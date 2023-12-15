Новые вершины. Наш самый важный социальный проект!

Новые вершины.

Наш самый важный социальный проект!



В проекте участвуют воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, городов Озерск, Снежинск, Касли. На склонах Егозы с ними занимаются опытные инструкторы и волонтеры, обучая основам катания на сноуборде.



В прошедшие выходные состоялась итоговая тренировка сезона, на которую собрались большинство участников проекта, чтобы посоревноваться, пообщаться, подвести итоги сезона.



Основная часть тренировки проходила в дисциплине слалом. Юным сноубордистам предстояло спуститься вдоль малого подъёмника, преодолев все установленные на трассе ворота. С задачей все из них справились легко. А пока судьи подводили результаты, спортсмены и их команды поддержки приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната и забиванию шайб в хоккейные ворота.



В конце мероприятия самые быстрые сноубордисты получили грамоты и призы от спонсора, компании PRIME Snowboards!

Да! От той самой компании, что производит сноуборды и аксессуары для райдеров.

Мы вручили по сноубордической маске ребятам, которые показали лучшие 4 результата среди мальчиков и девочек.

А также отметили самый юных участников, вручим сноубордические варежки.



Уже второй год одним из спонсоров данного мероприятия стал и ПО "Маяк" , предоставив призы для командных состязаний... Это очень важная часть праздника. Ведь важно, чтобы радость от победы и участия вместе со сноубордистами разделили и другие воспитанники Центов, которые не выбрали сноуборд, но готовы проявить себя в других активностях.



Кстати по итогам командных состязаний, единого победителя выбрать не удалось... В хоккее явно сильнее Касли, канат лучше всего тянули девчонки из Снежинска, Озёрск всегда показывал стабильный результат. В итоге решили, что победила дружба!



Мы очень гордимся данным проектом!

И детьми, и их успехами, и тем, что вокруг проекта каждый год появляется больше волонтеров и спонсоров. Сначала нам стал помогать Маяк, потом Prime, в новом сезоне мы получим поддержку Фонда Президентских грантов... Все это значит, что мы сможем масштабировать проект и ВМЕСТЕ делать жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, ещё более насыщенной! ВМЕСТЕ будем учить их не столько кататься, сколько получать удовольствие от активного и здорового образа жизни!



СПАСИБО

PRIME Snowboards – мы производим сноуборды

ПО "Маяк"

Эрнест Онищенко

Мария Сажина

Павел Санников

Мария Жукова

Наталья Чугунова

Александр Жуков

Павел Брялин

Анна Бушуева



Мы с вами молодцы!



