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Мероприятия марта » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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» » Мероприятия марта
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    Мероприятия марта

    Автор: Егозавр от 20 февраль 2025, раздел: Информация / События, просмотров 58

    Друзья! Ловите обобщенный список мероприятий на март и обязательно заглядывайте в гости:

    2 марта 2025
    МАСЛЕНИЦА
    10:00 Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду. Подробности
    11:00 Ярмарка уральских мастеров
    Рядом с кафе развернется настоящая ярмарка изделий ручной работы. А в самом кафе в этот день готовят для вас особое блинное меню.

    8 марта 20205
    ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ и наш любимый день в году!
    Приглашаем вас на Праздник Весны и красоты на Егозе!

    В этот день по традиции мы катаемся в карнавальных костюмах и дарим всем женщинам подарки:
    + 1 подъём (при покупке любого тарифа) и фирменную шоколадку.

    В 12:00 начинается праздничная программа, где мы награждаем участниц конкурса #МиссЕгоза2025 и вручаем подарок за лучший костюм.
    А также вас ждут забавные конкурсы и ценные призы от Егозы, РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис, Вита трэвел | Челябинск

    8 марта также будет походить акция от Центра развития туризма Кыштыма. На кассе вас ждет Волшебная баночка с пожеланиями и подарками. Не проходите мимо. Тяните билетик! И, если повезет выигрывайте сувениры с изображениями Кыштыма.

    С мероприятиями февраля можно ознакомиться тут

    Мероприятия марта
    Мероприятия марта
    Мероприятия марта
    Мероприятия марта
    Мероприятия марта
    Мероприятия марта

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Мероприятия марта

Автор: Егозавр от 20 февраль 2025, раздел: Информация / События, просмотров 58

Друзья! Ловите обобщенный список мероприятий на март и обязательно заглядывайте в гости:

2 марта 2025
МАСЛЕНИЦА
10:00 Кубок Егозы по горным лыжам и сноуборду. Подробности
11:00 Ярмарка уральских мастеров
Рядом с кафе развернется настоящая ярмарка изделий ручной работы. А в самом кафе в этот день готовят для вас особое блинное меню.

8 марта 20205
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ и наш любимый день в году!
Приглашаем вас на Праздник Весны и красоты на Егозе!

В этот день по традиции мы катаемся в карнавальных костюмах и дарим всем женщинам подарки:
+ 1 подъём (при покупке любого тарифа) и фирменную шоколадку.

В 12:00 начинается праздничная программа, где мы награждаем участниц конкурса #МиссЕгоза2025 и вручаем подарок за лучший костюм.
А также вас ждут забавные конкурсы и ценные призы от Егозы, РЕФОРМА бордшоп|прокат|сервис, Вита трэвел | Челябинск

8 марта также будет походить акция от Центра развития туризма Кыштыма. На кассе вас ждет Волшебная баночка с пожеланиями и подарками. Не проходите мимо. Тяните билетик! И, если повезет выигрывайте сувениры с изображениями Кыштыма.

С мероприятиями февраля можно ознакомиться тут

Мероприятия марта
Мероприятия марта
Мероприятия марта
Мероприятия марта
Мероприятия марта
Мероприятия марта

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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