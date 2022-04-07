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БайкПарк. Новый график » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    БайкПарк. Новый график

    Автор: Егозавр от 29 июль 2024, раздел: Информация, просмотров 47

    Внимание, с этой недели Байк-парк Егоза и сопутствующие ему сервисы (кафе и велопрокат ) работают по новому графику!

    ПО СУББОТАМ с 11:00 до 17:00!

    Палаточный лагерь готов встретить и разместить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906

    Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.

    При посещении Егозы просим вас соблюдать правила:

    - не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.
    - передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК
    - соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

    БайкПарк. Новый график


    Все услуги комплекса и ценами тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html


    Фото Максим Фролов

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БайкПарк. Новый график

Автор: Егозавр от 29 июль 2024, раздел: Информация, просмотров 47

Внимание, с этой недели Байк-парк Егоза и сопутствующие ему сервисы (кафе и велопрокат ) работают по новому графику!

ПО СУББОТАМ с 11:00 до 17:00!

Палаточный лагерь готов встретить и разместить вас ВСЕГДА при предварительной брони палатки или места по +7 (950) 726-55-85 Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_13906

Территория ГЛК «Егоза» доступна для прогулок каждый день.

При посещении Егозы просим вас соблюдать правила:

- не разжигайте костры, не устанавливайте свои мангалы и будьте острожными с огнем.
- передвигайтесь на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК
- соблюдайте чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

БайкПарк. Новый график


Все услуги комплекса и ценами тут - https://glk-egoza.ru/uslugi-i-ceny.html


Фото Максим Фролов

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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