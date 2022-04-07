БайкПарк. Новый график

Внимание, с этой недели Байк-парк Егоза и сопутствующие ему сервисы (кафе и велопрокат ) работают по новому графику!



ПО СУББОТАМ с 11:00 до 17:00!



Палаточный лагерь готов встретить и разместить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906



Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.



При посещении Егозы просим вас соблюдать правила:



- не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.

- передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК

- соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.





Похожие новости