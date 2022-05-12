На "Егозе" заработал палаточный лагерь.

Приезжайте гулять//кататься на Егозу и останавливайтесь в нашем палаточном лагере.
Это идеальное место для любителей путешествий, походов и активного отдыха и райдеров Байк-парк Егоза
Палаточный лагерь располагается на живописной поляне (обработанной от клещей) вдали от городского шума и суеты. Здесь можно отдохнуть от повседневных забот и восстановить свои силы.
Для комфортного проживания гостей, лагерь оборудован всем необходимым:
зоны для установки палаток, туалеты, мангальные зоны, беседки и баки для сбора мусора.
СТОИМОСТЬ:
2-х местная палатка = 1000₽
3-х местная палатка = 2000₽
4-х местная палатка = 3000₽
*стоимость указана за сутки аренды
Гостям предоставляются также пенки и спальники.
Баня+ Бассейн (на 4х человек)
1 час = 2500₽
Разбить свою палатку в нашем лагере = 500₽ (в сутки)
Дрова бесплатно
Палаточный лагерь у подножия горы Егоза - это не просто место для ночлега, это уникальная возможность погрузиться в мир гор, насладиться красотой природы, зарядиться энергией и незабываемыми впечатлениями.
Для гостей палаточного лагеря действует скидка 5% на Байк-парк Егоза (абонементы на подъёмник).
Подробности об услугах и условиях размещения предоставляются по номеру телефона:
8 (950) 726-55-85