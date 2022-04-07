Top.Mail.Ru
Курсы инструкторов от НЛИ » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: 1 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: 1°C, Влажность: 99%

Вход
﻿
» » Курсы инструкторов от НЛИ
    ﻿

    Курсы инструкторов от НЛИ

    Автор: Егозавр от 03 октябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 42

    Информация для тех, кто мечтает связать свою жизнь с горными вершинами и действующих инструкторов...

    С 1 по 10 февраля на ГЛК "Егоза" уже в третий раз пройдут курсы от НЛИ по подготовке инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду

    Мы вместе с НЛИ предоставляем возможность получить профессию Инструктора.
    Также в рамках курса можно пересдать экзамены с прошлого года и/или подтвердить квалификацию.

    Это шанс совместить дополнительный заработок и с удовольствием? Кататься, обучать этому других, встречать единомышленников, развиваться, реализовать амбиции и создавать яркие моменты жизни!

    Чтобы ознакомиться с программой курсов и подать заявку на участие, переходите по ссылке

    https://isiarussia.ru/catalog/filter/type_of_sport-is-горнолыжный%20спорт-or-сноуборд/category_type_of_sport-is-c/location_name-is-кыштым,%20глк%20«егоза»/apply/

    Похожие новости
    ﻿
  • Курсы НЛИ на Егозе. Итоги
    • ﻿
  • 5 февраля - «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов
    • ﻿
  • Видеоприглашение на курсы НЛИ и в детские секции
    • ﻿
  • Курсы НЛИ на Егозе
    • ﻿
  • Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту! Сноубодисты
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Курсы инструкторов от НЛИ

Автор: Егозавр от 03 октябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 42

Информация для тех, кто мечтает связать свою жизнь с горными вершинами и действующих инструкторов...

С 1 по 10 февраля на ГЛК "Егоза" уже в третий раз пройдут курсы от НЛИ по подготовке инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду

Мы вместе с НЛИ предоставляем возможность получить профессию Инструктора.
Также в рамках курса можно пересдать экзамены с прошлого года и/или подтвердить квалификацию.

Это шанс совместить дополнительный заработок и с удовольствием? Кататься, обучать этому других, встречать единомышленников, развиваться, реализовать амбиции и создавать яркие моменты жизни!

Чтобы ознакомиться с программой курсов и подать заявку на участие, переходите по ссылке

https://isiarussia.ru/catalog/filter/type_of_sport-is-горнолыжный%20спорт-or-сноуборд/category_type_of_sport-is-c/location_name-is-кыштым,%20глк%20«егоза»/apply/

Похожие новости
﻿
  • Курсы НЛИ на Егозе. Итоги
    • ﻿
  • 5 февраля - «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов
    • ﻿
  • Видеоприглашение на курсы НЛИ и в детские секции
    • ﻿
  • Курсы НЛИ на Егозе
    • ﻿
  • Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту! Сноубодисты
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013