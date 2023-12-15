Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024

Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!



3 марта на Егозе на трассе Спортивная пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!



Дисциплина: Параллельный слалом.



ВАЖНО: Соревнования не помешают отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.



Регистрация участников с 08:50.

Просмотр трассы с 10:00.

Старт первой попытки в 10:30.



Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.



В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1500 руб. с учетом скипаса.



Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих возрастных группах:

1 – мужчины 1960-2008 год

2 – мужчины 1959год и старше;

3 – женщины

Соревнования среди сноубордистов проводятся в следующих группах:

1 – мужчины;

2 – женщины.



Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами. Соревнования проходят на двух параллельных трассах с одновременным стартом двух участников.



Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения соревнований по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту kuleshovaalena@mail.ru (Zayavka_na_uchastie.doc [18,5 Kb] (cкачиваний: 4))



Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе по горнолыжному спорту и по сноуборду, награждаются призами, медалями и грамотами.



Подробнее в приложенном ПОЛОЖЕНИИ.

polozhenie-paralelka-kubok-egozy-03.03.24.doc [25,5 Kb] (cкачиваний: 1)