КАТАЕМСЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Автор: Егозавр от 17 декабрь 2024, раздел: Информация / События, просмотров 62
21 декабря (в субботу) мы приглашаем тебя на ГЛК "ЕГОЗА" принять участие в спортивной движухе "КАТАЕМСЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ!"ТЕСТ СНОУБОРДОВ
Мы запланировали несколько активностей, которые будут интересны именно тем, кто уже стоит на доске или лыжах... Но хочет это делать больше, лучше, быстрее.
с 11:00 до 16:00 - ТЕСТ СНОУБОРДОВ от Российские Сноуборды Разряд
в 11:00 - МАСТЕР-КЛАСС ПО СНОУБОРДУ от Алёны Максимовой
в 15:00 - МАСТЕР-КЛАСС ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ от Екатерины Колмогорцевой
Мы хотим познакомить вас с компанией-производителем сноубордов из Екатеринбурга.
Российские сноуборды РАЗРЯД существуют на Урале с 2015 года. Произвели более 1000 единиц досок как для любителей так и для профессионалов.
Вы сможет взять на тесты:Доски универсал (мягкие для повседневного катания)
Фрирайд (более жёсткие, подойдут для катания в пухляк и для карвинга на склоне)
Спорт (категории бордер кросс, слалом)
Будут представлены все снаряды - ростовки от 110 до 160.Тест досок - бесплатный! С вас только честные отзывы!
А также залог, ботинки, крепления и, по желанию, фото и отметки в соц.сетях.МАСТЕР-КЛАСС ПО СНОУБОРДУ «Скольжение в кант»
Мастер-класс для тех, кто уже катается на сноуборде, но хочет совершенствовать в технике и перенимать опыт у лучших! В программе теория, практика, совместное катание и разбор ошибок.
Ведущая:
Алёна Максимова. Мастер спорта, призер Кубков России и Европы, член сборной РФ с 2004 по 2014 гг.
Начало в 11:00 (встреча группы в 10:55)МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЫЖАМ «Основные ошибки горнолыжников-самоучек»
Мастер-класс для тех, кто вставал на лыжи самостоятельно и хочет получить рекомендации для дальнейшего прогрессирования.
Ведущая:
Екатерина Колмогорцева, сертифицированный инструктор Национальной лиги инструкторов категория С, опыт в горных лыжах более 20 лет, участница и победитель региональных соревнований.
Начало в 15:00 (встреча группы в 14:55)Продолжительность мастер-классов 1,5 часа, группы не более 8 человек.
Стоимость участие 500 рублей + несколько подъёмов на скипассе.
Шлем - обязателен.
Предварительная запись по телефону +7 (982) 277-63-33
Гоу на гору!!!!!
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