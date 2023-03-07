Сегодня не работаем

Важное обновление, друзья



Сегодня, 12 февраля, комплекс работать НЕ БУДЕТ.



Да, мы сами писали про планы на вечер. Да, очень хотели открыться. Но техническая проблема оказалась сложнее, чем мы рассчитывали, — и открыть трассы не получится даже в усечённом формате.



Мы правда боролись до последнего. Без сна, без остановки, на всех ресурсах. Но техника — не железные нервы наших ребят, увы.



Очень стыдно. Очень обидно. И мы прекрасно понимаем каждое ваше разочарование.



По пятнице информация будет позже — как только появится чёткое понимание, сразу всё расскажем. Держим руку на пульсе.



Простите нас, пожалуйста.



Ваша «Егоза»