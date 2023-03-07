График на текущую неделю

ВНИМАНИЕ! ГЛК "ЕГОЗА" ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ
"ТЕХНИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ"
6 и 7 декабря работаем с 10:00 до 17:00
Для Вас:
Учебная часть трассы и тарелочный подъемник
Специальная цена на катание (1 час - 500 руб, 3 часа - 800 руб)
Бесплатная парковка оба дня
Возможность позаниматься с инструктором
Возможность взять оборудование в прокат
Большой подъёмник, основные трассы и кафе (!) пока не работают.
Запись на занятия с инструктором по телефону +7(982)277-63-33 или на сайте coach.glk-egoza.ru/
Все цены на https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
До встречи на склоне!