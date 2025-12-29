Режим работы ГЛК «Егоза» в новогодние праздники

Все самое главное про Новогодние каникулы на Егозе



РАСПИСАНИЕ:



29, 30 декабря (пн, вт) – выходные дни.

31 декабря – с 10:00 до 17:00.

1 января – с 12:00 до 17:00.

Со 2 по 11 января – ежедневно с 10:00 до 17:00.



ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



Визит Деда Мороза и Снегурочки. Приезжайте за праздничным настроением!

2, 3, 4 января – с 12:00.

Волшебные герои заглянут к нам в гости и подарят всем малышам сладкие подарки... но в обмен на стишок!





ЧТО РАБОТАЕТ:



Подъёмники: основной и тарелочный.

Трассы: «Спортивная» (с 9-й опоры) и «Учебная».

Все службы: прокат, инструкторы, ски-сервис.

Питание: все точки (кафе, буфет в прокате, киоск «613» при въезде).



А ВЕРБЛЮД?



Откроется во второй половине каникул.



КОНКУРСЫ:



Стартует конкурс видео-отзывов #егожу_на_егозе. Публикуйте свои яркие и весёлые видео с новогоднего отдыха на «Егозе» с этим хэштегом! Авторы лучших роликов получат ски-пассы на 4 часа!

Приём работ – до 12 января.

Итоги подведём к Старому Новому году.





ПРОЖИВАНИЕ:



Мы сотрудничаем с несколькими отелями в радиусе 40 км, которые готовы предложить Вам оптимальные условия для проживания и даже… СКИДКИ! Подробная подборка вариантов по ссылке: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html





Все справки и запись к инструкторам – по телефону:

+7 (982) 277-63-33





Важное напоминание для тех, кто записывается онлайн:

При бронировании занятий через coach.glk-egoza.ru/ обязательно дожидайтесь финального экрана с надписью «Вы успешно записались на занятие» и сводом правил.





Обновлённый прайс с актуальными ценами - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html



Ждём вас на склонах! Давайте вместе зарядим каникулы энергией гор!