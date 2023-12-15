Top.Mail.Ru
Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024 » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -9 °C, Влажность: 60 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -9°C, Влажность: 60%

Вход
﻿
» » Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024
    ﻿

    Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024

    Автор: Егозавр от 22 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 59

    Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!

    3 марта на Егозе на трассе Спортивная пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!

    Дисциплина: Параллельный слалом.

    ВАЖНО: Соревнования не помешают отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.

    Регистрация участников с 08:50.
    Просмотр трассы с 10:00.
    Старт первой попытки в 10:30.

    Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.

    В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1500 руб. с учетом скипаса.

    Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих возрастных группах:
    1 – мужчины 1960-2008 год
    2 – мужчины 1959год и старше;
    3 – женщины
    Соревнования среди сноубордистов проводятся в следующих группах:
    1 – мужчины;
    2 – женщины.

    Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами. Соревнования проходят на двух параллельных трассах с одновременным стартом двух участников.

    Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения соревнований по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту kuleshovaalena@mail.ru (Zayavka_na_uchastie.doc [18,5 Kb] (cкачиваний: 4))

    Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе по горнолыжному спорту и по сноуборду, награждаются призами, медалями и грамотами.

    Подробнее в приложенном ПОЛОЖЕНИИ.
    polozhenie-paralelka-kubok-egozy-03.03.24.doc [25,5 Kb] (cкачиваний: 1)

    Похожие новости
    ﻿
  • 5 февраля - «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов
    • ﻿
  • Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов
    • ﻿
  • Кубок Егозы. Открытие сезона
    • ﻿
  • Открытое Первенства ОГО по горнолыжному спорту. 21 марта на Егозе
    • ﻿
  • «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов. Второй этап
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024

Автор: Егозавр от 22 февраль 2024, раздел: Информация, просмотров 59

Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!

3 марта на Егозе на трассе Спортивная пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!

Дисциплина: Параллельный слалом.

ВАЖНО: Соревнования не помешают отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.

Регистрация участников с 08:50.
Просмотр трассы с 10:00.
Старт первой попытки в 10:30.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1500 руб. с учетом скипаса.

Соревнования среди горнолыжников проводятся в следующих возрастных группах:
1 – мужчины 1960-2008 год
2 – мужчины 1959год и старше;
3 – женщины
Соревнования среди сноубордистов проводятся в следующих группах:
1 – мужчины;
2 – женщины.

Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами. Соревнования проходят на двух параллельных трассах с одновременным стартом двух участников.

Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения соревнований по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту kuleshovaalena@mail.ru (Zayavka_na_uchastie.doc [18,5 Kb] (cкачиваний: 4))

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе по горнолыжному спорту и по сноуборду, награждаются призами, медалями и грамотами.

Подробнее в приложенном ПОЛОЖЕНИИ.
polozhenie-paralelka-kubok-egozy-03.03.24.doc [25,5 Kb] (cкачиваний: 1)

Похожие новости
﻿
  • 5 февраля - «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов
    • ﻿
  • Открытое Первенство ОГО по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов
    • ﻿
  • Кубок Егозы. Открытие сезона
    • ﻿
  • Открытое Первенства ОГО по горнолыжному спорту. 21 марта на Егозе
    • ﻿
  • «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов. Второй этап
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013