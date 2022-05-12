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Скидки от термального комплекса для райдеров Егозы! » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Скидки от термального комплекса для райдеров Егозы!

    Автор: Егозавр от 02 декабрь 2024, раздел: Информация, просмотров 40

    У нас пополнение... в списке отелей-партнеров.
    Теперь отдыхая на Егозе, можно выгодно забронировать номер в Термальном комплексе «Пионер» | Кыштым

    Действуют перекрёстные ссылки: 10% на проживание, 5% на посещение терм, 5% на услуги подъёмника на Егозе.

    Для участия в акции необходимо взять купоны! Все подробности - [url=http://]vk.com/@glk_egoza-termalnyi-kompleks-pioner-g-kyshtym[/url]

    Список всех отелей, которые расположены недалеко от Егозы - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html. Обратите внимание многие отели из списка также предоставляют скидки нашим гостям.

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Скидки от термального комплекса для райдеров Егозы!

Автор: Егозавр от 02 декабрь 2024, раздел: Информация, просмотров 40

У нас пополнение... в списке отелей-партнеров.
Теперь отдыхая на Егозе, можно выгодно забронировать номер в Термальном комплексе «Пионер» | Кыштым

Действуют перекрёстные ссылки: 10% на проживание, 5% на посещение терм, 5% на услуги подъёмника на Егозе.

Для участия в акции необходимо взять купоны! Все подробности - [url=http://]vk.com/@glk_egoza-termalnyi-kompleks-pioner-g-kyshtym[/url]

Список всех отелей, которые расположены недалеко от Егозы - https://glk-egoza.ru/prozhivanie.html. Обратите внимание многие отели из списка также предоставляют скидки нашим гостям.

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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