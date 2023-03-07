Егоза, тяжелый день №3

ГЛК «Егоза»: важная информация о работе в ближайшие дни





Пятница, 13 февраля — комплекс работать НЕ БУДЕТ.

Восстановительные работы продолжаются.





Информация по работе в выходные, 14 и 15 февраля, появится сегодня вечером. Ситуация прояснится — сразу сообщим.





Отмена мероприятий

В связи с неопределенностью отменяются:

— соревнования, запланированные на 15 февраля;

— детские и групповые тренировки.





Запись к инструкторам

Пока мы не отменяем записи к инструкторам.

Но если вы сами хотите перенести занятие — наши администраторы ждут вашего звонка:

+7 (982) 277-63-33





Мы на связи:

ВКонтакте — vk.me/glk_egoza

Telegram — t.me/glk_egoza





Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Держим ситуацию на контроле и делаем всё возможное, чтобы вернуться в строй как можно скорее.