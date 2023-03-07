Трасса для прогресса! Теперь по расписанию.

Спешим поделиться отличной новостью для всех, кто хочет прокачать свои навыки в сноуборде! Теперь у нас по чёткому расписанию устанавливается специальная учебно-тренировочная трасса на одном из склонов.



Расписание:



По четвергам: с 19:00 до 21:00

По субботам: с 15:00 до 17:00

{возможны сезонные изменения в расписании}



Зачем это нужно?



трассе есть элементы, которые необходимы для отработки правильной техники, поворотов и баланса. Это самый быстрый способ перейти от просто катания к осознанному и красивому скольжению!



Мы открываем эту трассу для самостоятельных тренировок всем желающим!



Всего 500 рублей за сессию

Оплатить можно в нашей кассе, чек нужно предъявить дежурному на старте.



Важный момент: Все собранные средства будут направлены на развитие спортивной инфраструктуры комплекса. Так что ваша тренировка — это ещё и вклад в будущее нашего общего спортивного пространства!



Приходите, чтобы кататься с пользой и становиться лучше!