ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ОЗЕРСКА

Уважаемые участники и гости!



15 февраля на горнолыжном комплексе «Егоза» состоялось Открытое первенство Озерска по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-гигант. Организаторами мероприятия выступили ГЛК «Егоза» и Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа.



В соревнованиях приняли участие порядка 50 спортсменов, представляющих различные города. География участников охватила Кыштым, Озерск, Миасс, Челябинск, Копейск. Также в первенстве приняла участие делегация из Трехгорного и молодые райдеры из Каменск-Уральского.



Отдельно стоит отметить, что команда из Трехгорного впервые посетила ГЛК «Егоза» и высоко оценила уровень подготовки склона и инфраструктуру комплекса.



Соревнования прошли в атмосфере честной спортивной борьбы. Участники продемонстрировали достойный уровень подготовки и волю к победе.





Похожие новости