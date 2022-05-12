КАТАЕМСЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ

21 декабря (в субботу) мы приглашаем тебя на ГЛК "ЕГОЗА" принять участие в спортивной движухе "КАТАЕМСЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ!"

Мы запланировали несколько активностей, которые будут интересны именно тем, кто уже стоит на доске или лыжах... Но хочет это делать больше, лучше, быстрее.



с 11:00 до 16:00 - ТЕСТ СНОУБОРДОВ от Российские Сноуборды Разряд

в 11:00 - МАСТЕР-КЛАСС ПО СНОУБОРДУ от Алёны Максимовой

в 15:00 - МАСТЕР-КЛАСС ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ от Екатерины Колмогорцевой





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