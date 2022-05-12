Скидки от термального комплекса для райдеров Егозы!

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Теперь отдыхая на Егозе, можно выгодно забронировать номер в Термальном комплексе «Пионер» | Кыштым



Действуют перекрёстные ссылки: 10% на проживание, 5% на посещение терм, 5% на услуги подъёмника на Егозе.



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