Сюжет РЕН ТВ про Байк парк на Егозе

Сегодня в 16:00 в эфире телеканала РЕН ТВ вышла программа "Невероятно интересные истории" с большим сюжетом по Байк-парк Егоза!

Напомним, съемочная группа канала во главе с ведущим Алексеем Корзиным побывала на Егозе в начале августа. Журналисты пытались разобраться, что заставляет людей подниматься на гору с велосипедом и на полной скорости скатываться вниз?!

Наблюдения за райдерами в естественных условиях, подъем на гору, опросы участников и свидетелей... Эксперты выложились на полную! А Алексей Корзин даже рискнул спустился в сопровождении райдеров с одной из трасс.

Что из этого получилось, вы можете увидеть в записи программы.

Наливаем чаю, перематываем на 40ую минуту и начинаем восхищаться крутостью Егозы и её райдеров.



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Репосты приветствуются. Пусть все знают как у нас под Кыштымом круто.