Мероприятия февраля

Мероприятия февраля на Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым

23 февраля - красный день календаря.

Именно поэтому в этот день и накануне мы приготовили несколько активностей, которые сделают День Защитника Отечества ещё более ярким.



ДЛЯ ВСЕХ:

23.02 в 12:00

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА для БОГАТЫРЕЙ УРАЛЬСКИХ и их группы поддержки!

Участвуйте в спортивных состязаниях и получайте за свои достижения призы от Егозы и наших партнеров.

место проведения: сцена у проката

ведущий праздника: Игорь Абдулвагидов при поддержке нашего любимого DJ Андрея Серёгина



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