    Трасса для прогресса! Теперь по расписанию.

    Автор: Егозавр от 04 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 67

    Спешим поделиться отличной новостью для всех, кто хочет прокачать свои навыки в сноуборде! Теперь у нас по чёткому расписанию устанавливается специальная учебно-тренировочная трасса на одном из склонов.

    Расписание:

    По четвергам: с 19:00 до 21:00
    По субботам: с 15:00 до 17:00
    {возможны сезонные изменения в расписании}

    Зачем это нужно?

    трассе есть элементы, которые необходимы для отработки правильной техники, поворотов и баланса. Это самый быстрый способ перейти от просто катания к осознанному и красивому скольжению!

    Мы открываем эту трассу для самостоятельных тренировок всем желающим!

    Всего 500 рублей за сессию
    Оплатить можно в нашей кассе, чек нужно предъявить дежурному на старте.

    Важный момент: Все собранные средства будут направлены на развитие спортивной инфраструктуры комплекса. Так что ваша тренировка — это ещё и вклад в будущее нашего общего спортивного пространства!

    Приходите, чтобы кататься с пользой и становиться лучше!

