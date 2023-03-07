Новые вершины. Итоговые соревнования сезона.

В рамках проекта «Новые вершины» весь сезон на Егозе занимались ребята из детских домов Кыштыма, Озерска, Снежинска и Касли. Около 25 детей осваивали сноуборд — кто-то встал на доску впервые, кто-то занимался второй или третий год подряд.



И в конце мы решили устроить для них настоящий праздник. Открытую тренировку с замером времени — чтобы они могли показать, чему научились, и просто хорошо провести время.





