Межсезонье на Егозе

В данный момент на Егозе идет подготовка к летнему сезону.

Территория открыта для посещения и прогулок каждый день. Но при условии соблюдения наших несложных правил:



Передвигаться на автотранспорте (в т.ч. на спортивных мотоциклах и квадроциклах) только по парковке и с разрешения сотрудников ГЛК. На трассы (лыжные и вело) не заезжать!



Соблюдать чистоту, убирая за собой мусор и выкидывая его в контейнеры и урны.



Оплачивать экосбор за парковку автотранспорта и аренду мангальных зон**



Не разводить костры и не устанавливать свои мангалы.



Последний пункт актуален весь летний сезон, но именно сейчас просим вас быть максимально острожными с огнем. Так как с апреля в Кыштымском городском округе введён особый противопожарный режим! Сейчас не то, что шашлыки жарить нельзя... Официально запрещен вход и въезд в лес граждан, кроме лиц осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. В том числе проводятся рейды по контролю за соблюдением правил.



В мае планируется проверка маркировки и табличек на тропах проекта "Егоза-Сугомак"***, а также обработка территории (непосредственно ГЛК, не троп) от клещей. Открытие Байк-парк Егоза запланировано на вторую половину мая.





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t.me/glk_egoza

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** Экосбор с автотранспорта: 200 рублей с легкового автомобиля, 400 рублей с газели, 600 рублей с автобуса.





Аренда мангальных зон - 350 рублей в час. В эту сумму входит аренда беседки и стационарного мангала. Дрова, угли, решетки просьба привозить с собой.

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***Подробнее об экотропах на egoza-sugomak.ru