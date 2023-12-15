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БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

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    БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!

    Автор: Егозавр от 08 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 28

    Вы долго об этом просили... И вот свершилось.
    БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!

    Расписание движения

    Каждую субботу с 17 февраля по 30 марта.
    Автобус идёт с остановками у термального комплекса «Пионер» в Кыштыме
    Поэтому в рамках данного предложения вы можете успеть за субботу:
    -покататься на лыжах или борде у нас
    - искупаться в теплом бассейне и посетить сауну у них.

    БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!


    Первый рейс

    ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
    7:00 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)
    7:15 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
    7:30 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)

    ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
    8:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
    8:05 - ж/д вокзал
    кого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальше

    ПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:
    8:40 - парковка ГЛК
    Гора работает с 10:00.
    Но будет открыто кафе, в котором можно будет позавтракать, настроится и подготовиться к катанию .

    ОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:
    11:45 - парковка ГЛК
    ⚠Забираем тех, кто накатался и сразу хочет домой или в бассейн

    ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ ПО ДОРОГЕ В ОЗЁРСК:
    12:05 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
    и далее автобус движется сразу в Озёрск

    Второй рейс

    ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
    12:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)
    12:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
    13:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)

    ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
    14:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
    кого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальше

    ПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:
    14:30 - парковка ГЛК

    ОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:
    14:35 - парковка ГЛК
    ⚠забираем тех, кто поедет в "Пионер" или готов 2 часа гулять по Кыштыму.

    ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
    15:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

    ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:
    в 17:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

    Дополнительный рейс (БЕЗ ЗАЕЗДА НА ЕГОЗУ! ТОЛЬКО БАССЕЙН)

    ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
    17:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)
    17:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
    18:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)

    ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
    19:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

    ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:
    21:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

    Услуги ГЛК и Бассейна оплачиваются по прайсу. Бесплатный только проезд.

    _______________________________________________________________________
    Советы нашим клиентам.
    Поскольку маршрут не прямой, то сразу сложно разобраться как лучше его использовать именно для трансфера на Егозу.

    Первый вариант.
    "Спортивный". Для жителей Озерска и Кыштыма.
    Выезжаем с первым рейсом из Озёрска или Кыштыма
    Завтракаем на Егозе. Катаемся 1,5 часа и возвращаемся домой, стартуя от Егозы в 11:45.

    Второй вариант.
    "На максималках". Для Озёрска
    Выезжаем с первым рейсом из Озёрска. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа и едем купаться в "Пионер" (в 14:35 от Егозы). Проводим там от 2 до 5 часов и отправляемся домой 17:00 или в 21:00.

    Третий вариант.
    "Катаем до обеда". Для Кыштыма
    Выезжаем в 8:00 от Пионера. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа возвращаемся в 14:35 обратно до Пионера.

    Четвёртый вариант
    "Я сам". Для жителей Озерска и Кыштыма.
    Выезжаем первым или вторым рейсом, катаемся сколько захотим, но добираемся обратно самостоятельно.

    Если вам кажется, что не удобно... Вспомните, что рейсы для вас БЕСПЛАТНЫЕ!

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БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!

Автор: Егозавр от 08 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 28

Вы долго об этом просили... И вот свершилось.
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!

Расписание движения

Каждую субботу с 17 февраля по 30 марта.
Автобус идёт с остановками у термального комплекса «Пионер» в Кыштыме
Поэтому в рамках данного предложения вы можете успеть за субботу:
-покататься на лыжах или борде у нас
- искупаться в теплом бассейне и посетить сауну у них.

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!


Первый рейс

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
7:00 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)
7:15 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
7:30 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)

ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
8:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
8:05 - ж/д вокзал
кого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальше

ПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:
8:40 - парковка ГЛК
Гора работает с 10:00.
Но будет открыто кафе, в котором можно будет позавтракать, настроится и подготовиться к катанию .

ОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:
11:45 - парковка ГЛК
⚠Забираем тех, кто накатался и сразу хочет домой или в бассейн

ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ ПО ДОРОГЕ В ОЗЁРСК:
12:05 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
и далее автобус движется сразу в Озёрск

Второй рейс

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
12:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)
12:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
13:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)

ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
14:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
кого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальше

ПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:
14:30 - парковка ГЛК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:
14:35 - парковка ГЛК
⚠забираем тех, кто поедет в "Пионер" или готов 2 часа гулять по Кыштыму.

ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
15:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:
в 17:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

Дополнительный рейс (БЕЗ ЗАЕЗДА НА ЕГОЗУ! ТОЛЬКО БАССЕЙН)

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
17:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)
17:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
18:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)

ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
19:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:
21:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)

Услуги ГЛК и Бассейна оплачиваются по прайсу. Бесплатный только проезд.

_______________________________________________________________________
Советы нашим клиентам.
Поскольку маршрут не прямой, то сразу сложно разобраться как лучше его использовать именно для трансфера на Егозу.

Первый вариант.
"Спортивный". Для жителей Озерска и Кыштыма.
Выезжаем с первым рейсом из Озёрска или Кыштыма
Завтракаем на Егозе. Катаемся 1,5 часа и возвращаемся домой, стартуя от Егозы в 11:45.

Второй вариант.
"На максималках". Для Озёрска
Выезжаем с первым рейсом из Озёрска. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа и едем купаться в "Пионер" (в 14:35 от Егозы). Проводим там от 2 до 5 часов и отправляемся домой 17:00 или в 21:00.

Третий вариант.
"Катаем до обеда". Для Кыштыма
Выезжаем в 8:00 от Пионера. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа возвращаемся в 14:35 обратно до Пионера.

Четвёртый вариант
"Я сам". Для жителей Озерска и Кыштыма.
Выезжаем первым или вторым рейсом, катаемся сколько захотим, но добираемся обратно самостоятельно.

Если вам кажется, что не удобно... Вспомните, что рейсы для вас БЕСПЛАТНЫЕ!

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