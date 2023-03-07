Новые вершины. Итоговые соревнования сезона.
Автор: Егозавр от 30 март 2026, раздел: События, просмотров 5
В рамках проекта «Новые вершины» весь сезон на Егозе занимались ребята из детских домов Кыштыма, Озерска, Снежинска и Касли. Около 25 детей осваивали сноуборд — кто-то встал на доску впервые, кто-то занимался второй или третий год подряд.
И в конце мы решили устроить для них настоящий праздник. Открытую тренировку с замером времени — чтобы они могли показать, чему научились, и просто хорошо провести время.
За организацию соревнований отвечал Андрей Максимов — легендарный тренер России по сноуборду. А помогали ему спортсмены из Клуба сноубордистов, который в этом сезоне сформировался на Егозе. Пока мы подводили итоги, дети катались на электроснегоходах, а те, кто постарше, участвовали в мастер-классе по управлению снегокутами от Евгения Быкова.
Награждали всех. И победителей, и участников — за призы спасибо нашему партнёру, магазину Streetlab
.
А для каждого детского дома наши друзья из Skiservice
подготовили по большому вкусному торту. Для каслинской команды, как самой большой, — даже два!
Ещё ребят угощали какао из автомата, а сотрудники кафе накормили вкусным обедом. Уезжали все довольные.
Но если честно, мы, организаторы, были счастливы даже больше. Мы видели, как горят глаза детей — им правда всё нравилось. А ещё мы видели, как горят глаза всех, кто помогал.
Сотрудников Егозы и АНО «Новые вершины», арендаторов, партнёров — все хотели сделать этот день особенным. И у нас получилось.
Мероприятие было скромным, без лишнего пафоса. И для нас оно стало самым ярким финалом сезона.
Спасибо всем, кто был с нами
Фото - Мария Сажина
