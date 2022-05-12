Top.Mail.Ru
На "Егозе" заработал палаточный лагерь. » Горнолыжный комплекс "ЕГОЗА". г. Кыштым
ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33

Сейчас на склоне: Температура: °C, Влажность: %

ГЛК ЕГОЗА +7(982)277-63-33 ГЛК ЕГОЗА правила

Сейчас на склоне:

Температура: °C, Влажность: %

График работы лето 2025:

по субботам с 11:00 до 17:00

Вход
﻿
» » На "Егозе" заработал палаточный лагерь.
    ﻿

    На "Егозе" заработал палаточный лагерь.

    Автор: Егозавр от 09 июль 2025, раздел: Информация, просмотров 41

    Приезжайте гулять//кататься на Егозу и останавливайтесь в нашем палаточном лагере.
    Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха и райдеров Байк-парк Егоза

    Палаточный лагерь располагается на живописной поляне (обработанной от клещей) вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.

    Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:
    зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.

    СТОИМОСТЬ:
    2-х местная палатка = 1000₽
    3-х местная палатка = 2000₽
    4-х местная палатка = 3000₽

    *стоимость указана за сутки аренды
    Гостям предоставляются также пенки и спальники.

    Баня+ Бассейн (на 4х человек)
    1 час = 2500₽

    Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)

    Дрова бесплатно

    Палаточный лагерь у подножия горы Егоза - это не просто место для ночлега, это уникальная возможность погрузиться в мир гор, насладиться красотой природы, зарядиться энергией и незабываемыми впечатлениями.


    Для гостей палаточного лагеря действует скидка 5% на Байк-парк Егоза (абонементы на подъёмник).


    Подробности об услугах и условиях размещения предоставляются по номеру телефона:
    8 (950) 726-55-85

    Похожие новости
    ﻿
  • Крайний день работы Байк-парка
    • ﻿
  • Варианты проживания на Егозе (лето 2024)
    • ﻿
  • Открытие палаточного лагеря
    • ﻿
  • На этой неделе на Егозе. Все по плану и графику
    • ﻿
  • ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ! Работаем последнюю неделю
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

- - ИНФОРМАЦИЯ - - ФОТО - - СОБЫТИЯ - -
Фото

Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе событий на нашей горе.

  Предоставлено SendPulse
Обучение
Онлайн камеры
Схема трасс
Услуги
Как добраться
Экотропы
BikePark
Мифы и легенды
Проживание
﻿

На "Егозе" заработал палаточный лагерь.

Автор: Егозавр от 09 июль 2025, раздел: Информация, просмотров 41

Приезжайте гулять//кататься на Егозу и останавливайтесь в нашем палаточном лагере.
Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха и райдеров Байк-парк Егоза

Палаточный лагерь располагается на живописной поляне (обработанной от клещей) вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.

Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:
зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.

СТОИМОСТЬ:
2-х местная палатка = 1000₽
3-х местная палатка = 2000₽
4-х местная палатка = 3000₽

*стоимость указана за сутки аренды
Гостям предоставляются также пенки и спальники.

Баня+ Бассейн (на 4х человек)
1 час = 2500₽

Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)

Дрова бесплатно

Палаточный лагерь у подножия горы Егоза - это не просто место для ночлега, это уникальная возможность погрузиться в мир гор, насладиться красотой природы, зарядиться энергией и незабываемыми впечатлениями.


Для гостей палаточного лагеря действует скидка 5% на Байк-парк Егоза (абонементы на подъёмник).


Подробности об услугах и условиях размещения предоставляются по номеру телефона:
8 (950) 726-55-85

Похожие новости
﻿
  • Крайний день работы Байк-парка
    • ﻿
  • Варианты проживания на Егозе (лето 2024)
    • ﻿
  • Открытие палаточного лагеря
    • ﻿
  • На этой неделе на Егозе. Все по плану и графику
    • ﻿
  • ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ! Работаем последнюю неделю
    • ﻿
    Добавить комментарий
    Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить, если не виден код
    Вопрос:

    Запрещено использовать не нормативную лексику, оскорбление других пользователей данного сайта, активные ссылки на сторонние сайты, реклама в комментариях.

    Powered by San © 2013