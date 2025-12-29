Режим работы ГЛК «Егоза» в новогодние праздники

Все самое главное про Новогодние каникулы на Егозе
РАСПИСАНИЕ:
29, 30 декабря (пн, вт) – выходные дни.
31 декабря – с 10:00 до 17:00.
1 января – с 12:00 до 17:00.
Со 2 по 11 января – ежедневно с 10:00 до 17:00.
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Визит Деда Мороза и Снегурочки. Приезжайте за праздничным настроением!
2, 3, 4 января – с 12:00.
Волшебные герои заглянут к нам в гости и подарят всем малышам сладкие подарки... но в обмен на стишок!
ЧТО РАБОТАЕТ:
Подъёмники: основной и тарелочный.
Трассы: «Спортивная» (с 9-й опоры) и «Учебная».
Все службы: прокат, инструкторы, ски-сервис.
Питание: все точки (кафе, буфет в прокате, киоск «613» при въезде).
А ВЕРБЛЮД?
Откроется во второй половине каникул.
КОНКУРСЫ:
Стартует конкурс видео-отзывов #егожу_на_егозе. Публикуйте свои яркие и весёлые видео с новогоднего отдыха на «Егозе» с этим хэштегом! Авторы лучших роликов получат ски-пассы на 4 часа!
Приём работ – до 12 января.
Итоги подведём к Старому Новому году.
ПРОЖИВАНИЕ:
Мы сотрудничаем с несколькими отелями в радиусе 40 км, которые готовы предложить Вам оптимальные условия для проживания и даже… СКИДКИ! Подробная подборка вариантов по ссылке: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html
Все справки и запись к инструкторам – по телефону:
+7 (982) 277-63-33
Важное напоминание для тех, кто записывается онлайн:
При бронировании занятий через coach.glk-egoza.ru/ обязательно дожидайтесь финального экрана с надписью «Вы успешно записались на занятие» и сводом правил.
Обновлённый прайс с актуальными ценами - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Ждём вас на склонах! Давайте вместе зарядим каникулы энергией гор!