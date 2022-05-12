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Новые подарочные сертификаты » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Новые подарочные сертификаты

    Автор: Егозавр от 15 февраль 2025, раздел: Информация, просмотров 25

    По многочисленным просьбам и накануне 23 февраля и 8 марта в продаже на кассе ГЛК "Егоза" появились подарочные сертификаты на сумму 3000 и 5000 рублей.
    Они могут стать хорошим подарком для ваших родных и близких, которые катаются или только подумывают освоить горные лыжи и сноуборд. Ведь эту сумму можно будет потратить на все услуги Егозы: подъёмник, прокат, инструктор, сувениры, парковку, аренду мангальных зон.

    Сертификаты на 1500 рублей можно также приобрести у наших партнеров в Озерске, Кыштыме, Снежинске, Челябинске - ПОДРОБНОСТИ

    Новые подарочные сертификаты

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Новые подарочные сертификаты

Автор: Егозавр от 15 февраль 2025, раздел: Информация, просмотров 25

По многочисленным просьбам и накануне 23 февраля и 8 марта в продаже на кассе ГЛК "Егоза" появились подарочные сертификаты на сумму 3000 и 5000 рублей.
Они могут стать хорошим подарком для ваших родных и близких, которые катаются или только подумывают освоить горные лыжи и сноуборд. Ведь эту сумму можно будет потратить на все услуги Егозы: подъёмник, прокат, инструктор, сувениры, парковку, аренду мангальных зон.

Сертификаты на 1500 рублей можно также приобрести у наших партнеров в Озерске, Кыштыме, Снежинске, Челябинске - ПОДРОБНОСТИ

Новые подарочные сертификаты

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  • Продолжаем череду хороших новостей...
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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