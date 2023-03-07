ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»

ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»

Внимание, сноубордисты!



22 марта 2026 года приглашаем всех, кто провел этот сезон на доске, на открытую контрольную тренировку «Итоги сезона 2025-2026». Встречаемся на ГЛЦ «Егоза», чтобы закрыть зимний сезон по-спортивному!



Организатор — клуб сноубордистов «Егоза». Главный тренер клуба — Андрей Владимирович Максимов, экс-тренер сборной России!



В программе:

Дисциплина: параллельный слалом-гигант (формат с одним заездом)

Регистрация с 9:00. Старт квалификационных заездов в 10:30

Участие для всех желающих сноубордистов (жеребьевка за 30 минут до старта)





Возрастные группы:

мальчики и девочки 12 лет и младше

юноши и девушки 13-14 лет

юниоры и юниорки 15-19 лет

мужчины и женщины





Победителей в каждой группе ждут медали и грамоты!





Организационные моменты:

Оргвзнос за участие — 400 рублей

Ски-пасс льготный (3 часа) — 1300 рублей





Как участвовать:

Предварительную заявку отправляйте на почту kuleshovaalena@mail.ru (ФИО, год рождения, спортивная организация). Также можно зарегистрироваться на месте — с 09:00.





Давайте вместе подведём спортивные итоги сезона! Ждём всех на склоне!