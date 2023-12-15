БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!
Автор: Егозавр от 08 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 28
Вы долго об этом просили... И вот свершилось.
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!
Расписание движения
Каждую субботу с 17 февраля по 30 марта.
Автобус идёт с остановками у термального комплекса «Пионер» в Кыштыме
Поэтому в рамках данного предложения вы можете успеть за субботу:
-покататься на лыжах или борде у нас
- искупаться в теплом бассейне и посетить сауну у них.
Первый рейс
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
7:00 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)
7:15 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
7:30 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)
ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
8:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
8:05 - ж/д вокзал
кого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальше
ПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:
8:40 - парковка ГЛК
Гора работает с 10:00.
Но будет открыто кафе, в котором можно будет позавтракать, настроится и подготовиться к катанию .
ОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:
11:45 - парковка ГЛК
⚠Забираем тех, кто накатался и сразу хочет домой или в бассейн
ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ ПО ДОРОГЕ В ОЗЁРСК:
12:05 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
и далее автобус движется сразу в Озёрск
Второй рейс
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
12:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)
12:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
13:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)
ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
14:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
кого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальше
ПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:
14:30 - парковка ГЛК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:
14:35 - парковка ГЛК
⚠забираем тех, кто поедет в "Пионер" или готов 2 часа гулять по Кыштыму.
ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
15:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:
в 17:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
Дополнительный рейс (БЕЗ ЗАЕЗДА НА ЕГОЗУ! ТОЛЬКО БАССЕЙН)
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:
17:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)
17:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)
18:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)
ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:
19:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:
21:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)
Услуги ГЛК и Бассейна оплачиваются по прайсу. Бесплатный только проезд.
_______________________________________________________________________Советы нашим клиентам.
Поскольку маршрут не прямой, то сразу сложно разобраться как лучше его использовать именно для трансфера на Егозу.
Первый вариант.
"Спортивный". Для жителей Озерска и Кыштыма.
Выезжаем с первым рейсом из Озёрска или Кыштыма
Завтракаем на Егозе. Катаемся 1,5 часа и возвращаемся домой, стартуя от Егозы в 11:45.
Второй вариант.
"На максималках". Для Озёрска
Выезжаем с первым рейсом из Озёрска. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа и едем купаться в "Пионер" (в 14:35 от Егозы). Проводим там от 2 до 5 часов и отправляемся домой 17:00 или в 21:00.
Третий вариант.
"Катаем до обеда". Для Кыштыма
Выезжаем в 8:00 от Пионера. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа возвращаемся в 14:35 обратно до Пионера.
Четвёртый вариант
"Я сам". Для жителей Озерска и Кыштыма.
Выезжаем первым или вторым рейсом, катаемся сколько захотим, но добираемся обратно самостоятельно.Если вам кажется, что не удобно... Вспомните, что рейсы для вас БЕСПЛАТНЫЕ!
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