Изменение в режиме работы

Погода снова преподносит сюрпризы, но «Егоза» работает по плану... почти.

Несмотря на потепление «Егоза» работает в штатном режиме. Все трассы и подъёмник, прокат, инструкторы. Со снегом пока проблем нет.



НО! Есть один нюанс:

В субботу мы будем работать до 18:00 (а не допоздна, как обычно). Почему? Потому что трасса к вечеру просто не устоит, и мы не хотим, чтобы ваш последний спуск был по каше.



В остальном — всё в силе. Успевайте ловить эти теплые дни на горе. Кататься в футболке и солнцезащитных очках по мягкому снегу — это отдельный вид кайфа.