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Новые вершины. Наш самый важный социальный проект! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!

    Автор: Егозавр от 21 март 2024, раздел: События, просмотров 40

    Новые вершины.
    Наш самый важный социальный проект!

    В проекте участвуют воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, городов Озерск, Снежинск, Касли. На склонах Егозы с ними занимаются опытные инструкторы и волонтеры, обучая основам катания на сноуборде.

    В прошедшие выходные состоялась итоговая тренировка сезона, на которую собрались большинство участников проекта, чтобы посоревноваться, пообщаться, подвести итоги сезона.

    Основная часть тренировки проходила в дисциплине слалом. Юным сноубордистам предстояло спуститься вдоль малого подъёмника, преодолев все установленные на трассе ворота. С задачей все из них справились легко. А пока судьи подводили результаты, спортсмены и их команды поддержки приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната и забиванию шайб в хоккейные ворота.

    В конце мероприятия самые быстрые сноубордисты получили грамоты и призы от спонсора, компании PRIME Snowboards!
    Да! От той самой компании, что производит сноуборды и аксессуары для райдеров.
    Мы вручили по сноубордической маске ребятам, которые показали лучшие 4 результата среди мальчиков и девочек.
    А также отметили самый юных участников, вручим сноубордические варежки.

    Уже второй год одним из спонсоров данного мероприятия стал и ПО "Маяк" , предоставив призы для командных состязаний... Это очень важная часть праздника. Ведь важно, чтобы радость от победы и участия вместе со сноубордистами разделили и другие воспитанники Центов, которые не выбрали сноуборд, но готовы проявить себя в других активностях.

    Кстати по итогам командных состязаний, единого победителя выбрать не удалось... В хоккее явно сильнее Касли, канат лучше всего тянули девчонки из Снежинска, Озёрск всегда показывал стабильный результат. В итоге решили, что победила дружба!

    Мы очень гордимся данным проектом!
    И детьми, и их успехами, и тем, что вокруг проекта каждый год появляется больше волонтеров и спонсоров. Сначала нам стал помогать Маяк, потом Prime, в новом сезоне мы получим поддержку Фонда Президентских грантов... Все это значит, что мы сможем масштабировать проект и ВМЕСТЕ делать жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, ещё более насыщенной! ВМЕСТЕ будем учить их не столько кататься, сколько получать удовольствие от активного и здорового образа жизни!

    СПАСИБО
    PRIME Snowboards – мы производим сноуборды
    ПО "Маяк"
    Эрнест Онищенко
    Мария Сажина
    Павел Санников
    Мария Жукова
    Наталья Чугунова
    Александр Жуков
    Павел Брялин
    Анна Бушуева

    Мы с вами молодцы!

    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
    Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!

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Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!

Автор: Егозавр от 21 март 2024, раздел: События, просмотров 40

Новые вершины.
Наш самый важный социальный проект!

В проекте участвуют воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, городов Озерск, Снежинск, Касли. На склонах Егозы с ними занимаются опытные инструкторы и волонтеры, обучая основам катания на сноуборде.

В прошедшие выходные состоялась итоговая тренировка сезона, на которую собрались большинство участников проекта, чтобы посоревноваться, пообщаться, подвести итоги сезона.

Основная часть тренировки проходила в дисциплине слалом. Юным сноубордистам предстояло спуститься вдоль малого подъёмника, преодолев все установленные на трассе ворота. С задачей все из них справились легко. А пока судьи подводили результаты, спортсмены и их команды поддержки приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната и забиванию шайб в хоккейные ворота.

В конце мероприятия самые быстрые сноубордисты получили грамоты и призы от спонсора, компании PRIME Snowboards!
Да! От той самой компании, что производит сноуборды и аксессуары для райдеров.
Мы вручили по сноубордической маске ребятам, которые показали лучшие 4 результата среди мальчиков и девочек.
А также отметили самый юных участников, вручим сноубордические варежки.

Уже второй год одним из спонсоров данного мероприятия стал и ПО "Маяк" , предоставив призы для командных состязаний... Это очень важная часть праздника. Ведь важно, чтобы радость от победы и участия вместе со сноубордистами разделили и другие воспитанники Центов, которые не выбрали сноуборд, но готовы проявить себя в других активностях.

Кстати по итогам командных состязаний, единого победителя выбрать не удалось... В хоккее явно сильнее Касли, канат лучше всего тянули девчонки из Снежинска, Озёрск всегда показывал стабильный результат. В итоге решили, что победила дружба!

Мы очень гордимся данным проектом!
И детьми, и их успехами, и тем, что вокруг проекта каждый год появляется больше волонтеров и спонсоров. Сначала нам стал помогать Маяк, потом Prime, в новом сезоне мы получим поддержку Фонда Президентских грантов... Все это значит, что мы сможем масштабировать проект и ВМЕСТЕ делать жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, ещё более насыщенной! ВМЕСТЕ будем учить их не столько кататься, сколько получать удовольствие от активного и здорового образа жизни!

СПАСИБО
PRIME Snowboards – мы производим сноуборды
ПО "Маяк"
Эрнест Онищенко
Мария Сажина
Павел Санников
Мария Жукова
Наталья Чугунова
Александр Жуков
Павел Брялин
Анна Бушуева

Мы с вами молодцы!

Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!
Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!

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