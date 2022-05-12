Мероприятия марта

Друзья! Ловите обобщенный список мероприятий на март и обязательно заглядывайте в гости:



2 марта 2025

МАСЛЕНИЦА

10:00 Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду. Подробности

11:00 Ярмарка уральских мастеров

Рядом с кафе развернется настоящая ярмарка изделий ручной работы. А в самом кафе в этот день готовят для вас особое блинное меню.



8 марта 20205

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ и наш любимый день в году!

Приглашаем вас на Праздник Весны и красоты на Егозе!



В этот день по традиции мы катаемся в карнавальных костюмах и дарим всем женщинам подарки:

+ 1 подъём (при покупке любого тарифа) и фирменную шоколадку.



В 12:00 начинается праздничная программа, где мы награждаем участниц конкурса #МиссЕгоза2025 и вручаем подарок за лучший костюм.

А также вас ждут забавные конкурсы и ценные призы от Егозы, РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис, Вита трэвел | Челябинск



8 марта также будет походить акция от Центра развития туризма Кыштыма. На кассе вас ждет Волшебная баночка с пожеланиями и подарками. Не проходите мимо. Тяните билетик! И, если повезет выигрывайте сувениры с изображениями Кыштыма.



С мероприятиями февраля можно ознакомиться тут



