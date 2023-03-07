Top.Mail.Ru
Подготовка трасс продолжается » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -1 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -1°C, Влажность: 99%

График работы:

временно закрыт

Вход
﻿
» » Подготовка трасс продолжается
    ﻿

    Подготовка трасс продолжается

    Автор: Егозавр от 16 ноябрь 2025, раздел: Информация, просмотров 11

    Уважаемые гости и любители зимнего отдыха!

    Хотим проинформировать вас о подготовке к сезону 2025/2026 в горнолыжном комплексе «Егоза».

    На данный момент точная дата нашего открытия и начала сезона пока неизвестна. К сожалению, теплая погода с устойчивыми плюсовыми температурами не позволяет нам в полной мере вести работы по оснежению склонов, и этот процесс затягивается. Мы очень надеемся, что сможем открыться для вас в конце ноября, как мы все привыкли, но, к сожалению, не можем дать никаких гарантий. Природа вносит свои коррективы.

    Что касается цен на услуги ГЛК в новом сезоне, то они будут опубликованы на всех наших информационных ресурсах накануне открытия .

    Спасибо за ваше внимание и беспокойство! Мы ценим ваш интерес и нетерпеливое ожидание. Поверьте, мы разделяем ваши чувства и так же, как и вы, очень ждем момента, когда сможем встретить первых гостей на заснеженных склонах!

    Следите за нашими новостями, и мы обязательно сообщим о старте сезона сразу, как только будет известна точная дата!

    Подписывайтесь на рассылку новостей: https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928
    Или на наш ТГ-канал - t.me/glk_egoza

    До скорой встречи на «Егозе»!

    _____________________________________________________________

    Территория Егозы открыта для прогулок. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО для вашей же безопасности.
    Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак". Для подъёма в гору, в частности, тропу "Панорама" (желтые стрелки), которая является альтернативным и безопасным подъёмом на гору.

    Похожие новости
    ﻿
  • Началось...
    • ﻿
  • Работы по подготовке трасс еще ведутся
    • ﻿
  • Начались работы по подготовке к зимнему сезону
    • ﻿
  • Подготовка к зимнему сезону
    • ﻿
  • Полным ходом на Егозе идет подготовка к открытию сезона!
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

Подготовка трасс продолжается

Автор: Егозавр от 16 ноябрь 2025, раздел: Информация, просмотров 11

Уважаемые гости и любители зимнего отдыха!

Хотим проинформировать вас о подготовке к сезону 2025/2026 в горнолыжном комплексе «Егоза».

На данный момент точная дата нашего открытия и начала сезона пока неизвестна. К сожалению, теплая погода с устойчивыми плюсовыми температурами не позволяет нам в полной мере вести работы по оснежению склонов, и этот процесс затягивается. Мы очень надеемся, что сможем открыться для вас в конце ноября, как мы все привыкли, но, к сожалению, не можем дать никаких гарантий. Природа вносит свои коррективы.

Что касается цен на услуги ГЛК в новом сезоне, то они будут опубликованы на всех наших информационных ресурсах накануне открытия .

Спасибо за ваше внимание и беспокойство! Мы ценим ваш интерес и нетерпеливое ожидание. Поверьте, мы разделяем ваши чувства и так же, как и вы, очень ждем момента, когда сможем встретить первых гостей на заснеженных склонах!

Следите за нашими новостями, и мы обязательно сообщим о старте сезона сразу, как только будет известна точная дата!

Подписывайтесь на рассылку новостей: https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928
Или на наш ТГ-канал - t.me/glk_egoza

До скорой встречи на «Егозе»!

_____________________________________________________________

Территория Егозы открыта для прогулок. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО для вашей же безопасности.
Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак". Для подъёма в гору, в частности, тропу "Панорама" (желтые стрелки), которая является альтернативным и безопасным подъёмом на гору.

Похожие новости
﻿
  • Началось...
    • ﻿
  • Работы по подготовке трасс еще ведутся
    • ﻿
  • Начались работы по подготовке к зимнему сезону
    • ﻿
  • Подготовка к зимнему сезону
    • ﻿
  • Полным ходом на Егозе идет подготовка к открытию сезона!
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013