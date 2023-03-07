Top.Mail.Ru
Открытая тренировка с замером времени
    Открытая тренировка с замером времени

    Автор: Егозавр от 13 январь 2026, раздел: События, просмотров 79

    Внимание всем спортсменам-любителям! А также тем, кто хочет попробовать свои силы в соревнованиях!
    18 января на Егозе на трассе "Спортивная" пройдет открытая тренировка на трассе с замером времени. Организатор - Федерация горнолыжного спорта г. Озёрска.
    Дисциплина: Слалом - бонне. Соревнования проводятся на спуске «Спортивный» между 9 и 6 опорами.
    ВАЖНО: Тренировка не помешает отдыху наших гостей. Трассы закрыты не будут.

    Регистрация участников с 08:30.
    Просмотр трассы с 10:00.
    Старт первой попытки в 10:30.

    В тренировке могут принимать участие все желающие (от 12 до 112 лет), прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований не менее чем за 30 минут до начала старта.

    Стартовый взнос за участие в стартах 400 руб. без учета скипаса.
    Льготный тариф для участников - 4 часа = 1300 рублей можно будет приобрести после регистрации.

    Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно действующим Правилам проведения стартов по виду спорта, по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту avto-lux1@yandex.ru

    ПОЛОЖЕНИЕ - Polozhenie-otkrytie-sezona-2025-26-trenirovka.doc [51,5 Kb] (cкачиваний: 5)
    ЗАЯВКА - Zayavka-na-etap-egozy.doc [32 Kb] (cкачиваний: 3)

