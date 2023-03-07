Деткие групповые тренировки

Зимний сезон уже совсем близко!



Начинаем запись детей на групповые тренировки в клуб "Белые стрелы" на Егозе на зимний сезон 2025-26.

Присоединяйтесь к нашей дружной компании!



Принимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет на горные лыжи и от 9 до 15 лет на сноубординг.

Умеющие стоять на лыжах/борде и пользоваться подъёмниками (бугельными).



Стоимость занятий в группах с тренером 2000 рублей в месяц!

Пользование подъёмником оплачивается отдельно перед каждым занятием (для членов клуба будут действовать льготные тарифы) .

Прокат горнолыжного оборудования тоже оплачивается отдельно. Но на первые 2 занятия снаряжение может быть предоставлено бесплатно!



Расписание занятий с декабря 2025 года:



ПТ 18:00 - 20:00

ВС 15:00 - 17:00



Возможно свободное катание для членов клуба по льготным тарифам в ЧТ с 18:00 до 20:00 и в СБ с 15:00 до 17:00 (под ответственность родителей).



С детьми работают профессиональные тренеры Чугунова Наталья Сергеевна и Брялин Павел Александрович.



Запись, вопросы и информация - https://t.me/Natalimetallurg