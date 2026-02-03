Top.Mail.Ru
Объявляем старт конкурса «Мисс Егоза – 2026»!
» » Объявляем старт конкурса «Мисс Егоза – 2026»!
    ﻿

    Объявляем старт конкурса «Мисс Егоза – 2026»!

    Автор: Егозавр от 03 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 74

    Дорогие наши гостьи! Приглашаем вас принять участие в нашем традиционном и самом душевном конкурсе.
    Это тот самый конкурс, где легко стать участницей, но при этом гарантированно получить внимание, подарки и море позитивных эмоций!

    Как принять участие? Очень просто!

    1. Разместите на своей личной странице ВКонтакте яркое и красивое фото с горы Егоза в этом сезоне.
    2. Обязательно добавьте хештег: #МиссЕгоза2026
    3. Убедитесь, что ваш профиль открыт для просмотра.

    Прием заявок открыт до 28 февраля включительно!


    Как всё будет?

    Финал: После закрытия приема заявок мы выберем 10 финалисток (среди участниц старше 18 лет).
    Голосование: Победительницу определят наши подписчики! Голосование в этом году пройдет через бота в личных сообщениях нашего сообщества, чтобы всё было честно и без накруток. Голосовать смогут только наши подписчики.
    Итоги и награждение: Результаты подведем к 6 марта, а 8 марта, в праздничный день, устроим на горе торжественную церемонию награждения!

    А теперь про призы — они есть для всех!

    Мы постараемся отметить каждую участницу, даже если она не вошла в финал!

    А главные награды ждут наших финалисток:

    Гран-при «Мисс Егоза – 2026»: Сертификат на профессиональную ФОТОСЕССИЮ на горнолыжном склоне от топового фотографа! И, конечно, призы от наших партнеров: магазин "Streetlab" и интернет-магазин "Alpha Endless • Azimuth"

    А также (по желанию победительницы) — шанс стать лицом горы Егоза на весь следующий сезон!

    Важное от всего сердца:
    Для нас не так важно, кто займет первое или второе место. Наша главная цель — показать, сколько на нашей горе красивых, сильных и вдохновляющих женщин и девушек, которые выбирают активный отдых, спорт и здоровый образ жизни! Давайте вместе создадим галерею уральской красоты и силы!

    С нетерпением ждем ваших солнечных улыбок и самых ярких кадров на фоне любимых склонов!

