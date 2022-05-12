График работы на текущую неделю

Предлагаем ознакомиться с графиком работы ГЛК "Егоза" на ближайшую неделю. А также с нашим новым блочным тарифом ЗАКАТ!
13 и 14.01 (понедельник и вторник) - выходные дни
15.01 (среда) - с 18:00 до 21:00
16 и 17.01 (четверг и пятница) - с 15:00 до 21:00
В будни будут работать только подъёмник "Вершина" (основной) и трассы "Спортивная" и "Верблюд" до 17:00, далее только "Спортивная".
А также - прокат горных лыж и сноубордов.
18. 01 суббота - c 10:00 до 21:00
19.01 воскресенье - с 10:00 до 17:00
Для вас в выходные до 17:00:
трассы "Спортивная" и "Верблюд"
подъёмники "Вершина" (основной) и "Эгоист" (бугельный, тарелочного типа)
основной прокат,
прокат детских электро-снегоходов
ОСНОВНОЕ КАФЕ (работает в этом сезоне с 9:00 до последнего клиента!)
кафе 613
прокат премиального оборудования Экстремальный Урал 74
Skiservice
СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ!
По субботам с 17:00 до 21:00:
Подъёмник "Вершина" (основной), трасса "Спортивная", прокат.
Да, вы все правильно поняли. По субботам мы в тестовом режиме запускаем ВЕЧЕРНЕЕ КАТАНИЕ с 17:00 до 21:00 (пока оно намечено на 18 и 25 января и 1 февраля). И специально ради этого мы вводим новый блочный тариф ЗАКАТ: 4 часа катания за 1600 рублей.
Как и все блочные тарифы он будет действовать сразу после покупки.