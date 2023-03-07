Подготовка трасс продолжается

Уважаемые гости и любители зимнего отдыха!



Хотим проинформировать вас о подготовке к сезону 2025/2026 в горнолыжном комплексе «Егоза».



На данный момент точная дата нашего открытия и начала сезона пока неизвестна. К сожалению, теплая погода с устойчивыми плюсовыми температурами не позволяет нам в полной мере вести работы по оснежению склонов, и этот процесс затягивается. Мы очень надеемся, что сможем открыться для вас в конце ноября, как мы все привыкли, но, к сожалению, не можем дать никаких гарантий. Природа вносит свои коррективы.



Что касается цен на услуги ГЛК в новом сезоне, то они будут опубликованы на всех наших информационных ресурсах накануне открытия .



Спасибо за ваше внимание и беспокойство! Мы ценим ваш интерес и нетерпеливое ожидание. Поверьте, мы разделяем ваши чувства и так же, как и вы, очень ждем момента, когда сможем встретить первых гостей на заснеженных склонах!



Следите за нашими новостями, и мы обязательно сообщим о старте сезона сразу, как только будет известна точная дата!



Подписывайтесь на рассылку новостей: https://vk.com/app5898182_-79156140#s=139928

Или на наш ТГ-канал - t.me/glk_egoza



До скорой встречи на «Егозе»!



_____________________________________________________________



Территория Егозы открыта для прогулок. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО для вашей же безопасности.

Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак". Для подъёма в гору, в частности, тропу "Панорама" (желтые стрелки), которая является альтернативным и безопасным подъёмом на гору.