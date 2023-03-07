График на текущую неделю

ВНИМАНИЕ! ГЛК "ЕГОЗА" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ

"ТЕХНИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ"



6 и 7 декабря работаем с 10:00 до 17:00



Для Вас:



Учебная часть трассы и тарелочный подъемник

Специальная цена на катание (1 час - 500 руб, 3 часа - 800 руб)

Бесплатная парковка оба дня

Возможность позаниматься с инструктором

Возможность взять оборудование в прокат



Большой подъёмник, основные трассы и кафе (!) пока не работают.



Запись на занятия с инструктором по телефону +7(982)277-63-33 или на сайте coach.glk-egoza.ru/





Все цены на https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html





До встречи на склоне!