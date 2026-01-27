Прокат электроснегоходов

Готовы подарить ребёнку восторг и ощущение настоящего приключения? По выходным у нас работает прокат детских электроснегоходов — самых милых, но мощных машин для юных покорителей снежных просторов!



Это не просто развлечение, а новые незабываемые эмоции для вашего маленького исследователя.



Когда?

Суббота и воскресенье, с 11:00 до 16:00.



Стоимость:

500 рублей = целых 10 минут увлекательной езды!

Прокат защитного шлема уже включён в стоимость.



Важно для безопасности и комфорта:

Снегокаты рассчитаны на детей весом до 40 кг.

Для катания подготовлена отдельная, безопасная площадка.



Подарите вашему ребёнку кусочек зимнего счастья! Ждём вас всей семьёй!