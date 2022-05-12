На "Егозе" заработал палаточный лагерь.

Приезжайте гулять//кататься на Егозу и останавливайтесь в нашем палаточном лагере.

Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха и райдеров Байк-парк Егоза



Палаточный лагерь располагается на живописной поляне (обработанной от клещей) вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.



Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:

зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.



СТОИМОСТЬ:

2-х местная палатка = 1000₽

3-х местная палатка = 2000₽

4-х местная палатка = 3000₽



*стоимость указана за сутки аренды

Гостям предоставляются также пенки и спальники.



Баня+ Бассейн (на 4х человек)

1 час = 2500₽



Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)



Дрова бесплатно



Палаточный лагерь у подножия горы Егоза - это не просто место для ночлега, это уникальная возможность погрузиться в мир гор, насладиться красотой природы, зарядиться энергией и незабываемыми впечатлениями.





Для гостей палаточного лагеря действует скидка 5% на Байк-парк Егоза (абонементы на подъёмник).





Подробности об услугах и условиях размещения предоставляются по номеру телефона:

8 (950) 726-55-85