График и афиша на ближайшие дни

Друзья, спешим поделиться главными новостями и актуальным графиком работы!



ГОРЯЧИЕ АНОНСЫ:



1. Выгодный дуэт! Совместный тариф с Термальным ом«Пионер»: 3 часа катания + 3 часа отдыха в термах — от 2300 ₽.

2. Новый тариф «50 подъёмов» — для тех, кто любит кататься с запасом!

3. 15 февраля — «Открытое первенство Озерска» по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов. Старты в 14:00 на "Верблюде".

4. Набор детей! Наши партнёры АНО "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ" открывают вторую группу бесплатных занятий сноубордом для детей участников СВО.

5. Конкурс «Мисс Егоза — 2026» — приём заявок продолжается!



Подробнее обо всём расскажем в ближайшие пару дней тут и в нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza



_______________________________________________________________________



ОБЩИЙ ГРАФИК РАБОТЫ (действует до середины марта):





ПН, ВТ — выходные.

СР, ЧТ, ПТ — с 15:00 до 21:00.

СБ — с 10:00 до 21:00.

ВС и праздники — с 10:00 до 18:00.



______________________________________________________________________



ПЛАН НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ:



11, 12, 13 февраля (ср-пт, с 15:00 до 21:00):

Работают: основной подъёмник, трассы «Спортивная» и «Верблюд» (он до 18:00).

Доступны: прокат снаряжения, инструкторы.

Кафе будет работать 12 и 13 февраля.





14 февраля (сб, с 10:00 до 21:00) и 15 февраля (вс, с 10:00 до 18:00):

Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (он в СБ до 18:00).

Подъёмники: основной и бугель «Эгоист» (в СБ также до 18:00).

Всё для отдыха: прокат (включая детские электроснегоходы!), инструкторы, ски-сервис, все точки питания.



СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 15 ФЕВРАЛЯ:

В воскресенье пройдут соревнования — «Открытое первенство Озерска».

Регистрация с 12:30, старты с 14:00 на трассе «Верблюд».

Внимание гостей: трассы не закрываются, соревнования не помешают вашему отдыху! Подробности: vk.com/glk_egoza?w=wall-791...

Подробности - https://glk-egoza.ru/info/2466-otkrytoe-pervenstvo-ozerska-zhdet-uchastnikov-15-fevralya-na-egoze.html



СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:

Все групповые и детские тренировки — по расписанию.

Клуб сноубордистов Андрея Максимова: тренировки 12.02 (19:00) и 14.02 (15:00).

Мастер-классы от инструкторов «Егозы» для прогрессирующих: 14 и 15 февраля в 10:30. Следите за анонсами!



____________________________________________________________________



ВАЖНО:

Записывайтесь на занятия с инструктором заранее — это гарантирует вам место и отличный результат!

Телефон: +7 (982) 277-63-33

Онлайн-запись: coach.glk-egoza.ru





Ждём вас на склонах! До встречи на «Егозе»!





______________________________________________________________________

На фото Мисс Егоза 2025 Анастасия Пугачева