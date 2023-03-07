Top.Mail.Ru
Началось... » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
    Началось...

    Автор: Егозавр от 04 ноябрь 2025, раздел: Информация, просмотров 147

    На ГЛК "Егоза" уже несколько дней идёт оснежение.
    Пока сказать точную дату открытия мы не можем, но мы работаем над её приближением.

    Чтобы не пропустить эту новость, а также другие важные сообщения касающиеся работы Егозы в новом сезоне:


    Подписывайтесь на рассылку новостей: https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928
    Или на наш ТГ-канал - [url=http://]t.me/glk_egoza[/url]


    Территория Егозы открыта для прогулок. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО для вашей же безопасности.
    Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак". Для подъёма в гору, в частности, тропу "Панорама" (желтые стрелки), которая является альтернативным и безопасным подъёмом на гору.

