НеТихое Зимовье возвращается!

С 14 декабря 2024 и далее каждую субботу зимнего сезона для жителей Челябинска возобновляются спортивные туры «НеТихое зимовье».



Это однодневная поездка с отдыхом на Горнолыжный комплексе Егоза и в Термальном комплекс «Пионер», которая позволит посетить популярные спорткомплексы города Кыштыма с комфортом и хорошими скидками.





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Вы приобретаете в билетных кассах на пригородном вокзале Челябинска ((ул.Железнодорожная 7) проездные документы на пригородные поезда № 7005 по маршруту Челябинск – Кыштым, №7030 по маршруту Кыштым – Челябинск и квитанцию на получение «пакета-услуг» ООО «Пионер». Оформление начинается за 10 суток до даты поездки.Отправление из Челябинска пригородным поездом № 7005 в 6:39 (здесь и далее время местное), прибытие на станцию Кыштым в 08:00.На станции Кыштым вас уже будет ждать шаттл (автобус) до горнолыжного курорта «Егоза». Здесь вы можете позавтракать в кафе. А в 10:00 начать катание. Всего вам доступно 4 часа пользования любыми открытыми трассами и подъёмниками ГЛК «Егоза».В 14:30 вас заберет шаттл до "Пионера", где вы сможете насладиться купанием и парением в течение ещё 3-х часов. Для вас: крытый бассейн, термальный бассейн под открытым небом, сауны, баня, солевая комната.Отправление обратно автобусом от водноспортивного комплекса «Пионер» в 19:40, далее пересадка на пригородный поезд № 7030, отправление от станции Кыштым в 20:33.Прибытие обратно в Челябинск в 21:56.Старт продаж билетов за 10 дней до рейса. Оформление производится билетными кассами пригородного вокзала Челябинска по принципу «Одного окна», сразу оплачивается проезд на пригородном поезде (туда/обратно), и квитанция на «пакет услуг ООО «Пионер», которая включает в себя проезд на автобусе, услуги ГЛК «Егоза» и водноспортивного комплекса «Пионер».При оформлении проезда на пригородном поезде действуют все федеральные и региональные льготы. Проезд для детей до 7 лет в поезде бесплатный.Для оформления необходимо предъявить в билетную кассу документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет) и при наличии льгот документ подтверждающий право на льготу.- для детей от 5 до 7 лет — 2350 рублей (проезд в пригородном поезде – бесплатно),- для детей от 7 до 12 лет (вкл.) - 2647 рублей (в том числе проезд в пригородном поезде туда/обратно с 50% скидкой 297 рублей, при предъявлении справки, выданной общеобразовательной организацией, действительной на текущий учебный год),- для учащихся (13+) и студентов очной формы обучения - 3347 рублей (в том числе проезд в пригородном поезде туда/обратно с 50% скидкой 297 рублей, при предъявлении справки, выданной общеобразовательной организацией, действительной на текущий учебный год, либо студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год – для обучающихся по очной форме обучения)- взрослые — 3644 рубля (в том числе проезд в пригородном поезде туда/обратно 594 рубля).В стоимость тура входят: трансфер (пригородный поезд, шатл), скипасс на 4 часа катания на ГЛК «Егоза», 3 часа посещения водноспортивного комплекса «Пионер».Прокат горнолыжного оборудования оплачивается отдельно, со скидкой до 30% (в залог надо будет оставить документ). Услуги инструктора не включены.Питание в стоимость тура не входит.Дети до 5 лет в пригородном поезде (с обязательным оформлением билета) и на автобусе проезжают бесплатно, услугами в «Пионере» и на «Егозе» пользуются согласно действующим льготным тарифам для своего возраста.