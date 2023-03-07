Началось...

На ГЛК "Егоза" уже несколько дней идёт оснежение.

Пока сказать точную дату открытия мы не можем, но мы работаем над её приближением.



Чтобы не пропустить эту новость, а также другие важные сообщения касающиеся работы Егозы в новом сезоне:





Подписывайтесь на рассылку новостей: https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928

Или на наш ТГ-канал - [url=http://]t.me/glk_egoza[/url]





Территория Егозы открыта для прогулок. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО для вашей же безопасности.

Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак". Для подъёма в гору, в частности, тропу "Панорама" (желтые стрелки), которая является альтернативным и безопасным подъёмом на гору.