«Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!

Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!

2 марта на Егозе на трассе Спортивная пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов!



Дисциплина: Слалом - бонне.



ВАЖНО: Соревнования не помешают отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.



Регистрация участников с 08:30.

Просмотр трассы с 10:00.

Старт первой попытки в 10:30.



Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта.



Стартовый взнос за участие в стартах 300 руб. без учета скипаса.

Льготный тариф для участников - 4 часа =1500 рублей можно будет приобрести после регистрации.



В стартах могут принимать участие все желающие в возрасте от 12 лет, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта. Допуск участников к стартам осуществляется по личным заявкам и личной подписи участника об ответственности за состояние своего здоровья, позволяющего участвовать в соревновании (для участников моложе 18 лет – обязательно подпись родителей либо законных представителей).



Старты среди горнолыжников проводятся в следующих возрастных группах:

1 - юноши 2009-2012 год;

2 - мужчины 1991-2008 год;

3 - мужчины 1981-1990 год;

4 - мужчины 1971-1980 год;

5 - мужчины 1961-1970 год;

6 - мужчины 1960 год и старше 7 - девушки 2009-2012 год 8 - женщины 1980-2008 год;

9 - женщины 1979 год и старше.



Старты среди сноубордистов проводятся в следующих возрастных группах:

1 - юноши 2009-2012 год . 2 - мужчины 1980-2008 год

3 - мужчины 1980 год и старше . 4 -девушки 2009-2012 год . 5 - женщины 2008 год и старше

Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами.

Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения соревнований по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru.(Приложение №1)



Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалью, грамотой и памятным подарком. При участии в возрастной группе менее 3 человек, эта группа объединяется с предыдущей





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