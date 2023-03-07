Открытая тренировка с замером времени

Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!
18 января на Егозе на трассе "Спортивная" пройдет открытая тренировка на трассе с замером времени. Организатор - Федерация горнолыжного спорта г. Озёрска.
Дисциплина: Слалом - бонне. Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами.
ВАЖНО: Тренировка не помешает отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.
Регистрация участников с 08:30.
Просмотр трассы с 10:00.
Старт первой попытки в 10:30.
В тренировке могут принимать участие все желающие (от 12 до 112 лет), прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта.
Стартовый взнос за участие в стартах 400 руб. без учета скипаса.
Льготный тариф для участников - 4 часа = 1300 рублей можно будет приобрести после регистрации.
Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения стартов по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru
