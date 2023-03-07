Деткие групповые тренировки

Зимний сезон уже совсем близко!
Начинаем запись детей на групповые тренировки в клуб "Белые стрелы" на Егозе на зимний сезон 2025-26.
Присоединяйтесь к нашей дружной компании!
Принимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет на горные лыжи и от 9 до 15 лет на сноубординг.
Умеющие стоять на лыжах/борде и пользоваться подъёмниками (бугельными).
Стоимость занятий в группах с тренером 2000 рублей в месяц!
Пользование подъёмником оплачивается отдельно перед каждым занятием (для членов клуба будут действовать льготные тарифы) .
Прокат горнолыжного оборудования тоже оплачивается отдельно. Но на первые 2 занятия снаряжение может быть предоставлено бесплатно!
Расписание занятий с декабря 2025 года:
ПТ 18:00 - 20:00
ВС 15:00 - 17:00
Возможно свободное катание для членов клуба по льготным тарифам в ЧТ с 18:00 до 20:00 и в СБ с 15:00 до 17:00 (под ответственность родителей).
С детьми работают профессиональные тренеры Чугунова Наталья Сергеевна и Брялин Павел Александрович.
Запись, вопросы и информация - https://t.me/Natalimetallurg