КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА"

В новом сезоне продолжит работу

КЛУБ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ГЛК "ЕГОЗА",

членство в котором предполагает определенные привилегии:



право пользоваться стоянкой на территории ГЛК «Егоза» бесплатно до 15 апреля 2025.



право получить «кешбек» от совершенных по клубной карте с начала сезона до 15 марта 2025 года подъёмов в виде бонусных бесплатных подъёмов, в размере 10%, путем зачисления их на клубную карту (после 15 марта 2025 года)



скидки 10% на услуги на подготовку и ремонт вашего снаряжения от ЛЫЖНОГО ДОКТОРА

по субботам - горячий чай от кафе "Логово Егозавра" в подарок!



при потере карты, мы можем её восстановить вместе с подъёмами, которые на ней были и бонусами, которые будут



Для вступления в клуб необходимо приобрести в кассе ГЛК клубную карту ”EgoClub”. Стоимость карты 25200 рублей.



Продление карты, купленной ранее - 2000 рублей.

Без оплаты взноса привилегии предоставляться не будут.



Добро пожаловать в клуб!



Напомним:



Для активации карты необходимо заполнить приложенную к ней анкету и отдать кассиру.



Клубная карта является именной. Не подлежит передачи другому лицу.



По завершению сезона бонусные (только бонусные!) подъёмы аннулируются.



