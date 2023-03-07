Открытое первенство Озерска ждет участников! 15 февраля на «Егозе»!

Друзья, любители скорости и снежных склонов! Горнолыжный комплекс «Егоза» и Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа приглашают вас на «Открытое первенство Озерска» — соревнования любителей и ветеранов по горным лыжам и сноуборду.



В этот раз на старт выйдут горнолыжники в дисциплине слалом-гигант! Это прекрасный шанс проверить свои силы, ощутить дух настоящих состязаний и побороться за звание лучшего в округе!



ДАТА: 15 февраля 2026 года (воскресенье)

МЕСТО: Горнолыжный комплекс «Егоза», трасса «Верблюд».



ПРОГРАММА ДНЯ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНИКОВ:

12:30 – Начало регистрации участников.

13:30 – Просмотр трассы.

14:00 – Старт первой попытки. Всего предусмотрено 2 заезда.



КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Все желающие (любители и ветераны) от 15 лет (от 12 лет при наличии опыта участия в стартах). Главное условие — пройти жеребьевку у главного судьи не менее чем за 30 минут до старта.

Стартовый взнос: 400 рублей (ски-пасс оплачивается отдельно).



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ!

Для всех зарегистрированных спортсменов — льготный ски-пасс 3 часа всего за 1300 рублей!



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ КОМПЛЕКСА:

Соревнования пройдут без закрытия трасс и не помешают вашему отдыху! Мы сделаем все, чтобы спортивный праздник стал яркой частью вашего дня на склоне. Вы сможете кататься, наблюдать за захватывающими спусками и болеть за участников!



РУКОВОДСТВО:

Общее руководство — Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа. Техническая и медицинская поддержка — ГЛК «Егоза». Непосредственное проведение — на Федерацию горнолыжного спорта ОГО и судейскую коллегию во главе с главным судьей Е.Н. Барановым.



Готовы к скорости, адреналину и званию чемпиона Первенства? До встречи на склоне! ❄



Положение (со всеми деталями) и заявка (которую можно выслать заранее) прилагаются:



ПОЛОЖЕНИЕ polozhenie-gigant-kubok-egozy-15.02.2025-2.doc [51 Kb] (cкачиваний: 0)

ЗАЯВКА Zayavka-15.02.doc [32 Kb] (cкачиваний: 0)