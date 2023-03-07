Top.Mail.Ru
11 февраля - комплекс не работает!
    11 февраля - комплекс не работает!

    Автор: Егозавр от 11 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 37

    По техническим причинам горнолыжный комплекс «Егоза» сегодня, в среду 11 февраля, закрыт.


    Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Поверьте, никто больше нас не хочет, чтобы трассы работали стабильно. К сожалению, иногда незапланированные обстоятельства оказываются сильнее.


    Следите за обновлениями — как только проблема будет решена, мы сразу сообщим. Надеемся открыться завтра, 12 февраля.


    Актуальную информацию о работе комплекса можно узнать в ТГ-канале
    t.me/glk_egoza и по телефону +79822776333

