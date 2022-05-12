Мероприятия февраля
Автор: Егозавр от 13 февраль 2025, раздел: События, просмотров 92
Мероприятия февраля на Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым
23 февраля - красный день календаря.
Именно поэтому в этот день и накануне мы приготовили несколько активностей, которые сделают День Защитника Отечества ещё более ярким.
ДЛЯ ВСЕХ:
23.02 в 12:00
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА для БОГАТЫРЕЙ УРАЛЬСКИХ и их группы поддержки!
Участвуйте в спортивных состязаниях и получайте за свои достижения призы от Егозы и наших партнеров.
место проведения: сцена у проката
ведущий праздника: Игорь Абдулвагидов при поддержке нашего любимого DJ Андрея Серёгина
ДЛЯ ОПЫТНЫХ РАЙДЕРОВ:
22.02 в 12:00 Мастер класс от Елены Варгановой
«Карвинговый поворот с заклоном. РОТАЦИЯ -как способ перекантовки»
23.02 в 12:00 Мастер класс от Елены Варгановой
«Разгрузка вверх в связанных карвинговых поворотах»
Елена - инструктор категории В (стаж 6 лет) и амбассадор ЭКСТРИМКАРВИНГА (успешно прошла курсы школы FUNCARVE).
Участие всего 500 рублей (скипасс в стоимость не входит)!Продолжительность 1 час, группа не более 10 человек. Запись обязательная.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА:15 февраля - очередной СПОРТ-ТУР "НЕТИХОЕЗИМОВЬЕ"
Уникальный шанс добраться с комфортом до "Егозы" , выгодно покататься 4 часа, посетить термальный комплекс. И при этом сэкономить!
Следующий тур только 1 марта.
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ:До 28 февраля идет приём заявок на конкурс "Мисс Егоза - 2025"!
Ждем вас, ваши фото и ваши лайки!
Гоу на гору!!!
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