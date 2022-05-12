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Мероприятия февраля » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -7 °C, Влажность: 99 %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -7°C, Влажность: 99%

График работы:

СР с 18:00 до 21:00,

ЧТ и ПТ с 15:00 до 21:00,

СБ с 10:00 до 21:00,

ВС с 10:00 до 18:00.

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» » Мероприятия февраля
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    Мероприятия февраля

    Автор: Егозавр от 13 февраль 2025, раздел: События, просмотров 92

    Мероприятия февраля на Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым
    23 февраля - красный день календаря.
    Именно поэтому в этот день и накануне мы приготовили несколько активностей, которые сделают День Защитника Отечества ещё более ярким.

    ДЛЯ ВСЕХ:
    23.02 в 12:00
    СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА для БОГАТЫРЕЙ УРАЛЬСКИХ и их группы поддержки!
    Участвуйте в спортивных состязаниях и получайте за свои достижения призы от Егозы и наших партнеров.
    место проведения: сцена у проката
    ведущий праздника: Игорь Абдулвагидов при поддержке нашего любимого DJ Андрея Серёгина

    Мероприятия февраля


    ДЛЯ ОПЫТНЫХ РАЙДЕРОВ:
    22.02 в 12:00 Мастер класс от Елены Варгановой
    «Карвинговый поворот с заклоном. РОТАЦИЯ -как способ перекантовки»
    23.02 в 12:00 Мастер класс от Елены Варгановой
    «Разгрузка вверх в связанных карвинговых поворотах»
    Елена - инструктор категории В (стаж 6 лет) и амбассадор ЭКСТРИМКАРВИНГА (успешно прошла курсы школы FUNCARVE).
    Участие всего 500 рублей (скипасс в стоимость не входит)!Продолжительность 1 час, группа не более 10 человек. Запись обязательная.
    Мероприятия февраля
    Мероприятия февраля


    ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА:
    15 февраля - очередной СПОРТ-ТУР "НЕТИХОЕЗИМОВЬЕ"
    Уникальный шанс добраться с комфортом до "Егозы" , выгодно покататься 4 часа, посетить термальный комплекс. И при этом сэкономить!
    Следующий тур только 1 марта.


    ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ:

    До 28 февраля идет приём заявок на конкурс "Мисс Егоза - 2025"!


    Ждем вас, ваши фото и ваши лайки!
    Гоу на гору!!!

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Мероприятия февраля

Автор: Егозавр от 13 февраль 2025, раздел: События, просмотров 92

Мероприятия февраля на Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым
23 февраля - красный день календаря.
Именно поэтому в этот день и накануне мы приготовили несколько активностей, которые сделают День Защитника Отечества ещё более ярким.

ДЛЯ ВСЕХ:
23.02 в 12:00
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА для БОГАТЫРЕЙ УРАЛЬСКИХ и их группы поддержки!
Участвуйте в спортивных состязаниях и получайте за свои достижения призы от Егозы и наших партнеров.
место проведения: сцена у проката
ведущий праздника: Игорь Абдулвагидов при поддержке нашего любимого DJ Андрея Серёгина

Мероприятия февраля


ДЛЯ ОПЫТНЫХ РАЙДЕРОВ:
22.02 в 12:00 Мастер класс от Елены Варгановой
«Карвинговый поворот с заклоном. РОТАЦИЯ -как способ перекантовки»
23.02 в 12:00 Мастер класс от Елены Варгановой
«Разгрузка вверх в связанных карвинговых поворотах»
Елена - инструктор категории В (стаж 6 лет) и амбассадор ЭКСТРИМКАРВИНГА (успешно прошла курсы школы FUNCARVE).
Участие всего 500 рублей (скипасс в стоимость не входит)!Продолжительность 1 час, группа не более 10 человек. Запись обязательная.
Мероприятия февраля
Мероприятия февраля


ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА:
15 февраля - очередной СПОРТ-ТУР "НЕТИХОЕЗИМОВЬЕ"
Уникальный шанс добраться с комфортом до "Егозы" , выгодно покататься 4 часа, посетить термальный комплекс. И при этом сэкономить!
Следующий тур только 1 марта.


ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ:

До 28 февраля идет приём заявок на конкурс "Мисс Егоза - 2025"!


Ждем вас, ваши фото и ваши лайки!
Гоу на гору!!!

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    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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