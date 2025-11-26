Главная новость

ВНИМАНИЕ! СЕЗОН ОТКРЫВАЕТСЯ УЖЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ!
29 и 30 ноября приглашаем всех на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ сезона на ГЛК "Егоза"!
Что вас ждет?
Учебная часть трассы и тарелочный подъемник
Специальная цена на катание (1 час - 500 руб, 3 часа - 800 руб)
В СУББОТУ прокат для всех БЕСПЛАТНО! (При покупке билета на подъемник). В воскресенье - уже по прайсу.
Бесплатная парковка оба дня
Возможность позаниматься с инструктором
Не терпится снова встать на лыжи или сноуборд? Зовите друзей и планируйте зимние выходные с нами!
Где? На Егозе!
Когда? 29-30 ноября, с 10:00 до 17:00
Запись на занятия с инструктором по телефону +7(982)277-63-33
Все цены на услуги (в т.ч. на прокат и обучение) - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html
Начало большого сезона положено!