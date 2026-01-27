Top.Mail.Ru
    Прокат электроснегоходов

    Автор: Егозавр от 25 январь 2026, раздел: Информация, просмотров 26

    Готовы подарить ребёнку восторг и ощущение настоящего приключения? По выходным у нас работает прокат детских электроснегоходов — самых милых, но мощных машин для юных покорителей снежных просторов!

    Это не просто развлечение, а новые незабываемые эмоции для вашего маленького исследователя.

    Когда?
    Суббота и воскресенье, с 11:00 до 16:00.

    Стоимость:
    500 рублей = целых 10 минут увлекательной езды!
    Прокат защитного шлема уже включён в стоимость.

    Важно для безопасности и комфорта:
    Снегокаты рассчитаны на детей весом до 40 кг.
    Для катания подготовлена отдельная, безопасная площадка.

    Подарите вашему ребёнку кусочек зимнего счастья! Ждём вас всей семьёй!

