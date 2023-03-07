Top.Mail.Ru
График и афиша на ближайшие дни » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
Температура: -13 °C

Сейчас на склоне:

Температура: -13°C, Влажность: 99%

График работы:

ПН, ВТ — выходные дни. СР, ЧТ, ПТ — с 15:00 до 21:00. СБ с 10:00 до 21:00.ВС — с 10:00 до 18:00.

﻿
» » График и афиша на ближайшие дни
    ﻿

    График и афиша на ближайшие дни

    Автор: Егозавр от 09 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 45

    Друзья, спешим поделиться главными новостями и актуальным графиком работы!

    ГОРЯЧИЕ АНОНСЫ:

    1. Выгодный дуэт! Совместный тариф с Термальным ом«Пионер»: 3 часа катания + 3 часа отдыха в термах — от 2300 ₽.
    2. Новый тариф «50 подъёмов» — для тех, кто любит кататься с запасом!
    3. 15 февраля — «Открытое первенство Озерска» по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов. Старты в 14:00 на "Верблюде".
    4. Набор детей! Наши партнёры АНО "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ" открывают вторую группу бесплатных занятий сноубордом для детей участников СВО.
    5. Конкурс «Мисс Егоза — 2026» — приём заявок продолжается!

    Подробнее обо всём расскажем в ближайшие пару дней тут и в нашем Telegram-канале: t.me/glk_egoza

    _______________________________________________________________________

    ОБЩИЙ ГРАФИК РАБОТЫ (действует до середины марта):


    ПН, ВТ — выходные.
    СР, ЧТ, ПТ — с 15:00 до 21:00.
    СБ — с 10:00 до 21:00.
    ВС и праздники — с 10:00 до 18:00.

    ______________________________________________________________________

    ПЛАН НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ:

    11, 12, 13 февраля (ср-пт, с 15:00 до 21:00):
    Работают: основной подъёмник, трассы «Спортивная» и «Верблюд» (он до 18:00).
    Доступны: прокат снаряжения, инструкторы.
    Кафе будет работать 12 и 13 февраля.


    14 февраля (сб, с 10:00 до 21:00) и 15 февраля (вс, с 10:00 до 18:00):
    Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (он в СБ до 18:00).
    Подъёмники: основной и бугель «Эгоист» (в СБ также до 18:00).
    Всё для отдыха: прокат (включая детские электроснегоходы!), инструкторы, ски-сервис, все точки питания.

    СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 15 ФЕВРАЛЯ:
    В воскресенье пройдут соревнования — «Открытое первенство Озерска».
    Регистрация с 12:30, старты с 14:00 на трассе «Верблюд».
    Внимание гостей: трассы не закрываются, соревнования не помешают вашему отдыху! Подробности: vk.com/glk_egoza?w=wall-791...
    Подробности - https://glk-egoza.ru/info/2466-otkrytoe-pervenstvo-ozerska-zhdet-uchastnikov-15-fevralya-na-egoze.html

    СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:
    Все групповые и детские тренировки — по расписанию.
    Клуб сноубордистов Андрея Максимова: тренировки 12.02 (19:00) и 14.02 (15:00).
    Мастер-классы от инструкторов «Егозы» для прогрессирующих: 14 и 15 февраля в 10:30. Следите за анонсами!

    ____________________________________________________________________

    ВАЖНО:
    Записывайтесь на занятия с инструктором заранее — это гарантирует вам место и отличный результат!
    Телефон: +7 (982) 277-63-33
    Онлайн-запись: coach.glk-egoza.ru


    Ждём вас на склонах! До встречи на «Егозе»!


    ______________________________________________________________________
    На фото Мисс Егоза 2025 Анастасия Пугачева

