Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024

Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!
3 марта на Егозе на трассе Спортивная пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!
Дисциплина: Параллельный слалом.
ВАЖНО: Соревнования не помешают отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.
Регистрация участников с 08:50.
Просмотр трассы с 10:00.
Старт первой попытки в 10:30.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1500 руб. с учетом скипаса.
Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих возрастных группах:
1 – мужчины 1960-2008 год
2 – мужчины 1959год и старше;
3 – женщины
Соревнования среди сноубордистов проводятся в следующих группах:
1 – мужчины;
2 – женщины.
Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами. Соревнования проходят на двух параллельных трассах с одновременным стартом двух участников.
Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения соревнований по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту kuleshovaalena@mail.ru ( )
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе по горнолыжному спорту и по сноуборду, награждаются призами, медалями и грамотами.
Подробнее в приложенном ПОЛОЖЕНИИ.