Егоза, тяжелый день №3 » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
    Егоза, тяжелый день №3

    Автор: Егозавр от 13 февраль 2026, раздел: Информация, просмотров 48

    ГЛК «Егоза»: важная информация о работе в ближайшие дни


    Пятница, 13 февраля — комплекс работать НЕ БУДЕТ.
    Восстановительные работы продолжаются.


    Информация по работе в выходные, 14 и 15 февраля, появится сегодня вечером. Ситуация прояснится — сразу сообщим.


    Отмена мероприятий
    В связи с неопределенностью отменяются:
    — соревнования, запланированные на 15 февраля;
    — детские и групповые тренировки.


    Запись к инструкторам
    Пока мы не отменяем записи к инструкторам.
    Но если вы сами хотите перенести занятие — наши администраторы ждут вашего звонка:
    +7 (982) 277-63-33


    Мы на связи:
    ВКонтакте — vk.me/glk_egoza
    Telegram — t.me/glk_egoza


    Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Держим ситуацию на контроле и делаем всё возможное, чтобы вернуться в строй как можно скорее.

