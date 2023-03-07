Top.Mail.Ru
График на текущую неделю » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -2 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -2°C, Влажность: 99%

График работы:

6 и 7 декабря с 10:00 до 17:00

Вход
﻿
» » График на текущую неделю
    ﻿

    График на текущую неделю

    Автор: Егозавр от 01 декабрь 2025, раздел: Информация, просмотров 120

    ВНИМАНИЕ! ГЛК "ЕГОЗА" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ
    "ТЕХНИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ"

    6 и 7 декабря работаем с 10:00 до 17:00

    Для Вас:

    Учебная часть трассы и тарелочный подъемник
    Специальная цена на катание (1 час - 500 руб, 3 часа - 800 руб)
    Бесплатная парковка оба дня
    Возможность позаниматься с инструктором
    Возможность взять оборудование в прокат

    Большой подъёмник, основные трассы и кафе (!) пока не работают.

    Запись на занятия с инструктором по телефону +7(982)277-63-33 или на сайте coach.glk-egoza.ru/


    Все цены на https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html


    До встречи на склоне!

    Похожие новости
    ﻿
  • Главная новость
    • ﻿
  • График работы Егозы
    • ﻿
  • График работы на текущую неделю
    • ﻿
  • Сезон открыт
    • ﻿
  • СКИДКИ на подъёмы в честь открытия "Спортивной"
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

График на текущую неделю

Автор: Егозавр от 01 декабрь 2025, раздел: Информация, просмотров 120

ВНИМАНИЕ! ГЛК "ЕГОЗА" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ
"ТЕХНИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ"

6 и 7 декабря работаем с 10:00 до 17:00

Для Вас:

Учебная часть трассы и тарелочный подъемник
Специальная цена на катание (1 час - 500 руб, 3 часа - 800 руб)
Бесплатная парковка оба дня
Возможность позаниматься с инструктором
Возможность взять оборудование в прокат

Большой подъёмник, основные трассы и кафе (!) пока не работают.

Запись на занятия с инструктором по телефону +7(982)277-63-33 или на сайте coach.glk-egoza.ru/


Все цены на https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html


До встречи на склоне!

Похожие новости
﻿
  • Главная новость
    • ﻿
  • График работы Егозы
    • ﻿
  • График работы на текущую неделю
    • ﻿
  • Сезон открыт
    • ﻿
  • СКИДКИ на подъёмы в честь открытия "Спортивной"
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013