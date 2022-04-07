Курсы инструкторов от НЛИ

Информация для тех, кто мечтает связать свою жизнь с горными вершинами и действующих инструкторов...



С 1 по 10 февраля на ГЛК "Егоза" уже в третий раз пройдут курсы от НЛИ по подготовке инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду



Мы вместе с НЛИ предоставляем возможность получить профессию Инструктора.

Также в рамках курса можно пересдать экзамены с прошлого года и/или подтвердить квалификацию.



Это шанс совместить дополнительный заработок и с удовольствием? Кататься, обучать этому других, встречать единомышленников, развиваться, реализовать амбиции и создавать яркие моменты жизни!



Чтобы ознакомиться с программой курсов и подать заявку на участие, переходите по ссылке



https://isiarussia.ru/catalog/filter/type_of_sport-is-горнолыжный%20спорт-or-сноуборд/category_type_of_sport-is-c/location_name-is-кыштым,%20глк%20«егоза»/apply/