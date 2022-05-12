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График работы на текущую неделю » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    График работы на текущую неделю

    Автор: Егозавр от 13 январь 2025, раздел: Информация, просмотров 70

    Предлагаем ознакомиться с графиком работы ГЛК "Егоза" на ближайшую неделю. А также с нашим новым блочным тарифом ЗАКАТ!

    13 и 14.01 (понедельник и вторник) - выходные дни

    15.01 (среда) - с 18:00 до 21:00
    16 и 17.01 (четверг и пятница) - с 15:00 до 21:00
    В будни будут работать только подъёмник "Вершина" (основной) и трассы "Спортивная" и "Верблюд" до 17:00, далее только "Спортивная".
    А также - прокат горных лыж и сноубордов.

    18. 01 суббота - c 10:00 до 21:00
    19.01 воскресенье - с 10:00 до 17:00
    Для вас в выходные до 17:00:
    трассы "Спортивная" и "Верблюд"
    подъёмники "Вершина" (основной) и "Эгоист" (бугельный, тарелочного типа)
    основной прокат,
    прокат детских электро-снегоходов
    ОСНОВНОЕ КАФЕ (работает в этом сезоне с 9:00 до последнего клиента!)
    кафе 613
    прокат премиального оборудования Экстремальный Урал 74
    Skiservice
    СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ!

    По субботам с 17:00 до 21:00:
    Подъёмник "Вершина" (основной), трасса "Спортивная", прокат.

    Да, вы все правильно поняли. По субботам мы в тестовом режиме запускаем ВЕЧЕРНЕЕ КАТАНИЕ с 17:00 до 21:00 (пока оно намечено на 18 и 25 января и 1 февраля). И специально ради этого мы вводим новый блочный тариф ЗАКАТ: 4 часа катания за 1600 рублей.
    Как и все блочные тарифы он будет действовать сразу после покупки.

    График работы на текущую неделю


    Справки и запись к инструктору по телефону +7 (982) 277-63-33

    Гоу на гору!!!!!

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График работы на текущую неделю

Автор: Егозавр от 13 январь 2025, раздел: Информация, просмотров 70

Предлагаем ознакомиться с графиком работы ГЛК "Егоза" на ближайшую неделю. А также с нашим новым блочным тарифом ЗАКАТ!

13 и 14.01 (понедельник и вторник) - выходные дни

15.01 (среда) - с 18:00 до 21:00
16 и 17.01 (четверг и пятница) - с 15:00 до 21:00
В будни будут работать только подъёмник "Вершина" (основной) и трассы "Спортивная" и "Верблюд" до 17:00, далее только "Спортивная".
А также - прокат горных лыж и сноубордов.

18. 01 суббота - c 10:00 до 21:00
19.01 воскресенье - с 10:00 до 17:00
Для вас в выходные до 17:00:
трассы "Спортивная" и "Верблюд"
подъёмники "Вершина" (основной) и "Эгоист" (бугельный, тарелочного типа)
основной прокат,
прокат детских электро-снегоходов
ОСНОВНОЕ КАФЕ (работает в этом сезоне с 9:00 до последнего клиента!)
кафе 613
прокат премиального оборудования Экстремальный Урал 74
Skiservice
СЛУЖБА ИНСТРУКТОРОВ!

По субботам с 17:00 до 21:00:
Подъёмник "Вершина" (основной), трасса "Спортивная", прокат.

Да, вы все правильно поняли. По субботам мы в тестовом режиме запускаем ВЕЧЕРНЕЕ КАТАНИЕ с 17:00 до 21:00 (пока оно намечено на 18 и 25 января и 1 февраля). И специально ради этого мы вводим новый блочный тариф ЗАКАТ: 4 часа катания за 1600 рублей.
Как и все блочные тарифы он будет действовать сразу после покупки.

График работы на текущую неделю


Справки и запись к инструктору по телефону +7 (982) 277-63-33

Гоу на гору!!!!!

Похожие новости
﻿
  • График работы Егозы
    • ﻿
  • График работы на текущую неделю
    • ﻿
  • Внимание! Сокращенный график!
    • ﻿
  • На этой неделе мы запускаем трассу "Верблюд"!
    • ﻿
  • Постепенное открытие
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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