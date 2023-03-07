Top.Mail.Ru
    График работы ГЛК «Егоза» на ближайшую неделю

    Автор: Егозавр от 10 март 2026, раздел: Информация, просмотров 60

    БЛИЖАЙШИЕ ДНИ, будни 11-13 марта:
    Режим работы: с 15:00 до 21:00
    Основной подъемник и трассы: «Спортивная» и «Верблюд»
    Важно: «Верблюд» работает до 18:00.
    Прокат снаряжения и инструкторы.
    12 и 13 марта также работает кафе.

    ВЫХОДНЫЕ:
    Суббота, 14 марта: с 10:00 до 21:00
    Воскресенье, 15 марта: с 10:00 до 18:00
    Трассы: «Спортивная» и «Верблюд» (в субботу «Верблюд» — примерно до 18:00, до сумерек).
    Подъемники: Основной и тарелочный «Эгоист» (в субботу «Эгоист» работает до 18:00)
    Прокат (включая детские электро-снегоходы)
    Команда инструкторов
    Ски-сервис (vk.com/skiservice_ozersk)
    Все точки питания

    Все групповые и детские тренировки идут по расписанию.


    ЗАПИСЬ К ИНСТРУКТОРАМ:
    +7 (982) 277-63-33
    coach.glk-egoza.ru
    Это поможет нам подготовить для вас самый лучший и продуктивный день!


    До встречи на склонах Егозы!

