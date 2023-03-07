Top.Mail.Ru
Открытое первенство Озерска ждет участников! 15 февраля на «Егозе»!
    Открытое первенство Озерска ждет участников! 15 февраля на «Егозе»!

    Автор: Егозавр от 06 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 58

    Друзья, любители скорости и снежных склонов! Горнолыжный комплекс «Егоза» и Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа приглашают вас на «Открытое первенство Озерска» — соревнования любителей и ветеранов по горным лыжам и сноуборду.

    В этот раз на старт выйдут горнолыжники в дисциплине слалом-гигант! Это прекрасный шанс проверить свои силы, ощутить дух настоящих состязаний и побороться за звание лучшего в округе!

    ДАТА: 15 февраля 2026 года (воскресенье)
    МЕСТО: Горнолыжный комплекс «Егоза», трасса «Верблюд».

    ПРОГРАММА ДНЯ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНИКОВ:
    12:30 – Начало регистрации участников.
    13:30 – Просмотр трассы.
    14:00 – Старт первой попытки. Всего предусмотрено 2 заезда.

    КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
    Все желающие (любители и ветераны) от 15 лет (от 12 лет при наличии опыта участия в стартах). Главное условие — пройти жеребьевку у главного судьи не менее чем за 30 минут до старта.
    Стартовый взнос: 400 рублей (ски-пасс оплачивается отдельно).

    СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ!
    Для всех зарегистрированных спортсменов — льготный ски-пасс 3 часа всего за 1300 рублей!

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ КОМПЛЕКСА:
    Соревнования пройдут без закрытия трасс и не помешают вашему отдыху! Мы сделаем все, чтобы спортивный праздник стал яркой частью вашего дня на склоне. Вы сможете кататься, наблюдать за захватывающими спусками и болеть за участников!

    РУКОВОДСТВО:
    Общее руководство — Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа. Техническая и медицинская поддержка — ГЛК «Егоза». Непосредственное проведение — на Федерацию горнолыжного спорта ОГО и судейскую коллегию во главе с главным судьей Е.Н. Барановым.

    Готовы к скорости, адреналину и званию чемпиона Первенства? До встречи на склоне! ❄

    Положение (со всеми деталями) и заявка (которую можно выслать заранее) прилагаются:

    ПОЛОЖЕНИЕ polozhenie-gigant-kubok-egozy-15.02.2025-2.doc [51 Kb] (cкачиваний: 0)
    ЗАЯВКА Zayavka-15.02.doc [32 Kb] (cкачиваний: 0)

