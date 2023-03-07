Top.Mail.Ru
    Отели-партнёры

    Автор: Егозавр от 16 ноябрь 2025, раздел: Информация, просмотров 10

    Друзья! Мы обновили к зимнему сезону раздел «Проживание»!

    Там мы собрали и актуализировали всю информацию от наших проверенных отелей-партнёров.
    Напоминаем, что у самого ГЛК «Егоза» нет своего номерного фонда. Да, к сожалению, пока мы работаем «в чистом виде» — как горнолыжный комплекс без своей гостиницы и домиков.
    Но именно поэтому мы активно сотрудничаем с несколькими отелями в радиусе 40 км! И они готовы предложить вам не просто отличные условия для проживания, но и... специальные СКИДКИ!

    Выбирайте жильё на любой вкус и бюджет, а к нам приезжайте кататься!

