Top.Mail.Ru
ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ» » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: -12 °C

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: -12°C, Влажность: 92%

График работы:

2 и 3 марта (пн, вт) — ВЫХОДНЫЕ; 4, 5, 6 марта (ср, чт, пт) — с 15:00 до 21:00; 7, 8, 9 марта (сб, вс, пн) — с 10:00 до 18:00

Вход
﻿
» » ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»
    ﻿

    ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»

    Автор: Егозавр от 10 март 2026, раздел: Информация, просмотров 30

    ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»
    Внимание, сноубордисты!

    22 марта 2026 года приглашаем всех, кто провел этот сезон на доске, на открытую контрольную тренировку «Итоги сезона 2025-2026». Встречаемся на ГЛЦ «Егоза», чтобы закрыть зимний сезон по-спортивному!

    Организатор — клуб сноубордистов «Егоза». Главный тренер клуба — Андрей Владимирович Максимов, экс-тренер сборной России!

    В программе:
    Дисциплина: параллельный слалом-гигант (формат с одним заездом)
    Регистрация с 9:00. Старт квалификационных заездов в 10:30
    Участие для всех желающих сноубордистов (жеребьевка за 30 минут до старта)


    Возрастные группы:
    мальчики и девочки 12 лет и младше
    юноши и девушки 13-14 лет
    юниоры и юниорки 15-19 лет
    мужчины и женщины


    Победителей в каждой группе ждут медали и грамоты!


    Организационные моменты:
    Оргвзнос за участие — 400 рублей
    Ски-пасс льготный (3 часа) — 1300 рублей


    Как участвовать:
    Предварительную заявку отправляйте на почту kuleshovaalena@mail.ru (ФИО, год рождения, спортивная организация). Также можно зарегистрироваться на месте — с 09:00.


    Давайте вместе подведём спортивные итоги сезона! Ждём всех на склоне!

    Похожие новости
    ﻿
  • Открытая тренировка с замером времени
    • ﻿
  • Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024
    • ﻿
  • Первые соревнования сезона
    • ﻿
  • Открытое Первенства ОГО по горнолыжному спорту. 21 марта на Егозе
    • ﻿
  • Егозаврики
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»

Автор: Егозавр от 10 март 2026, раздел: Информация, просмотров 30

ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»
Внимание, сноубордисты!

22 марта 2026 года приглашаем всех, кто провел этот сезон на доске, на открытую контрольную тренировку «Итоги сезона 2025-2026». Встречаемся на ГЛЦ «Егоза», чтобы закрыть зимний сезон по-спортивному!

Организатор — клуб сноубордистов «Егоза». Главный тренер клуба — Андрей Владимирович Максимов, экс-тренер сборной России!

В программе:
Дисциплина: параллельный слалом-гигант (формат с одним заездом)
Регистрация с 9:00. Старт квалификационных заездов в 10:30
Участие для всех желающих сноубордистов (жеребьевка за 30 минут до старта)


Возрастные группы:
мальчики и девочки 12 лет и младше
юноши и девушки 13-14 лет
юниоры и юниорки 15-19 лет
мужчины и женщины


Победителей в каждой группе ждут медали и грамоты!


Организационные моменты:
Оргвзнос за участие — 400 рублей
Ски-пасс льготный (3 часа) — 1300 рублей


Как участвовать:
Предварительную заявку отправляйте на почту kuleshovaalena@mail.ru (ФИО, год рождения, спортивная организация). Также можно зарегистрироваться на месте — с 09:00.


Давайте вместе подведём спортивные итоги сезона! Ждём всех на склоне!

Похожие новости
﻿
  • Открытая тренировка с замером времени
    • ﻿
  • Кубок Егозы. Паралелльный слалом. 3 марта 2024
    • ﻿
  • Первые соревнования сезона
    • ﻿
  • Открытое Первенства ОГО по горнолыжному спорту. 21 марта на Егозе
    • ﻿
  • Егозаврики
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013