Егоза, тяжелый день №3

ГЛК «Егоза»: важная информация о работе в ближайшие дни
Пятница, 13 февраля — комплекс работать НЕ БУДЕТ.
Восстановительные работы продолжаются.
Информация по работе в выходные, 14 и 15 февраля, появится сегодня вечером. Ситуация прояснится — сразу сообщим.
Отмена мероприятий
В связи с неопределенностью отменяются:
— соревнования, запланированные на 15 февраля;
— детские и групповые тренировки.
Запись к инструкторам
Пока мы не отменяем записи к инструкторам.
Но если вы сами хотите перенести занятие — наши администраторы ждут вашего звонка:
+7 (982) 277-63-33
Мы на связи:
ВКонтакте — vk.me/glk_egoza
Telegram — t.me/glk_egoza
Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Держим ситуацию на контроле и делаем всё возможное, чтобы вернуться в строй как можно скорее.