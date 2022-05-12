График работы на текущую неделю

На этой неделе Байк-парк Егоза снова ждет райдеров на склонах Егозы.
В субботу, 24 мая, с 11:00 до 17:00.
А также в воскресенье, 25 мая, с 11:00 до 17:00, но при условии, что приедет не менее 15-ти райдеров. Выразить своё желание приехать можно в чате https://t.me/bikeparkegoza/1
Стоимость:
1 день - 1600₽
2,5 часа - 900₽
1 подъём - 300₽
Парковка - бесплатная.
Кафе:
11:00-17:00
Комплексный обед - 400₽ (с 15:00)
Участники без шлема к катанию не допускаются.
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей
Переночевать или остаться погостить можно у наших партнеров, многих из которых предлагают для райдеров Егозы неплохие скидки. Обновленный список отелей и загородных комплексов уже тут - [url=http://]vk.com/@glk_egoza-prozhivanie[/url]
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При этом территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день. Гостей комплекса мы просим не забывать оплачивать экосбор с автотранспорта, а также оплачивать аренду мангальных зон. Все правила тут -[url=http://] vk.com/wall-79156140_15117[/url]