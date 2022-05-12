Новые подарочные сертификаты

По многочисленным просьбам и накануне 23 февраля и 8 марта в продаже на кассе ГЛК "Егоза" появились подарочные сертификаты на сумму 3000 и 5000 рублей.

Они могут стать хорошим подарком для ваших родных и близких, которые катаются или только подумывают освоить горные лыжи и сноуборд. Ведь эту сумму можно будет потратить на все услуги Егозы: подъёмник, прокат, инструктор, сувениры, парковку, аренду мангальных зон.



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