ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ОЗЕРСКА
﻿
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ОЗЕРСКА
    ﻿

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ОЗЕРСКА

    Автор: Егозавр от 17 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 19

    Уважаемые участники и гости!

    15 февраля на горнолыжном комплексе «Егоза» состоялось Открытое первенство Озерска по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-гигант. Организаторами мероприятия выступили ГЛК «Егоза» и Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа.

    В соревнованиях приняли участие порядка 50 спортсменов, представляющих различные города. География участников охватила Кыштым, Озерск, Миасс, Челябинск, Копейск. Также в первенстве приняла участие делегация из Трехгорного и молодые райдеры из Каменск-Уральского.

    Отдельно стоит отметить, что команда из Трехгорного впервые посетила ГЛК «Егоза» и высоко оценила уровень подготовки склона и инфраструктуру комплекса.

    Соревнования прошли в атмосфере честной спортивной борьбы. Участники продемонстрировали достойный уровень подготовки и волю к победе.

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ОЗЕРСКА


    Особого внимания заслуживает наша самая юная участница — Кузмина Есения, которой всего 9 лет. Несмотря на юный возраст, она вышла на старт наравне с опытными спортсменами, достойно прошла трассу и заняла почетное 3 место в женском зачете по сноуборду. Настоящий пример смелости и характера!

    РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

    ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

    Женщины 1979 г.р. и старше
    1 место — Лазарева Алевтина (Озерск)
    2 место — Федорович Ольга (Озерск)
    3 место — Агапова Алла (Озерск)

    Женщины 1980–2010 г.р.
    1 место — Ветлосемина Ирина (Озерск)
    2 место — Чеснокова Елизавета (Трехгорный)
    3 место — Игнатьева Анастасия (Трехгорный)

    Девушки 2010–2013 г.р.
    1 место — Чечеткина Софья (Озерск)

    Мужчины 1961 г.р. и старше
    1 место — Лыткин Сергей (Озерск)
    2 место — Кулешов Владимир (Озерск)
    3 место — Яковлев Игорь (Миасс)

    Мужчины 1962–1971 г.р.
    1 место — Русаков Юрий (Миасс)
    2 место — Мирошкин Константин (Снежинск)
    3 место — Емельянычев Борис (Кыштым)

    Мужчины 1972–1981 г.р.
    1 место — Верхотурцев Андрей (Снежинск)
    2 место — Верховод Евгений (Озерск)
    3 место — Шахматов Евгений (Снежинск)

    Мужчины 1982–1991 г.р.
    1 место — Гуцев Владимир (Снежинск)
    2 место — Меледин Михаил (Трехгорный)

    Мужчины 1992–2009 г.р.
    1 место — Коновалов Александр (Снежинск)
    2 место — Черняков Сергей (Снежинск)
    3 место — Марченко Георгий (Озерск)

    СНОУБОРД

    Женщины
    1 место — Илькова Евгения (Озерск)
    2 место — Брусова Ксения (Трехгорный)
    3 место — Кузмина Есения (Озерск)

    Мужчины 1979 г.р. и старше
    1 место — Шувалов Андрей (Озерск)
    2 место — Чибисов Артем (Озерск)

    Мужчины 1980–2009 г.р.
    1 место — Баранов Виктор (Озерск)
    2 место — Красноруцкий Евгений (Озерск)
    3 место — Галиев Сергей (Трехгорный)

    Юноши 2010–2013 г.р.
    1 место — Ананьин Ярослав (Челябинск)
    2 место — Красных Илья (Каменск-Уральский)
    3 место — Матвеев Иван (Каменск-Уральский)

    Поздравляем спортсменов с достойными результатами и благодарим всех участников за яркое спортивное событие!
    Выражаем признательность тренерам и представителям команд за подготовку участников, а также болельщикам — за поддержку спортсменов.
    Желаем всем новых спортивных достижений и ждем на новых стартах!


    Фотографии - Евгений Гецев

    Больше фото: https://vk.com/album-79156140_310100736
    https://disk.yandex.ru/d/BYyi05TX1OXPLQ

﻿

