Открытая тренировка с замером времени

Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!

18 января на Егозе на трассе "Спортивная" пройдет открытая тренировка на трассе с замером времени. Организатор - Федерация горнолыжного спорта г. Озёрска.

Дисциплина: Слалом - бонне. Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами.

ВАЖНО: Тренировка не помешает отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.



Регистрация участников с 08:30.

Просмотр трассы с 10:00.

Старт первой попытки в 10:30.



В тренировке могут принимать участие все желающие (от 12 до 112 лет), прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта.



Стартовый взнос за участие в стартах 400 руб. без учета скипаса.

Льготный тариф для участников - 4 часа = 1300 рублей можно будет приобрести после регистрации.



Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения стартов по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru



ПОЛОЖЕНИЕ - Polozhenie-otkrytie-sezona-2025-26-trenirovka.doc [51,5 Kb] (cкачиваний: 5)

ЗАЯВКА - Zayavka-na-etap-egozy.doc [32 Kb] (cкачиваний: 3)