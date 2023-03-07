ИТОГИ СЕЗОНА НА СКЛОНАХ «ЕГОЗЫ»
Внимание, сноубордисты!
22 марта 2026 года приглашаем всех, кто провел этот сезон на доске, на открытую контрольную тренировку «Итоги сезона 2025-2026». Встречаемся на ГЛЦ «Егоза», чтобы закрыть зимний сезон по-спортивному!
Организатор — клуб сноубордистов «Егоза». Главный тренер клуба — Андрей Владимирович Максимов, экс-тренер сборной России!
В программе:
Дисциплина: параллельный слалом-гигант (формат с одним заездом)
Регистрация с 9:00. Старт квалификационных заездов в 10:30
Участие для всех желающих сноубордистов (жеребьевка за 30 минут до старта)
Возрастные группы:
мальчики и девочки 12 лет и младше
юноши и девушки 13-14 лет
юниоры и юниорки 15-19 лет
мужчины и женщины
Победителей в каждой группе ждут медали и грамоты!
Организационные моменты:
Оргвзнос за участие — 400 рублей
Ски-пасс льготный (3 часа) — 1300 рублей
Как участвовать:
Предварительную заявку отправляйте на почту kuleshovaalena@mail.ru (ФИО, год рождения, спортивная организация). Также можно зарегистрироваться на месте — с 09:00.
Давайте вместе подведём спортивные итоги сезона! Ждём всех на склоне!