайний день работы Байк-парка
    • ﻿
  • Велосезон на Егозе набирает обороты!
    • ﻿
  • Егоза на этой неделе
    • ﻿
  • БайкПарк. Подробности
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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