Трасса для прогресса! Теперь по расписанию.

Спешим поделиться отличной новостью для всех, кто хочет прокачать свои навыки в сноуборде! Теперь у нас по чёткому расписанию устанавливается специальная учебно-тренировочная трасса на одном из склонов.
Расписание:
По четвергам: с 19:00 до 21:00
По субботам: с 15:00 до 17:00
{возможны сезонные изменения в расписании}
Зачем это нужно?
трассе есть элементы, которые необходимы для отработки правильной техники, поворотов и баланса. Это самый быстрый способ перейти от просто катания к осознанному и красивому скольжению!
Мы открываем эту трассу для самостоятельных тренировок всем желающим!
Всего 500 рублей за сессию
Оплатить можно в нашей кассе, чек нужно предъявить дежурному на старте.
Важный момент: Все собранные средства будут направлены на развитие спортивной инфраструктуры комплекса. Так что ваша тренировка — это ещё и вклад в будущее нашего общего спортивного пространства!
Приходите, чтобы кататься с пользой и становиться лучше!