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Межсезонье на Егозе » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Межсезонье на Егозе

    Автор: Егозавр от 17 апрель 2025, раздел: Информация, просмотров 51

    В данный момент на Егозе идет подготовка к летнему сезону.
    Территория открыта для посещения и прогулок каждый день. Но при условии соблюдения наших несложных правил:

    Передвигаться на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах и квадроциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК. На трассы (лыжные и вело) не заезжать!

    Соблюдать чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

    Оплачивать экосбор за парковку автотранспорта и аренду мангальных зон**

    Не разводить костры и не устанавливать свои мангалы.

    Последний пункт актуален весь летний сезон, но именно сейчас просим вас быть максимально острожными с огнем. Так как с апреля в Кыштымском городском округе введён особый противопожарный режим! Сейчас не то, что шашлыки жарить нельзя... Официально запрещен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. В том числе проводятся рейды по контролю за соблюдением правил.

    В мае планируется проверка маркировки и табличек на тропах проекта "Егоза-Сугомак"***, а также обработка территории (непосредственно ГЛК, не троп) от клещей. Открытие Байк-парк Егоза запланировано на вторую половину мая.


    Следите за новостями на странице в ВК - https://vk.com/glk_egoza, в тг-канале t.me/glk_egoza.

    t.me/glk_egoza
    ______________________________________________________________________
    ** Экосбор с автотранспорта: 200 рублей с легкового автомобиля, 400 рублей с газели, 600 рублей с автобуса.


    Аренда мангальных зон - 350 рублей в час. В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.
    _____________________________________________________________________
    ***Подробнее об экотропах на egoza-sugomak.ru

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Межсезонье на Егозе

Автор: Егозавр от 17 апрель 2025, раздел: Информация, просмотров 51

В данный момент на Егозе идет подготовка к летнему сезону.
Территория открыта для посещения и прогулок каждый день. Но при условии соблюдения наших несложных правил:

Передвигаться на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах и квадроциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК. На трассы (лыжные и вело) не заезжать!

Соблюдать чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.

Оплачивать экосбор за парковку автотранспорта и аренду мангальных зон**

Не разводить костры и не устанавливать свои мангалы.

Последний пункт актуален весь летний сезон, но именно сейчас просим вас быть максимально острожными с огнем. Так как с апреля в Кыштымском городском округе введён особый противопожарный режим! Сейчас не то, что шашлыки жарить нельзя... Официально запрещен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. В том числе проводятся рейды по контролю за соблюдением правил.

В мае планируется проверка маркировки и табличек на тропах проекта "Егоза-Сугомак"***, а также обработка территории (непосредственно ГЛК, не троп) от клещей. Открытие Байк-парк Егоза запланировано на вторую половину мая.


Следите за новостями на странице в ВК - https://vk.com/glk_egoza, в тг-канале t.me/glk_egoza.

t.me/glk_egoza
______________________________________________________________________
** Экосбор с автотранспорта: 200 рублей с легкового автомобиля, 400 рублей с газели, 600 рублей с автобуса.


Аренда мангальных зон - 350 рублей в час. В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.
_____________________________________________________________________
***Подробнее об экотропах на egoza-sugomak.ru

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    обновить, если не виден код
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    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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