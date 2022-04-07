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Сюжет РЕН ТВ про Байк парк на Егозе » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
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    Сюжет РЕН ТВ про Байк парк на Егозе

    Автор: Егозавр от 19 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 62

    Сегодня в 16:00 в эфире телеканала РЕН ТВ вышла программа "Невероятно интересные истории" с большим сюжетом по Байк-парк Егоза!
    Напомним, съемочная группа канала во главе с ведущим Алексеем Корзиным побывала на Егозе в начале августа. Журналисты пытались разобраться, что заставляет людей подниматься на гору с велосипедом и на полной скорости скатываться вниз?!
    Наблюдения за райдерами в естественных условиях, подъем на гору, опросы участников и свидетелей... Эксперты выложились на полную! А Алексей Корзин даже рискнул спустился в сопровождении райдеров с одной из трасс.
    Что из этого получилось, вы можете увидеть в записи программы.
    Наливаем чаю, перематываем на 40ую минуту и начинаем восхищаться крутостью Егозы и её райдеров.

    [media=https://rutube.ru/video/e4babf6d2b1b677adbcc0759ce60c54c/?t=0]

    Репосты приветствуются. Пусть все знают как у нас под Кыштымом круто.

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Сюжет РЕН ТВ про Байк парк на Егозе

Автор: Егозавр от 19 сентябрь 2024, раздел: Информация, просмотров 62

Сегодня в 16:00 в эфире телеканала РЕН ТВ вышла программа "Невероятно интересные истории" с большим сюжетом по Байк-парк Егоза!
Напомним, съемочная группа канала во главе с ведущим Алексеем Корзиным побывала на Егозе в начале августа. Журналисты пытались разобраться, что заставляет людей подниматься на гору с велосипедом и на полной скорости скатываться вниз?!
Наблюдения за райдерами в естественных условиях, подъем на гору, опросы участников и свидетелей... Эксперты выложились на полную! А Алексей Корзин даже рискнул спустился в сопровождении райдеров с одной из трасс.
Что из этого получилось, вы можете увидеть в записи программы.
Наливаем чаю, перематываем на 40ую минуту и начинаем восхищаться крутостью Егозы и её райдеров.

[media=https://rutube.ru/video/e4babf6d2b1b677adbcc0759ce60c54c/?t=0]

Репосты приветствуются. Пусть все знают как у нас под Кыштымом круто.

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﻿
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  • Варианты проживания на Егозе (лето 2024)
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  • Осень на Егозе
    • ﻿
  • Летний сезон на Егозе закончен.
    • ﻿
  • Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку. ВИДЕОСЮЖЕТ
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

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