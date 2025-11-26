Главная новость

ВНИМАНИЕ! СЕЗОН ОТКРЫВАЕТСЯ УЖЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ!

29 и 30 ноября приглашаем всех на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ сезона на ГЛК "Егоза"!



Что вас ждет?



Учебная часть трассы и тарелочный подъемник

Специальная цена на катание (1 час - 500 руб, 3 часа - 800 руб)

В СУББОТУ прокат для всех БЕСПЛАТНО! (При покупке билета на подъемник). В воскресенье - уже по прайсу.

Бесплатная парковка оба дня

Возможность позаниматься с инструктором





Не терпится снова встать на лыжи или сноуборд? Зовите друзей и планируйте зимние выходные с нами!





Где? На Егозе!

Когда? 29-30 ноября, с 10:00 до 17:00





Запись на занятия с инструктором по телефону +7(982)277-63-33

Все цены на услуги (в т.ч. на прокат и обучение) - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html





Начало большого сезона положено!