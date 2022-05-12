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«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!
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    «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!

    Автор: Егозавр от 19 февраль 2025, раздел: Информация / События, просмотров 32

    Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!
    2 марта на Егозе на трассе Спортивная пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!

    Дисциплина: Слалом - бонне.

    ВАЖНО: Соревнования не помешают отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.

    Регистрация участников с 08:30.
    Просмотр трассы с 10:00.
    Старт первой попытки в 10:30.

    Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.
    В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта.

    Стартовый взнос за участие в стартах 300 руб. без учета скипаса.
    Льготный тариф для участников - 4 часа =1500 рублей можно будет приобрести после регистрации.

    В стартах могут принимать участие все желающие в возрасте от 12 лет, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Допуск участников к стартам осуществляется по личным заявкам и личной подписи участника об ответственности за состояние своего здоровья, позволяющего участвовать в соревновании (для участников моложе 18 лет – обязательно подпись родителей либо законных представителей).

    Старты среди горнолыжников проводятся в следующих возрастных группах:
    1 - юноши 2009-2012 год;
    2 - мужчины 1991-2008 год;
    3 - мужчины 1981-1990 год;
    4 - мужчины 1971-1980 год;
    5 - мужчины 1961-1970 год;
    6 - мужчины 1960 год и старше 7 - девушки 2009-2012 год 8 - женщины 1980-2008 год;
    9 - женщины 1979 год и старше.

    Старты среди сноубордистов проводятся в следующих возрастных группах:
    1 - юноши 2009-2012 год . 2 - мужчины 1980-2008 год
    3 - мужчины 1980 год и старше . 4 -девушки 2009-2012 год . 5 - женщины 2008 год и старше
    Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами.
    Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения соревнований по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.(Приложение №1)

    Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалью, грамотой и памятным подарком. При участии в возрастной группе менее 3 человек, эта группа объединяется с предыдущей


    ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ _ Zayavka_na_uchastie-2025.doc [32 Kb] (cкачиваний: 0)
    ПОЛОЖЕНИЕ _ Polozhenie-slalom-bone-2024-251.doc [51 Kb] (cкачиваний: 0)

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«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!

Автор: Егозавр от 19 февраль 2025, раздел: Информация / События, просмотров 32

Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!
2 марта на Егозе на трассе Спортивная пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!

Дисциплина: Слалом - бонне.

ВАЖНО: Соревнования не помешают отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.

Регистрация участников с 08:30.
Просмотр трассы с 10:00.
Старт первой попытки в 10:30.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта.

Стартовый взнос за участие в стартах 300 руб. без учета скипаса.
Льготный тариф для участников - 4 часа =1500 рублей можно будет приобрести после регистрации.

В стартах могут принимать участие все желающие в возрасте от 12 лет, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Допуск участников к стартам осуществляется по личным заявкам и личной подписи участника об ответственности за состояние своего здоровья, позволяющего участвовать в соревновании (для участников моложе 18 лет – обязательно подпись родителей либо законных представителей).

Старты среди горнолыжников проводятся в следующих возрастных группах:
1 - юноши 2009-2012 год;
2 - мужчины 1991-2008 год;
3 - мужчины 1981-1990 год;
4 - мужчины 1971-1980 год;
5 - мужчины 1961-1970 год;
6 - мужчины 1960 год и старше 7 - девушки 2009-2012 год 8 - женщины 1980-2008 год;
9 - женщины 1979 год и старше.

Старты среди сноубордистов проводятся в следующих возрастных группах:
1 - юноши 2009-2012 год . 2 - мужчины 1980-2008 год
3 - мужчины 1980 год и старше . 4 -девушки 2009-2012 год . 5 - женщины 2008 год и старше
Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами.
Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения соревнований по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.(Приложение №1)

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалью, грамотой и памятным подарком. При участии в возрастной группе менее 3 человек, эта группа объединяется с предыдущей


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ _ Zayavka_na_uchastie-2025.doc [32 Kb] (cкачиваний: 0)
ПОЛОЖЕНИЕ _ Polozhenie-slalom-bone-2024-251.doc [51 Kb] (cкачиваний: 0)

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