Объявляем старт конкурса «Мисс Егоза – 2026»!

Дорогие наши гостьи! Приглашаем вас принять участие в нашем традиционном и самом душевном конкурсе.

Это тот самый конкурс, где легко стать участницей, но при этом гарантированно получить внимание, подарки и море позитивных эмоций!



Как принять участие? Очень просто!



1. Разместите на своей личной странице ВКонтакте яркое и красивое фото с горы Егоза в этом сезоне.

2. Обязательно добавьте хештег: #МиссЕгоза2026

3. Убедитесь, что ваш профиль открыт для просмотра.



Прием заявок открыт до 28 февраля включительно!





Как всё будет?



Финал: После закрытия приема заявок мы выберем 10 финалисток (среди участниц старше 18 лет).

Голосование: Победительницу определят наши подписчики! Голосование в этом году пройдет через бота в личных сообщениях нашего сообщества, чтобы всё было честно и без накруток. Голосовать смогут только наши подписчики.

Итоги и награждение: Результаты подведем к 6 марта, а 8 марта, в праздничный день, устроим на горе торжественную церемонию награждения!



А теперь про призы — они есть для всех!



Мы постараемся отметить каждую участницу, даже если она не вошла в финал!



А главные награды ждут наших финалисток:



Гран-при «Мисс Егоза – 2026»: Сертификат на профессиональную ФОТОСЕССИЮ на горнолыжном склоне от топового фотографа! И, конечно, призы от наших партнеров: магазин "Streetlab" и интернет-магазин "Alpha Endless • Azimuth"



А также (по желанию победительницы) — шанс стать лицом горы Егоза на весь следующий сезон!



Важное от всего сердца:

Для нас не так важно, кто займет первое или второе место. Наша главная цель — показать, сколько на нашей горе красивых, сильных и вдохновляющих женщин и девушек, которые выбирают активный отдых, спорт и здоровый образ жизни! Давайте вместе создадим галерею уральской красоты и силы!



С нетерпением ждем ваших солнечных улыбок и самых ярких кадров на фоне любимых склонов!

