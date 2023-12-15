БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!

Вы долго об этом просили... И вот свершилось.

БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС НА ЕГОЗУ ИЗ ОЗЁРСКА И КЫШТЫМА!



Расписание движения



Каждую субботу с 17 февраля по 30 марта.

Автобус идёт с остановками у термального комплекса «Пионер» в Кыштыме

Поэтому в рамках данного предложения вы можете успеть за субботу:

-покататься на лыжах или борде у нас

- искупаться в теплом бассейне и посетить сауну у них.





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Первый рейсОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:7:00 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)7:15 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)7:30 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:8:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)8:05 - ж/д вокзалкого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальшеПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:8:40 - парковка ГЛКГора работает с 10:00.Но будет открыто кафе, в котором можно будет позавтракать, настроится и подготовиться к катанию .ОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:11:45 - парковка ГЛК⚠Забираем тех, кто накатался и сразу хочет домой или в бассейнОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ ПО ДОРОГЕ В ОЗЁРСК:12:05 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)и далее автобус движется сразу в ОзёрскВторой рейсОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:12:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)12:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)13:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:14:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)кого-то оставляем в бассейне, кого-то загружаем и двигаемся дальшеПРИБЫТИЕ НА ЕГОЗУ:14:30 - парковка ГЛКОТПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНО ОТ ЕГОЗЫ:14:35 - парковка ГЛК⚠забираем тех, кто поедет в "Пионер" или готов 2 часа гулять по Кыштыму.ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:15:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:в 17:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)Дополнительный рейс (БЕЗ ЗАЕЗДА НА ЕГОЗУ! ТОЛЬКО БАССЕЙН)ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ОЗЁРСКА:17:40 - остановка "Экспресс" (К.Маркса 4)17:55 - остановка "Шоколад" (ул. Октябрьская, 23)18:10 - остановка ДС "Гранит" (Кирова, 16А)ОСТАНОВКА В КЫШТЫМЕ:19:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КЫШТЫМА В ОЗЁРСК:21:00 - бассейн "Пионер" (ул. Огнеупорная, 2)Услуги ГЛК и Бассейна оплачиваются по прайсу. Бесплатный только проезд._______________________________________________________________________Первый вариант."Спортивный". Для жителей Озерска и Кыштыма.Выезжаем с первым рейсом из Озёрска или КыштымаЗавтракаем на Егозе. Катаемся 1,5 часа и возвращаемся домой, стартуя от Егозы в 11:45.Второй вариант."На максималках". Для ОзёрскаВыезжаем с первым рейсом из Озёрска. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа и едем купаться в "Пионер" (в 14:35 от Егозы). Проводим там от 2 до 5 часов и отправляемся домой 17:00 или в 21:00.Третий вариант."Катаем до обеда". Для КыштымаВыезжаем в 8:00 от Пионера. Завтракаем на Егозе. Катаемся 4,5 часа возвращаемся в 14:35 обратно до Пионера.Четвёртый вариант"Я сам". Для жителей Озерска и Кыштыма.Выезжаем первым или вторым рейсом, катаемся сколько захотим, но добираемся обратно самостоятельно.