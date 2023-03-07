Top.Mail.Ru
Новые вершины. Итоговые соревнования сезона.
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

График работы:

В данный момент ГЛК «Егоза» закрыт. Идет подготовка к летнему сезону.

Вход
﻿
    ﻿

    Новые вершины. Итоговые соревнования сезона.

    Автор: Егозавр от 30 март 2026, раздел: События, просмотров 5

    В рамках проекта «Новые вершины» весь сезон на Егозе занимались ребята из детских домов Кыштыма, Озерска, Снежинска и Касли. Около 25 детей осваивали сноуборд — кто-то встал на доску впервые, кто-то занимался второй или третий год подряд.

    И в конце мы решили устроить для них настоящий праздник. Открытую тренировку с замером времени — чтобы они могли показать, чему научились, и просто хорошо провести время.

    За организацию соревнований отвечал Андрей Максимов — легендарный тренер России по сноуборду. А помогали ему спортсмены из Клуба сноубордистов, который в этом сезоне сформировался на Егозе. Пока мы подводили итоги, дети катались на электроснегоходах, а те, кто постарше, участвовали в мастер-классе по управлению снегокутами от Евгения Быкова.

    Награждали всех. И победителей, и участников — за призы спасибо нашему партнёру, магазину Streetlab.
    А для каждого детского дома наши друзья из Skiservice подготовили по большому вкусному торту. Для каслинской команды, как самой большой, — даже два!

    Ещё ребят угощали какао из автомата, а сотрудники кафе накормили вкусным обедом. Уезжали все довольные.

    Но если честно, мы, организаторы, были счастливы даже больше. Мы видели, как горят глаза детей — им правда всё нравилось. А ещё мы видели, как горят глаза всех, кто помогал.
    Сотрудников Егозы и АНО «Новые вершины», арендаторов, партнёров — все хотели сделать этот день особенным. И у нас получилось.

    Мероприятие было скромным, без лишнего пафоса. И для нас оно стало самым ярким финалом сезона.

    Спасибо всем, кто был с нами


    Фото - Мария Сажина

    ﻿
    • ﻿
    • ﻿
    • ﻿
    • ﻿
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

﻿
    • ﻿
    • ﻿
    • ﻿
    • ﻿
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013