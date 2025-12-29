Top.Mail.Ru
Режим работы ГЛК «Егоза» в новогодние праздники
    Режим работы ГЛК «Егоза» в новогодние праздники

    Автор: Егозавр от 29 декабрь 2025, раздел: Информация

    Все самое главное про Новогодние каникулы на Егозе

    РАСПИСАНИЕ:

    29, 30 декабря (пн, вт) – выходные дни.
    31 декабря – с 10:00 до 17:00.
    1 января – с 12:00 до 17:00.
    Со 2 по 11 января – ежедневно с 10:00 до 17:00.

    ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

    Визит Деда Мороза и Снегурочки. Приезжайте за праздничным настроением!
    2, 3, 4 января – с 12:00.
    Волшебные герои заглянут к нам в гости и подарят всем малышам сладкие подарки... но в обмен на стишок!


    ЧТО РАБОТАЕТ:

    Подъёмники: основной и тарелочный.
    Трассы: «Спортивная» (с 9-й опоры) и «Учебная».
    Все службы: прокат, инструкторы, ски-сервис.
    Питание: все точки (кафе, буфет в прокате, киоск «613» при въезде).

    А ВЕРБЛЮД?

    Откроется во второй половине каникул.

    КОНКУРСЫ:

    Стартует конкурс видео-отзывов #егожу_на_егозе. Публикуйте свои яркие и весёлые видео с новогоднего отдыха на «Егозе» с этим хэштегом! Авторы лучших роликов получат ски-пассы на 4 часа!
    Приём работ – до 12 января.
    Итоги подведём к Старому Новому году.


    ПРОЖИВАНИЕ:

    Мы сотрудничаем с несколькими отелями в радиусе 40 км, которые готовы предложить Вам оптимальные условия для проживания и даже… СКИДКИ! Подробная подборка вариантов по ссылке: https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html


    Все справки и запись к инструкторам – по телефону:
    +7 (982) 277-63-33


    Важное напоминание для тех, кто записывается онлайн:
    При бронировании занятий через coach.glk-egoza.ru/ обязательно дожидайтесь финального экрана с надписью «Вы успешно записались на занятие» и сводом правил.


    Обновлённый прайс с актуальными ценами - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html

    Ждём вас на склонах! Давайте вместе зарядим каникулы энергией гор!

