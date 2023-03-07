График работы ГЛК «Егоза» на ближайшую неделю

БЛИЖАЙШИЕ ДНИ, будни 11-13 марта:

Режим работы: с 15:00 до 21:00

Основной подъемник и трассы: «Спортивная» и «Верблюд»

Важно: «Верблюд» работает до 18:00.

Прокат снаряжения и инструкторы.

12 и 13 марта также работает кафе.



ВЫХОДНЫЕ:

Суббота, 14 марта: с 10:00 до 21:00

Воскресенье, 15 марта: с 10:00 до 18:00

Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в субботу «Верблюд» — примерно до 18:00, до сумерек).

Подъемники: Основной и тарелочный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» работает до 18:00)

Прокат (включая детские электро-снегоходы)

Команда инструкторов

Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)

Все точки питания



Все групповые и детские тренировки идут по расписанию.





ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:

+7 (982) 277-63-33

coach.glk-egoza.ru

Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!





До встречи на склонах Егозы!