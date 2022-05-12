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КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА" » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА"

    Автор: Егозавр от 11 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 585

    В новом сезоне продолжит работу
    КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА",
    членство в котором предполагает определенные привилегии:

    право пользоваться стоянкой на территории ГЛК «Егоза» бесплатно до 15 апреля 2025.

    право получить «кешбек» от совершенных по клубной карте с начала сезона до 15 марта 2025 года подъёмов в виде бонусных бесплатных подъёмов, в размере 10%, путем зачисления их на клубную карту (после 15 марта 2025 года)

    скидки 10% на услуги на подготовку и ремонт вашего снаряжения от ЛЫЖНОГО ДОКТОРА
    по субботам - горячий чай от кафе "Логово Егозавра" в подарок!

    при потере карты, мы можем её восстановить вместе с подъёмами, которые на ней были и бонусами, которые будут

    Для вступления в клуб необходимо приобрести в кассе ГЛК клубную карту ”EgoClub”. Стоимость карты 25200 рублей.

    Продление карты, купленной ранее - 2000 рублей.
    Без оплаты взноса привилегии предоставляться не будут.

    Добро пожаловать в клуб!

    Напомним:

    Для активации карты необходимо заполнить приложенную к ней анкету и отдать кассиру.

    Клубная карта является именной. Не подлежит передачи другому лицу.

    По завершению сезона бонусные (только бонусные!) подъёмы аннулируются.

    КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА"

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КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА"

Автор: Егозавр от 11 ноябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 585

В новом сезоне продолжит работу
КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА",
членство в котором предполагает определенные привилегии:

право пользоваться стоянкой на территории ГЛК «Егоза» бесплатно до 15 апреля 2025.

право получить «кешбек» от совершенных по клубной карте с начала сезона до 15 марта 2025 года подъёмов в виде бонусных бесплатных подъёмов, в размере 10%, путем зачисления их на клубную карту (после 15 марта 2025 года)

скидки 10% на услуги на подготовку и ремонт вашего снаряжения от ЛЫЖНОГО ДОКТОРА
по субботам - горячий чай от кафе "Логово Егозавра" в подарок!

при потере карты, мы можем её восстановить вместе с подъёмами, которые на ней были и бонусами, которые будут

Для вступления в клуб необходимо приобрести в кассе ГЛК клубную карту ”EgoClub”. Стоимость карты 25200 рублей.

Продление карты, купленной ранее - 2000 рублей.
Без оплаты взноса привилегии предоставляться не будут.

Добро пожаловать в клуб!

Напомним:

Для активации карты необходимо заполнить приложенную к ней анкету и отдать кассиру.

Клубная карта является именной. Не подлежит передачи другому лицу.

По завершению сезона бонусные (только бонусные!) подъёмы аннулируются.

КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА"

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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